Derrière les massacres en Ukraine, les fantômes de Staline et la Tchétchénie

Les crimes de guerre en Ukraine réveillent les cauchemars de la Tchétchénie, et ses massacres de masse qui ramenaient déjà à la surface les décennies de Terreur soviétique, et des millions de morts occultés. Fondateur de l'ONG Memorial, Sakharov tenait déjà ensemble la paix et les droits de l'homme.

A mesure que l’armée russe se retire d’une ville puis l’autre, les cadavres de civils, comme les récits de viols qui se multiplient, nouent ensemble la question des exactions, et celle de l’invasion russe. Six semaines de guerre et 1 222 corps retrouvés pour la seule région de Kiev, annonçait le 10 avril la procureure générale d’Ukraine. A Boutcha, où l’on évoque l’existence de charniers, ou dans tous ces faubourgs, ailleurs, où des images montrent des civils, fauchés, en pleine rue, sur le bitume, c’est une violence de masse qui se découvre dans les ressacs de l’offensive de l’armée russe.

Cette violence rend plus urgente la nécessité de documenter ces crimes (comme le font Human Rights Watch et aussi diverses ONG investies sur le terrain). Elle pose, en même temps, la question de la place et de l’usage de ces témoignages alors que les récits en format express se banalisent dans les médias du monde entier. Mais cette violence met aussi, sous notre nez, les standards de cette guerre sous les ordres du Kremlin, qui se révèlent. Un coût humain suffisamment exorbitant pour qu'il transperce la litanie d’une offensive militaire au fil des jours. Elle perfore la sidération : il s’agit bien d’une façon de faire la guerre. Qui pose, en creux, la question du rapport aux vies humaines.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le massacre de civils change-t-il la nature de la guerre ? écouter ( 37 min) 37 min Le Temps du débat Le massacre de civils change-t-il la nature de la guerre ?

Et c’est là, justement, à l’articulation des atteintes aux droits de l’homme et des pulsions hégémoniques de Moscou, que se distingue une histoire longue à l’occasion de cette guerre en Ukraine. Qui réveille, en particulier, les fantômes des guerres en Tchétchénie. Mais ces cauchemars, comme autant de traumatismes, s'encastrent, eux aussi, dans une temporalité plus longue encore, dès lors que c’est le rapport à la vie qui devient la question - outre la géopolitique, et par exemple des enjeux de souveraineté. La guerre en Ukraine comme, avant elle, les guerres en Tchétchénie, ou encore l'histoire lancinante de la répression à l'ère soviétique, donnent des visages pluriels au mot "tribut" ; mais c'est une silhouette collective qui se précise face à l'adversaire, et à des façons de faire.

Epine dorsale

Car c’est ce dont nous parle justement la simultanéité, à deux mois près, de la dissolution de l’ONG russe Memorial, le 29 décembre 2021, et le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dans la nuit du 23 au 24 février 2022. Si ces deux moments sont liés, c’est non seulement parce qu’ils expriment, au ras du sol, un durcissement de la ligne du Kremlin dans une même séquence. Mais aussi parce que, très tôt dans son histoire, cette ONG russe, créée en 1989, aura tenu ensemble à la fois la question des droits de l’homme, et celle des guerres russes ou soviétiques. Au point d'en faire son épine dorsale... en forme de râteau.

En 2009, Natalia Estemirova, figure de Memorial en Tchétchénie, était retrouvé morte, une balle dans la tête après avoir été kidnappée en sortant de chez elle, à Grozny. Venue à la défense des droits de l’homme dix ans plus tôt alors qu’elle avait commencé à militer comme syndicaliste dans la capitale tchétchène, Estemirova, assassinée, montrait s’il en était encore besoin, que Memorial était bien une cible.

Dès le début des guerres en Tchétchénie, l’ONG fondée dans l’élan de la perestroïka et les ruines de l’Etat soviétique, s’était imposée comme une actrice de premier plan. Une interlocutrice à la portée considérable, pour les médias étrangers notamment, mais aussi pour des gouvernants, à l’extérieur de la Russie. C’était crucial : dans les cuvettes du Caucase musulman et cette géographie des ruines de l’empire soviétique que pas grand monde - déjà - ne savait situer sur un fond de carte, les guerres en Tchétchénie, en 1994 (la première) puis en 1999 (la deuxième) ne bénéficiaient pas du même écho que cette guerre en Ukraine en 2022.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Face aux crimes de masses perpétrés par la Russie, comment arrêter Vladimir Poutine ? écouter ( 58 min) 58 min L'Esprit public Face aux crimes de masses perpétrés par la Russie, comment arrêter Vladimir Poutine ?

Pour dissoudre l’association, plus de 25 ans plus tard, Moscou arguera notamment, via la Cour suprême, de collusion entre Memorial et le terrorisme caucasien. Car, dans ses activités, Memorial avait, notamment, hissé haut la défense des prisonniers politiques : l’association en tient, depuis 2008, le compte scrupuleux (333 au jour de l’actualisation en 2020, dont une écrasante majorité pour des questions estampillées comme religieuses). Non pas une défense partisane, mais une activité militante pour exiger la garantie de leurs droits constitutionnels (comme le droit à un procès équitable, par exemple), se défendait de longue date Memorial. Las : si Memorial était dans le viseur du Kremlin depuis si longtemps, et par exemple sous la menace permanente de perquisitions ou d’intimidations tandis que de nombreux militants des droits de l’homme sont morts, en Russie, depuis 20 ans, c’est parce que l’ONG n’avait pas seulement prêté assistance aux avocats de la cause tchétchène. Elle avait aussi documenté les crimes de guerre, indexé les exactions de l’armée russe, décrit les charniers dont les photos trouveront un écho par exemple, en mars 2001, dans la presse française. Ainsi Memorial racontera-t-elle, à l’étranger, la réalité de cette guerre aux confins d’un empire en décomposition.

"Vivre dans cet enfer, mais aussi travailler"

En 2018, un témoignage parmi d’autres, qu’on doit à Anna Neistat, directrice générale à Amnesty international, chargée des recherches, disait quelque chose de la place, centrale, de Memorial. De retour de la capitale tchétchène, elle racontait ainsi : “Arrivée à Grozny, je me rendais tout d’abord au bureau du centre Memorial de défense des droits humains – une branche locale de la plus grande organisation russe de défense des droits humains. Nous passions en revue les cas qu’ils avaient recensés, parlions stratégie, rendions souvent visite ensemble à des témoins et, bien sûr, buvions des litres de thé dans leur minuscule cuisine, si accueillante et si sûre au milieu de ce chaos. Il était difficile de réaliser que des gens pouvaient vivre dans cet enfer, mais aussi travailler, chaque jour, à recenser méticuleusement les violations, tenter de venir en aide aux victimes, confronter les autorités et livrer des batailles semble-t-il perdues d’avance devant les tribunaux. Je suis venue souvent, mais je suis toujours repartie, tandis qu’ils restaient – malgré les calomnies, les attaques et les menaces de mort.”

• Crédits : Peter Turnley/Corbis/VCG - Getty

Or ce qu’on perçoit bien en remontant aux origines de Memorial, c’est que les droits de l’homme et les guerres impérialistes de Moscou sont d’emblée étroitement liées. Bien avant l’Ukraine, avant même la Tchétchénie… et même avant que Memorial ne devienne Memorial. Si ces deux questions se retrouvent intriquées dans l’ADN de la structure, d’emblée, c’est aussi qu’en janvier 1989, Memorial fut fondée par Andreï Sakharov. Co-fondée serait plus juste, en réalité, tant la mort du grand militant des droits de l’homme sera précoce, onze mois après la création de l’association. Mais la structure, qui lui a survécu, ne cessera après sa mort d’imbriquer ces deux questions. Qui étaient déjà là, en écheveau, dans les années 1960 et 1970, à la racine du combat de Sakharov.

En 1989, pourtant, et dans les années qui suivent immédiatement la fondation, Memorial s’est d’abord attelée à rendre visibles, et audibles, les violences de masse de l’ère soviétique, et notamment du stalinisme. Alors que la société civile tente de se recomposer, qu’il s’agit de commencer à envisager en même temps l’état de droit et un début de démocratie (Sakharov, comme d’autres de Memorial, sera brièvement député), l’ONG se concentre sur les crimes de masse. La répression stalinienne, dans la deuxième moitié des années Trente et notamment la Grande terreur, mais aussi les famines et leurs 4 millions de morts ukrainiens passés sous silence, ou les dissidences politiques, dans les années 1960 et 1970. Sans Memorial, qui a rassemblé les témoignages des victimes du goulag et des archives de particuliers, l’histoire du totalitarisme stalinien ne serait pas ce qu'elle est, comme le rappelait avec force l’historien Nicolas Werth, invité de Chloë Cambreling dans “Les Matins” de France Culture, le 30 décembre 2021, au lendemain de la dissolution de l’ONG dont il préside la branche française :

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Dissolution de Memorial : les enjeux de la mémoire. Avec Nicolas Werth écouter ( 17 min) 17 min L'Invité(e) des Matins Dissolution de Memorial : les enjeux de la mémoire. Avec Nicolas Werth

Ce matin-là, l’historien grand spécialiste du goulag, qui vécut douze années à Moscou, évoquait la poétesse Anna Akhmatova. A bien des égards, on peut penser en effet que Memorial aura pris au mot ces vers de l’épilogue de Requiem, où la poétesse, qui avait elle-même subi la répression et dont le fils sera déporté par deux fois au goulag, avait écrit :

Je voudrais vous nommer tous par votre nom.

Mais ils ont pris la liste. A qui poser les questions?

J’ai tissé pour elles un grand voile,

Avec ces pauvres mots qu’elles m’ont donnés.

Je me les rappelle toujours et partout

Que vienne un autre malheur, je n’oublierai rien.

Et si l’on bâillonne ma bouche torturée,

À travers laquelle crient des millions d’êtres,

Alors qu’on ait de moi semblable mémoire

À la veille du jour anniversaire.

Mausolées : les noms, la mémoire

Sur l’ancien territoire de l’Union soviétique, il existe ainsi des centaines de mémoriaux que l’association a dressés, les années passant. Inscrivant contre l’oubli les noms des victimes de la répression, ils ont souvent été érigés à l’endroit-même des fosses communes des massacres, qui, souvent aussi, ont été découverts, exhumés littéralement, par les militants de l’ONG.

Mais ce serait une erreur de circonscrire la pensée qui se déployait à Memorial à une stricte opération d’inventaire, aussi intense, laborieuse et d’une valeur immense soit-elle. Ce récit qui se fraye un chemin dans l’oblitération des disparus et le silence des survivants est un acte immense. Il n’est pas le seul chantier que Memorial ait entrepris. Certes, on peut penser que l’ONG a pu bénéficier du refaçonnage du grand récit historique à mesure que la révolution de 1917 a cessé d'être le totem officiel qui avait été. Cependant, l’association a souffert, ensuite, à mesure qu’elle prolongeait activement son combat du côté des droits de l’homme. En créant, par exemple, le Centre de documentation des droits de l’homme, en 1993, à Moscou.

• Crédits : Collection privée via Fine Art Images/Heritage Images - Getty

Cet épicentre-là de l’association aura une portée directement offensive vis-à-vis du Kremlin : il ne s'agissait plus seulement d'inventorier le passé. Le Centre connaîtra un sort variable, selon les périodes. Mais il aura par exemple un rôle actif, sur le terrain, en Tchétchénie, lorsqu'à Boudionnovsk, en 1995, des militants du Centre contribueront à la négociation entre le pouvoir politique et des preneurs d’otage qui avaient investi l’hôpital. Ces militants, par la suite, témoigneront de ces négociations. Dans la presse russe indépendante, ils publieront même une série de documents directement liés à cet épisode marquant de la première guerre en Tchétchénie, qui durait alors depuis six mois - “C’était la dernière fois que le gouvernement fédéral, dans l’espoir de sauver des civils, entamait de telles négociations. Ni lors de l’attaque terroriste contre le théâtre de la Doubrovka, ni à Beslan, il n’y a eu de telles négociations”, soulignera par la suite Memorial.

Quatre ans plus tard, et cette fois sous l’autorité de Vladimir Poutine, une nouvelle guerre démarrait en Tchétchénie. Celle-ci sera plus longue, et on pourrait même la dire lancinante tant elle durera sur le terrain, des années durant, alors qu'une partie considérable de la population a été déplacée, et que l’ampleur des massacres et le nombre de disparus est sidérant. Car cette guerre, en effet, sera aussi féroce. Memorial poursuivant son activité de documentation, l’étau n’en finira pas de se resserrer : il n’était plus question de demander à ses militants de faire office d’intermédiaires dans des négociations (qui, d’ailleurs, n’auront plus même cours). Le peu de zèle des autorités à tenter de faire vraiment la lumière sur le meurtre de Natalia Estemirova (dont un hypothétique meurtrier identifié à la va-vite sera assassiné) fera dire à l’association que Memorial était devenu une “cible autorisée” : il ne s’agissait plus seulement de pointer l’étendue du totalitarisme stalinien dans un pays où un Soviétique sur six avait été concerné par le goulag. Mais, par une activité bien au présent, de réagir en temps réel à une violence de masse imputable à Moscou. C’est cette cause que Mémorial, au cœur de la guerre en Tchétchénie, cherchera à mettre à l’agenda international. Et si les mesures de rétorsion de la communauté internationale n'avaient pas été, alors, à la hauteur de ce qu'enjoignaient les ONG actives sur le terrain, c'est bien à Memorial qu'on doit beaucoup de l'écho timide que s'était frayé cette guerre jusqu'à nos oreilles.

Début mars 2022, une journée d’études avait lieu au Campus Condorcet, à Paris. Son programme était centré autour de Memorial, même si l'événement conviait des universitaires de différents pays. Le titre (“La portée universelle de l’histoire du stalinisme”) était révélateur. Tout comme le fait que, d’entrée de jeu, les organisateurs ont expliqué en quoi il leur avait paru pertinent de maintenir ce colloque (clôturé par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères) malgré les débuts, tout récents, de la guerre en Ukraine : il y avait, pour eux, une forme de continuum dans cette histoire, de Staline jusqu’à l’Ukraine (où on allait bientôt découvrir l’ampleur des crimes sur les civils), en passant par la Tchétchénie. On sursaute en lisant dans le réquisitoire au procès pour la dissolution de Memorial, le 28 décembre 2021, que le procureur de la Cour suprême russe accusait l'organisation de “créer une image mensongère de l'URSS en tant qu'Etat terroriste” et de chercher à “réhabiliter des criminels nazis”. Mais, depuis sa création, Memorial défendait justement une lecture scientifique de l’histoire. Qui, en bien des encoignures, se heurtera au fil des décennies au storytelling échafaudé par le Kremlin pour justifier ses guerres, notamment.

La guerre... et son usage

Or, du vivant de Sakharov, déjà, se battre pour la liberté d’expression ou les droits de l’homme, c’était aussi militer pour la paix - et réciproquement. Et alerter non seulement contre la guerre, mais aussi contre son usage par le Kremlin, pour instaurer ou consolider un régime de terreur. Avant même qu’il ne contribue, avec d’autres, à créer Memorial en 1989 après avoir organisé, en 1987 et dans la clandestinité, une première petite structure à la mémoire des victimes des répressions, dès 1987.

• Crédits : Laski Diffusion - Getty

Militer contre la guerre et l’impérialisme soviétique en Afghanistan, c’est même par là qu’il avait commencé à défier les autorités. Lui, le physicien reconnu et auréolé d’un grand prestige dans son pays. Le gros des persécutions qu’il subira remonte à cette prise de position. Mais c’est déjà de la guerre dans le monde qu’il était question, dans le discours qu’Andreï Sakharov, interdit du voyage par Moscou, avait laissé son épouse, Elena Bonner, prononcer à Olso en octobre 1975. Sakharov, cette année-là, avait reçu le prix Nobel de la paix. Le Comité Nobel avait notamment été sensible au rôle de lanceur d’alerte qu’avait endossé le scientifique reconnu, à l’origine - avec d'autres - de la bombe H : en pleine Guerre froide, il avait sonné l’alarme face au risque de prolifération nucléaire entre les mains de la bureaucratie soviétique.

Indissolubles

En 1975, à Oslo, il avait intitulé son discours “La paix, le progrès et les droits de l’homme”, et signifié, d’entrée de jeu, que tout l’enjeu était précisément de tenir les trois ensemble : “Ces trois objectifs sont indissolublement liés, et il est impossible d’atteindre l’un d’entre eux, si l’on ignore les autres. Cette idée est le thème fondamental de mon discours.”

Et Sakharov de poursuivre, s’estimant “particulièrement reconnaissant” qu’en le consacrant, le Comité ait “mis l’accent sur le fait que la défense des droits de l’homme est le fondement certain d’une coopération internationale authentique et durable. Cette idée a pour moi une grande importance ; je suis convaincu que la confiance internationale, la compréhension mutuelle, le désarmement et la sécurité internationale sont inconcevables en l’absence d’une société ouverte à la liberté d’information, à la liberté de conscience, au droit de publier, au droit de voyager et de choisir le pays dans lequel on souhaiterait vivre.” Se distanciant explicitement des thèses marxistes, Sakharov allait, dans ce discours historique, faire des droits de l’homme ce pilier fondateur à même de “forger le destin du genre humain” - davantage que le progrès matériel.

Dans ce discours rédigé après les accords d’Helsinki (qui consacraient la détente entre les deux grands de la Guerre Froide), Sakharov rendait hommage aux Nations Unies (“un des espoirs les plus importants du genre humain pour un avenir meilleur”), pour rappeler l’urgence de la sobriété dans la course au nucléaire, mais aussi l’impérieuse nécessité de garantir la liberté d’expression dans son pays pour y parvenir. Après avoir nommément listé des dizaines de prisonniers politiques dans les fers de la répression, le Nobel de la Paix renvoyait l'opinion internationale à l'un de ses textes passés. Un article de 10 000 mots qui avait circulé, un temps, à l’Ouest, sous le manteau, avant de finir dans les colonnes du New York Times, en 1968.

• Crédits : Steinberg/ullstein bild - Getty

Paru le 22 juillet, cette année-là, sous le titre “Réflexions sur le Progrès, la Coexistence Pacifique et la Liberté Intellectuelle”, ce texte est souvent resté comme “le rapport Sakharov”. Sous la plume du dissident à qui on doit notamment Memorial, on peut y lire : “Si elle ne veut pas grandir dans la souffrance, l'humanité doit se voir comme une seule entité démographique, comme une seule famille qui ne serait pas divisée en nations, sauf pour des questions d'histoire et de tradition.” Et encore ceci : “La liberté intellectuelle est la seule garantie d'une approche scientifique-démocratique de la politique, du développement économique et de la culture.”

Porte-parole de la conscience

À LIRE AUSSI Jacques Rossi, le Français qui a fait 24 ans de goulag

Désormais reconnu comme une voix pour le monde, Sakharov sera arrêté en pleine rue, devant chez lui, en 1980. Défait de ses privilèges de scientifique renommé, à l'âge de soixante ans il allait être assigné à résidence dans la ville de Gorki (aujourd'hui Nijni Novgorod, à près de 500 km à l'est de Moscou). Une fois les archives soviétiques déclassifiées, on découvrira qu’il avait notamment fait l’objet d’un internement psychiatrique répressif. Plus tard, Andreï Sakharov devra s’y reprendre à trois fois pour rédiger ses mémoires : cambriolé, il avait perdu la première version ; puis la deuxième lui avait été volée, dans ses mains même, alors qu’il était en voiture. La troisième sera la bonne : il est mort depuis six mois lorsque Le Seuil publie, en mai 1990, en français, les mémoires de celui que son éditeur présente comme “un juste pleuré, trop tard, comme la «conscience amère» de son pays”.