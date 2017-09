Des Peaux-rouges aux Rohingyas en passant par Srebrenica, que veut dire "nettoyage ethnique" ?

En Birmanie, les Nations-Unies évoquent au moins un millier de morts parmi la population rohinga, cette minorité musulmane persécutée par la junte au pouvoir. Alors qu’on estime à 370 000 le nombre de Rohingyas aujourd’hui réfugiés au Bangladesh pour fuir les persécutions, l’ONU parle de “nettoyage ethnique”.

• Crédits : Mushfiqul Alam / NurPhoto - AFP

Le terme “nettoyage ethnique” s’est installé dans notre lexique depuis les années 1990 et l’explosion de la Yougoslavie. Alice Krieg-Planque, une chercheuse spécialisée dans l’analyse de discours, a montré qu’avant cette période, l’expression avait certes pu apparaître dans les titres de presse français auxquels elle s’est intéressée, mais seulement de manière très sporadique.

13 août 1992, acte de naissance officiel

A partir de 1992, les médias s’en saisissent dans la foulée de l’ONU. Le 13 août 1992, à New-York, le Conseil de sécurité des Nations-Unies donne en effet à l’expression “nettoyage ethnique” une sorte d’acte de naissance officiel. Il s’agit de la résolution 771, qui condamne la politique d’épuration ethnique menée par la Serbie de Slobodan Milosevic.

“Epuration ethnique” ou “nettoyage ethnique” ? Le texte de la résolution, en français, indique “épuration ethnique”. Sauf que l’ONU compte cinq autres langues officielles, dont l’anglais et l’espagnol, qui indiquent respectivement “cleansing” et “depuracion”. Florence Hartmann, la journaliste qui couvrait alors l’actualité en ex-Yougoslavie pour le journal Le Monde, relèvera que, très vite, c’est la traduction de “cleansing” en “nettoyage” qui va l’emporter chez les diplomates, y compris dans la bouche de francophones.

La même Florence Hartmann, qui a vécu dans les Balkans, relèvera encore que, sur place, les dirigeants serbes s’abstiennent souvent d’utiliser in extenso l’expression “nettoyage ethnique” en public pour revendiquer une politique pourtant radicalement xénophobe. Les termes n’ont jamais fait leur chemin jusqu’à devenir une doctrine officielle explicite. Mais une autre expression, qui raconte la même réalité, est en revanche autrement plus banale : l’idée d’une province “ethniquement pure”. Ces mots-là sont, eux, largement employés par les dignitaires serbes dans les années 90. Bosniaques et Croates s’en saisissent également pour dénoncer assassinats, internement de civils dans des camps ou expulsions des populations dans des zones contrôlées par les Serbes.

Aux sources idéologiques d'une Serbie pure

La doctrine d’une province pure dont se saisira le jeune nationaliste Milosevic puisait notamment sa source dans un texte fondateur de 1986, appelé "Memorandum”. C’est un journaliste serbe qui, craignant un bain de sang, avait révélé l’existence de ce manifeste signé de seize membres de l’Académie des sciences et des arts de Belgrade. Visant au réveil de la conscience nationale serbe, le texte dénonçait les “discriminations” et la vassalisation du peuple serbe sous l’ère communiste. C’est le creuset idéologique qui justifiera la politique d’épuration menée par les dirigeants serbes dans le but de garantir aux Serbes des provinces “ethniquement pures” leur tenant lieu de revanche.

Mais, dès les années 90, l’historien serbe Andrej Mitrovic montrait que le concept de “nettoyage ethnique” était en réalité apparu dans les Balkans bien avant ce "Memorandum" de 1986. Pour lui, des politiques visant à obtenir des territoires ethniquement homogènes étaient monnaie courante au XIXème siècle dans la région, y compris lorsqu’elles impliquaient des déplacements en masse. Jusqu’à ce qu’à la veille de la Seconde guerre mondiale, la quête d’homogénéité se transforme à grande échelle en pratiques sanguinaires. Ce fut le cas dès 1941 avec le tout premier nettoyage ethnique pratiqué explicitement dans la région. Les Oustachis, pro-nazis, prennent le pouvoir à Zagreb et revendiquent une épuration ethnique rationalisée contre les 600 000 Serbes, orthodoxes, installés en Croatie. La doctrine est sans ambiguïté :

un tiers de ces Serbes doivent se convertir

un tiers, s’expatrier

et le dernier tiers, mourir

Mais les Croates n’ont pas d’exclusif sur l’idée d’épuration ethnique, puisqu’à la même époque se façonnait encore le concept de "Grande Serbie", impliquant que des populations croates et serbes permutent pour créer des territoires homogènes. Les documents militants serbes de l’époque emploient explicitement les termes de “Grande Serbie ethniquement pure” et affichent encore pour objectif de “purger le territoire de l’Etat de toutes les minorités nationales et de tous les éléments non-serbes”.

C’est seulement quarante ans après la guerre que l’idéologie purificatrice impliquera explicitement l’idée de décimer ces “éléments non-serbes” dans une politique d’extermination.

"Nettoyage ethnique" ou "génocide" ?

Aujourd’hui, l’expression “nettoyage ethnique” n’a toujours pas de définition officielle précise. Et certains reprochent qu’en employant “nettoyage ethnique”, on édulcore au fond une réalité qui relèverait davantage du génocide. Le géographe Stéphane Rozière, qui a publié plusieurs travaux sur le nettoyage ethnique et les "modifications coercitives du peuplement", y voit davantage qu’un euphémisme. Il propose cette définition du nettoyage ethnique :

Il est toujours organisé : il faut que la pression soit réelle et efficace pour qu'un groupe ethnique quitte un secteur donné, surtout s'il y vit depuis des siècles. Certes, la pression immobilière peut avoir des résultats similaires, mais seuls les résultats sont le sont : le "nettoyage" est bien une opération d'ordre militaire. Par ailleurs, tout déplacement massif et forcé ne correspond pas à un nettoyage ethnique : des réfugiés climatiques ou écologiques peuvent générer un "exode", dans la mesure où un exode est par nature massif.

Le chercheur distingue pour sa part le nettoyage ethnique du génocide de la façon suivante :

Si le génocide a pour finalité un peuple, le nettoyage ethnique a pour finalité un territoire. Le “nettoyage” se distingue du génocide parce que l’extermination d’un groupe est un moyen éventuel, mais pas le but de ce processus. L’objectif ultime [...] est la transformation du peuplement.

• Crédits : Wikicommons CC

Dans un ouvrage intitulé Le nettoyage ethnique. Terreur et peuplement, qui date de 2006, le géographe dépassait l’aire yougoslave pour éclairer trois grands types de nettoyages ethniques intervenus au XXème siècle à l’échelle du globe :

les nettoyages ethniques qui procèdent d'une construction nationale : désigner l'ennemi permet de consolider un territoire autour d'un destin national commun (la "statogénèse"). Et Rosière de lister la Turquie au début du XXème siècle, ou l’Inde en 1947

les nettoyages ethniques où la politique d’épuration sert à étendre le peuplement d’un groupe considéré comme supérieur (l'auteur décrit un phénomène de translations territoriales et de périphérie). Parmi les exemples cités par Rosière : l’Irak de Saddam Hussein, mais aussi la création des Etats-Unis au XIXème siècle

enfin, les nettoyages ethniques qualifiés de “prédateurs”, visant souvent au contrôle social, comme ce fut le cas en Côte-d’Ivoire en 1999 ou, par la suite, dans l’Afrique des Grands Lacs

Vous pouvez réécouter ici cette émission “Planète Terre” avec Stéphane Rosière. Il développait sa définition du nettoyage ethnique sur France Culture le 14 décembre 2011 :