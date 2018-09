Des barricades espagnoles à "Porcherie !", redécouvrez la bande-son "antifa"

Le titre Bella ciao est probablement celui qui est le plus entonné par les manifestations, qu’elles soient unitaires ou pas. Hérité de la résistance italienne au fascisme, Bella ciao irrigue aujourd’hui bien au-delà des cercles libertaires ou anarchistes, sans que ceux qui la chantent connaissent vraiment les racines partisanes et brigadistes de ce chant qui rallia la gauche italienne contre Benito Mussolini et dans l’immédiat après-guerre.

Remis en selle cette année par la série La Casa de Papel - carton 2018 sur Netflix -, Bella ciao est devenu un objet commercial et un tube. La chanson est aujourd’hui remixée par le rappeur Maître Gims, comme elle avait été reprise en 1963 par Yves Montand, à qui on doit la notoriété du titre auprès du grand public. Devenant ainsi aussi bien l’héritage musical le plus célèbre de l’antifascisme… et le plus méconnu.

Dans les milieux “antifa”, qui ferraillent sur le terrain face à l’extrême-droite, la référence à la résistance italienne est loin d’être seule à tramer une ascendance, aujourd’hui comme il y a vingt ans. L’héritage, souvent porté par des titres punk mais pas seulement, se déploie aussi à travers une série de morceaux qui sont bien loin de faire l’objet de récupérations commerciales comme Bella Ciao.

Si l’idée d’une “playlist antifa” aurait bien des chances de faire hurler les intéressés, vous pouvez quand même retrouver sur YouTube des titres de Crisis comme Holocaust (de 2008) ou encore Nazi punks fuck off des Dead Kennedys (en 1981), qui s’inscrivent dans cette veine et vous plongeront dans cet univers culturel et militant.

Ou redécouvrir l’histoire de trois morceaux plus particulièrement emblématiques d’un répertoire musical antifasciste, et dont l’histoire jalonne celle de la résistance à l’extrême-droite en France.

1. "A Las Barricadas"

Par ordre chronologique, on peut citer A Las Barricadas, que voici repris par Les Amis de ta femme, un groupe de rock alternatif des années 90 aujourd’hui dissout. Cette version, qui date de 2003 avec un album live avec un autre groupe, Les Fils de Teuhpu, et qui fait danser, qui a plus particulièrement contribué à remettre en circulation A La Barricadas :

Le titre originel, lui, remonte à la Guerre d’Espagne. C’est un morceau iconique, qui embarque à lui tout seul une large part de la mémoire de l’anarcho-syndicalisme espagnol. Sorti fin 1933 pour la toute première fois en Catalogne, les paroles de Valeriano Orobón Fernández, racontent l’urgence qu’il y a à “défendre le drapeau révolutionnaire” et “vaincre la réaction” :

Des tempêtes noires agitent les airs

Des nuages sombres nous empêchent de voir

Même si la mort et la douleur nous attendent

Le devoir nous appelle contre l'ennemi

Le bien le plus précieux est la liberté

Il faut la défendre avec foi et courage

Lève le drapeau révolutionnaire

Qui mène le peuple à l'émancipation

Debout peuple ouvrier au combat

Il faut vaincre la réaction

Aux barricades ! Aux barricades !

Pour le triomphe de la Confédération !

Aux barricades ! Aux barricades !

Pour le triomphe de la Confédération !

Resté l’un des morceaux les plus célèbres de l’insurrection durant la Guerre d’Espagne, le titre visait à l’époque le franquisme. Il deviendra l’hymne de la Confédération nationale du travail, la CNT, l’organisation anarcho-syndicaliste fondée à Barcelone en 1910, qui recensait 1 557 000 adhérents lorsqu’éclatera la guerre civile espagnole.

On estime que près de 20 000 militants de la CNT espagnole seront assassinés dans les camps nazis durant la Seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, la révolution espagnole demeure un marqueur très fort du Panthéon libertaire, en France, qui s’incarne notamment par les banderoles rouges et noires flanquées du “No Pasaran” qu’on croise toujours dans les cortèges anarchistes ou libertaires.

Cette mémoire plutôt vivace, plus de 80 ans après la Guerre d’Espagne et qui donne son souffle aux reprises récentes de A Las Barricadas est portée notamment par deux réalités historiques : d’une part, les liens qui s’installeront entre les Républicains espagnols et une partie de la gauche puis de la Résistance française ; d’autre part, l’exil en France de dizaines de milliers de ces Républicains espagnols.

En 2009, sur France Culture, Jean Lebrun consacrait un documentaire dans “Sur les docks” à Toulouse, capitale de cette Espagne hors-sol, où il était parti en quête des traces du souffle émancipateur de la Guerre d’Espagne. Ca s’appellera “Toulouse ou la nostalgie de la Republica”, et ce sera diffusé le 27 mars 2009 sur France Culture :

Écouter Écouter Sur les docks, "Toulouse ou la nostalgie de la Republica" le 27/03/2009 Sur les docks, "Toulouse ou la nostalgie de la Republica" le 27/03/2009

2. “Porcherie”

On doit ce titre qui pogote sec à Bérurier noir, groupe punk né en 1978 dans les salles alternatives de région parisienne, colle de si près à l’imaginaire antifasciste en France qu’il en est presque une tarte à la crème. Impossible pourtant de mobiliser la trace musicale des groupes militant contre l’extrême-droite sans citer Porcherie, que les Bérus bouclent en 1985 sur une antienne devenue célèbre, “La jeunesse emmerde le Front national” - répété une bonne douzaine de fois :

Porcherie figure sur l'album Concerto Pour Détraqués. Le refrain cible Jean-Marie Le Pen et le Front national en général, sans ambiguïté :

Flic-Armée ? Porcherie !

Apartheid ? Porcherie !

DST ? Porcherie !

Et Le Pen ? Porcherie !

L’année où Bérurier noir accouche de Porcherie et son rageur “l’enculé de gros Le Pen”, le Front national est en passe de s’installer durablement dans le paysage politique français. En 1983, il a connu une victoire sans précédent pour un parti d’extrême-droite sous la Ve république : c’est l’année des municipales à Dreux, qui verra Jean-Pierre Stirbois fusionner avec la liste de droite au second tour, et Jean-Marie Le Pen faire 12% des suffrages dans le Morbihan dans une législative partielle.

Un an plus tard, en 1984, aux élections européennes, le FN réalise son plus gros score dans une élection nationale, et Jean-Marie Le Pen sera invité dans l’émission “L’heure de vérité” sur Antenne 2:

Les Béruriers font rapidement office de mégaphone contre le FN auprès de la jeunesse engagée. Un an après sa sortie, lorsque Malik Ousekine sera tué dans le VIe arrondissement à Paris en marge d’une manifestation contre la loi Devaquet, certains parmi ceux qui défileront pour protester contre son passage à tabac se souviennent avoir entonné Porcherie à leur tour.

Devenu historien et spécialiste de l’Asie au CNRS, François Guillemot - alias Fanfan-, qu’on entend chanter sur Porcherie, expliquera que la chanson doit son titre et sa référence porcine au film du même nom, Porcherien de Pier Paolo Pasolini, sorti en 1969 avec Jean-Pierre Léaud :

Le morceau, inspiré du film "Porcherie de Pasolini, a été écrit en 1984 quand, pour la première fois, le FN avait dépassé les 10% dans une élection. Sur l'album, il y a la voix de Jean-Marie qui se transforme en cochon, on pensait se recevoir un procès, et je peux te dire qu'on était prêts ! On voulait un débat, on voulait passer à la télé face à lui. Finalement, il n'a rien engagé, mais on est parti en tournée et on s'est vite rendu compte que les jeunes réagissaient énormément à cette chanson précise. Surtout quand on dit “Le Pen ? Porcherie !”, on sentait une énorme vibration soudaine venue du public [...] La vérité c’est qu’on s'est dit, wow, la jeunesse emmerde le Front National ou quoi ? Alors au fur et à mesure des dates, j'ai commencé à rajouter deux riffs de guitare sur la fin du morceau. L’idée derrière ça c’était que le public lui-même se mette à chanter le slogan que tout le monde connaît, alors qu'il n'est pas présent sur la version originale.

Pour comprendre l’inspiration derrière le titre punk, vous pouvez redécouvrir Pier Paolo Pasolini dans les archives de Radio France avec cette interview donnée en 1969 sur le film Porcherie. Un film à double grille de lecture, affirmait alors Pasolini le 24 octobre 1969 dans l’émission “Cinéma vérité” sur France Culture :

Porcherie est symboliste : les personnages et les situations sont allégoriques [...] Mais ce qui compte, c’est l’histoire. Porcherie représente la désobéissance totale, la “contestation globale”, comme on dit maintenant. Ca, c’est important, mais le plus important c’est l’histoire. C’est le personnage qui mange de la chair humaine, et qui après achète une forme de sainteté terrible, désagréable… mais de toutes façons une forme de sainteté. C’est l’histoire d’un saint, d’un saint à l’envers. Et c’est ça qui compte. Pas le symbolisme du personnage.

Écouter Écouter Pier Paolo Pasolini le 24/10/1969 sur son film "Porcherie" dans "Cinéma vérité" Pier Paolo Pasolini le 24/10/1969 sur son film "Porcherie" dans "Cinéma vérité"

3. Un jour en France

Trois ans après la création de Porcherie par Bérurier Noir, le FN est plus présent que jamais sur la scène politique. Pas seulement du fait de ses scores électoraux, mais aussi de sa médiatisation, qui va crescendo. A Strasbourg, le FN tient congrès en mars 1997 et invite à sa table le gratin de l’extrême droite européenne. Dans l’histoire de l’écosystème frontiste, on retiendra que c’est à ce congrès qu’éclateront au grand jour les luttes intestines entre Bruno Mégret et Jean-Marie Le Pen. Mais à l’extérieur des portes de la salle de congrès, c’est la foule venue protester contre le FN qui marque les esprits. Jusqu’à 50 000 personnes participeront à une grande manifestation antifasciste pour dire “Non” au Front national, rapportent les médias de l’époque.

Un grand concert anti-FN était organisé en marge de ce congrès frontiste. Parmi les groupes annoncés, Noir Désir, qui a survécu à ses premières années d’amours et désamours successifs de ses membres fondateurs. Dix ans après avoir enregistré son tout premier album, Où veux-tu qu'je r'garde ? , sorti en février 1987, en mars 1997 mars, le groupe de Bertrand Cantat, Jean-Paul Roy, Denis Barthe et Serge Teyssot-Gay est sur la liste des artistes qui doivent jouer à Strasbourg lors de ce grand concert contre le Front national.

L’année précédente, en 1996, Noir Désir avait sorti 666.667 Club, album où figure Un jour en France. Ce titre cible explicitement le Front National et a, aujourd’hui encore, sa place dans un Panthéon musical de la mouvance "antifa".

Ce n’est pas la toute première fois que Noir Désir s’attaque à Jean-Marie Le Pen : le FN était déjà visé par l’album précédent du groupe bordelais, Tostaky (1992) et son premier titre Here It Comes Slowly, qui dit - en anglais :

We can keep that beast away it still lays in its gore(Nous pouvons retenir cette bête avant qu'elle s'étende) We'll never stand fascism anymore (Nous n'arrêterons jamais de lutter contre le fascisme) No way out no miracle, just stop it your blood (Pas de sortie pas de miracle, Juste stopper ton sang de couler) Has your neighbour really understood ? ! (Ton voisin a-t-il vraiment compris ? !)

Quatre ans plus tard_, av_ec Un jour en France, Noir Désir se hissera véritablement à la proue d’une lutte anti-frontiste sur la scène musicale. Extrait des paroles :

Un autre jour en France

Des prières pour l'audience

Et quelques fascisants autour de 15%

Charlie défends-moi

C'est le temps des menaces

On a pas le choix pile en face

Et aujourd'hui je jure que rien n'se passe

Toujours un peu plus

F.N Souffrance

Qu'on est bien en France

C'est l'heure de changer la monnaie

On devra encore imprimer le rêve de l'égalité

On ne devra jamais supprimer celui de la fraternité

Restent des pointillés yeah, yeah, yeah

Tandis que le congrès frontiste est largement médiatisé, ce concert sera finalement annulé, sous le prétexte de quelques dizaines de “casseurs”, selon les médias. Dans les journaux de France Inter, Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, se plaindra qu’on lui coupe l’herbe sous le pied pour défier le FN :