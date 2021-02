Du bleu, du rouge, et une pincée d'étoiles : comment la communication politique américaine se fait par l'image

« VOTE ! ». L’injonction s’est affichée en anglais et en lettres capitales, en rouge, bleu ou blanc, les couleurs du drapeau américain et des deux principaux partis politique du pays, souvent à grand renfort d’étoiles et de rayures rappelant elles aussi la Star-Spangled Banner. Elle s’est étalée sur des pancartes, des drapeaux, des t-shirts et même, avec la pandémie de coronavirus, sur des masques. Elle a été brandie par des politiques, des militants, mais aussi des célébrités et des anonymes. L’objectif était le même pour tous : être vu, faire image et diffuser massivement le message pour inciter les citoyens des Etats-Unis à aller voter, dans le cadre de l’élection présidentielle de 2020.

Que vous ne soyez pas vous-mêmes citoyen des Etats-Unis n’y change rien : vous avez probablement vu ces images dans la presse, à la télévision, ou sur les réseaux sociaux. Si leur profusion et l’étendue de leur diffusion peut surprendre vues d’Europe, elles s’expliquent par la longue histoire de l’empêchement du vote aux Etats-Unis. Dans ce pays où la participation est basse et où de nombreux citoyens, notamment Noirs, n’ont obtenu le droit de voter que tardivement, les campagnes d’appel au vote sont massives et bien financées - notamment par les démocrates, à qui profitent généralement ces voix empêchées.

Comment expliquer, pourtant, l’importance du recours à l’image et aux symboles dans ces campagnes politiques américaines ?

Des réflexes qui remontent à la Première Guerre mondiale

L'histoire nous ramène à une autre profusion d’étoiles bleues et de rayures rouges, celle de l’affiche "I want you for U.S. Army !" réalisée par James Montgomery Flagg en 1917. Commandée et publiée par le Comité d’information publique (Committee on Public Information), une instance de propagande formée par le président Woodrow Wilson juste après l’entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale et abordé plus en détail dans l'émission du Cours de l'histoire "Les démocraties ont-elles inventé la propagande ? ", cette affiche a pour but d’inciter les Américains à s’engager dans l’armée pour soutenir l’effort de guerre. Diffusée à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, elle devient rapidement une référence : la figure de l’Oncle Sam, le doigt pointé vers le spectateur, l’adresse directe et en forme d’injonction frappent les esprits. Ce dispositif visuel est pourtant inspiré d’une affiche britannique de recrutement, réalisée en 1914 par Alfred Leete et intitulée "Lord Kitchener Wants You" (Lord Kitchener est alors Secrétaire d’Etat à la guerre du Royaume-Uni).

• Crédits : Getty

Si cette première occurrence est célèbre, celle de James Montgomery Flagg est de son côté devenue une véritable icône. Peut-être, justement, par ce recours massif du gouvernement à des symboles facilement identifiables comme américains et patriotiques ? C'est en effet outre-Atlantique que l'effort est le plus important pour créer une opinion publique à l'échelle du pays. "La Première Guerre mondiale aux Etats-Unis correspond à l’invention de la propagande de masse. Le gouvernement créé alors une iconographie qui lui est propre et la diffuse largement", explique Alice Béja, maîtresse de conférences à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS-CNRS. La photographie, le cinéma, les dessins animés, tous les supports visuels sont mobilisés. Les affiches gouvernementales sont nombreuses et couvrent tous les sujets, de l'enrôlement à la prévention de la syphilis ou au rationnement, et utilisent les mêmes symboles, bien que les normes graphiques puissent varier.

L'image de la cohésion nationale

Cette avalanche d’éléments visuels patriotiques répond à l’émergence d’une culture nationale américaine à cette période charnière qu’est le début du XXe siècle. Le pays est alors confronté à un fort contexte d’immigration, analyse Alice Béja : "C’est au même moment que se fait l’insistance sur l'hymne national, les couleurs du drapeau, la figure de l’Oncle Sam, ou la sacralisation, par exemple, de la Constitution et de la déclaration d’indépendance. On a effectivement dans cette période là de la Première Guerre mondiale et des années 1920 une cristallisation du grand symbole du patriotisme étasunien". Et cette insistance a duré : "Aux États-Unis, ces symboles demeurent très, très partagés. Il y a une forte actualisation du patriotisme, en tout cas beaucoup plus qu'elle ne l'est en France".

De l’affiche de Montgomery Flagg aux posts Instagram de Beyoncé incitant à voter, l’abondance de ces images tient donc à la ritualisation et à la visualisation du patriotisme américain, à des périodes où la cohésion nationale est en question. Ces images sont-elles pour autant efficaces ? Si elles réaffirment une symbolique nationale, ceux qui les voient s’engagent-ils pour autant dans l’armée, ou vont-ils davantage voter ? Rien n’est moins sûr. Edward Bernays lui-même, ancien membre du Committee for Public Information lors de la Première Guerre mondiale et considéré comme le père des relations publiques, fustigeait dès les années 1930 les interpellations grossières des affiches de propagande créées lors du conflit. Et si l’affiche "I want you for U.S. army" est toujours une icône, c'est davantage par ses nombreux et hilarants détournements que pour son supposé pouvoir de persuasion.

À découvrir dans le Cours de l'histoire : une histoire du mensonge

Partout, on s'arrange avec la vérité. Mais les fake news mentent-elles de la même manière que ne le faisaient les fausses nouvelles lors de la Première Guerre mondiale ? Les mensonges ont une histoire, intimement liée à l'évolution de nos croyances. Découvrez la série du Cours de l'histoire consacrée à cette thématique, en 4 épisodes.