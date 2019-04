Du mur d'Hadrien au feu grégeois, trois faits historiques qui ont inspiré Game of Thrones

Vous vous impatientez d'être enfin chez vous pour lancer le nouvel épisode de cette huitième et dernière saison, scrollant à travers les spoilers ? Ou bien vous avez au contraire préféré vous lever à une heure indue pour vous épargner tout risque de vous voir divulgacher le retour de la série adaptée de l'oeuvre littéraire de George R. R. Martin ? Sage décision, quand bien même cet article est garanti sans spoilers sur la saison 8... A moins que ces derniers ne se dissimulent dans les sources d'inspirations de l'auteur du Trône de Fer ? Car de la saga de la Guerre des Deux-Roses au mur d'Hadrien, l'auteur ne cache pas s'être inspiré de faits historiques pour créer sa saga. L'Histoire regorge de récits plus troubles encore que ceux contés par George R. R. Martin

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter « Game Of Thrones » : la série la plus importante de la décennie? 3 min Le Billet culturel « Game Of Thrones » : la série la plus importante de la décennie?

Du mur d'Hadrien au Mur de la Garde de Nuit

• Crédits : Steven Fruitsmaak

C'est là que tout se joue. Alors que les prétendants au Trône de Fer s'affrontaient dans le Sud, au Nord la menace des marcheurs blancs n'était maintenue à distance que par les reliquats de la Garde de Nuit, une organisation militaire chargée de protéger les hommes d'un danger en passe d'être oublié.

Pour s'assurer de repousser la menace, les hommes ont mis en place le "mur", gigantesque muraille de glace et de pierre de plus de 200 mètres de haut. On aurait pu s'imaginer que l'auteur du Trône de Fer s'était inspiré de la Muraille de Chine, mais il a révélé avoir puisé son inspiration dans le mur d'Hadrien, situé en Ecosse :

L’idée [du Mur] germa en moi dix ans ans avant le début de l’écriture des livres, quand je visitais le Royaume-Uni pour la première fois, et que je vis le mur d’Hadrien. Le soleil se couchait, et, me tenant sur le mur, je regardais vers le nord. C’était en un jour glacé d’automne. Le vent soufflait et éveilla quelque chose en moi. J’essayais de m’imaginer à la place d’un légionnaire romain en garnison ici, quelqu’un qui pouvait venir d’Italie ou d’Afrique. Il y avait des soldats venus de toutes les provinces ici. Tu es là, sur ce qui est censé être le bord du monde, et tu vois des collines et des forêts au-delà. Quel ennemi peut sortir de ces bois ? Qu’est-ce qui va surgir derrière ce mur pour t’attaquer ? Ce fut un moment très profond, qui éveilla quelque chose dans mon imagination. Il y avait là une histoire. Bien sûr, sur le mur d’Hadrien, ceux qui pouvaient surgir des bois, c’étaient des Écossais ! Il fallait que je trouve mieux qu’un Écossais. Et la fantasy voit les choses en grand, donc je savais que le Mur devait être plus grand.

La source d''inspiration de George R. R. Martin est d'autant plus évidente que la représentation géographique de Westeros (le continent où se déroulent les aventures du Trône de fer) ressemble à s'y méprendre à celle de la Grande-Bretagne, pour peu qu'on prenne l’Irlande, la retourne, et qu'on la colle au Sud de l'Angleterre. Le "Mur" de Westeros, lui, se retrouve sensiblement au même endroit que le fameux mur d'Hadrien.

• Crédits : HBO

Ce dernier faisait parti du "limes", le système de fortifications censé séparer l'Empire romain des contrées barbares. Sa construction débute en 122, sur toute la largeur de l'Angleterre. L'empereur Hadrien, après sa visite dans la province de Tania souhaite voir ériger un mur pour défendre la Bretagne contre les attaques des Pictes, les habitants de ce qui est aujourd'hui l'Ecosse. Il en résulte une muraille de 117 kilomètres de long, haute de 4,5 mètres sur 2,7 mètres de large. A son apogée, elle sera défendue par plus de 9 000 hommes, répartis dans les différentes forteresses qui la juxtaposent.

À RÉÉCOUTER Réécouter La Grande-Bretagne, l'Europe et les autres (1/4) : Le droit romain sur l'île de Bretagne, ou de l'art de faire cohabiter les peuples 50 min La Fabrique de l'Histoire Le droit romain sur l'île de Bretagne, ou de l'art de faire cohabiter les peuples

Longtemps, la fortification remplit son oeuvre et permet de repousser les attaques des Pictes. Mais à partir de la fin du IVe siècle, l'Empire romain sur le déclin néglige de plus en plus le mur, et cesse d'envoyer des troupes pour le protéger. Au début du Ve siècle, les soldats abandonnent peu à peu leur poste et s'intègrent à la population locale, et le mur d'Hadrien tombe en désuétude... Un sort qui n'est pas sans rappeler celui de la Garde de Nuit dans Game of Thrones, bien seule face aux tribus barbares qui tentent, au fil des saisons, de franchir le fameux Mur.

La Guerre des Deux-Roses

• Crédits : James E. Doyle

Épopée politique autant que guerrière, le Trône de Fer a puisé ses sources dans les méandres de l'Histoire. Et cette dernière regorge d'anecdotes à même d'alimenter le récit fictif de George R. R. Martin. "Maurice Druon est mon héros et Les Rois maudits sont à l'origine de Game of Thrones" avait déclaré l'auteur. Ce n'est pourtant pas des affres de la dynastie capétienne que s'est le plus inspiré l'auteur du Trône de Fer.

S'il a puisé dans la suite romanesque de Druon les luttes de pouvoir, complots et autres trahisons sur fond de rivalités familiales, il s'est également inspiré de véritables faits historiques de la Guerre des Deux-Roses. Au cours du XVe siècle, en Angleterre, cette guerre civile opposa deux branches de la famille Plantagenêt : les maisons de Lancastre, dont l'emblème est une rose rouge, et d'York, à la rose blanche, au cours du XVe siècle... deux noms dont les consonances ne sont pas sans rappeler celles des Lannister et des Stark.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Quatre dilemmes moraux de Game of Thrones (1/4) : Peut-on échapper à sa famille ? 58 min Les Chemins de la philosophie Quatre dilemmes moraux de Game of Thrones (1/4) : Peut-on échapper à sa famille ?

C'est sous le règne d'Henri VI, sujet à des crises de folie, aidé par son épouse Marguerite d'Anjou, que les Lancastre sont contestés. Considéré comme un roi faible et inefficace, Henri VI est remis en cause par le dirigeant du conseil royal, Richard Plantagenêt, duc d'York. Machinations politiques, influences de couloirs et batailles entre York et Lancastre s'ensuivent : en 1460, Richard d'York périt sur le champ de bataille.

Un an plus tard, son fils aîné remporte une bataille décisive et monte à son tour sur le trône, sous le nom d'Edouard IV. Lancastre et York se succéderont quelques années sur le trône, jusqu'à ce qu'Edouard IV ne reprenne sa place en 1471 et n'instaure la paix... au moins pour quelques années. Quand ce dernier meurt, en 1483, la perspective de la succession amène à de nouvelles trahisons : son frère, Richard, déclare les fils d'Edouard illégitimes à la succession et les fait enfermer à la Tour de Londres. Les partisans d'Edouard V, le fils d'Edouard IV, apprenant que ce dernier a probablement été assassiné, fomentent une conspiration : ils font destituer Richard III et font monter sur le trône Henri Tudor... à l'origine d'une lignée qui a eu droit également à sa propre série, Les Tudors.

En 1954, sur les ondes de la RTF, l'émission L'Heure de culture française tentait déjà de résumer ce complexe conflit :

Écouter Écouter L'Angleterre à la fin du moyen âge : la guerre des deux roses (L'Heure de culture française, 06/09/1954) 11 min L'Angleterre à la fin du moyen âge : la guerre des deux roses (L'Heure de culture française, 06/09/1954)

En s'intéressant aux personnages qui alimentent la Guerre des Deux-Roses, on peut décrypter ceux de George R. R. Martin : Marguerite d'Anjou, régente manipulatrice, n'est pas sans rappeler Cersei Lannister, et son fils unique avec Henri VI, Edouard de Westminster, a certainement inspiré Jeoffrey Baratheon-Lannister. En 1467, un ambassadeur milanais écrivait ainsi à propos du prince Édouard :

Ce garçon, quoique âgé de treize ans seulement, ne parle déjà de rien d'autre que de couper des têtes et de faire la guerre, comme s'il avait toute chose entre les mains ou était le dieu des batailles.

Du côté des York, Edouard IV fait un mariage par amour plutôt que d'alliance politique. Tout comme le fera Robb Stark dans Le Trône de Fer : un choix lourd de conséquences, qui le conduira aux fameuses "noces pourpres". Cet autre épisode est inspiré de l'Histoire de l'Ecosse, et plus particulièrement du "dîner noir". En 1440 : les tuteurs du jeune roi d'Ecosse, inquiétés par le clan Black Douglas, firent inviter les héritiers du clan à un dîner pour apaiser les tensions. En guise de dernier plat, ils firent apporter une tête de taureau noir, symbole de mort, avant de faire exécuter les deux jeunes gens.

Bataille de la Néra, siège de Constantinople et feu grégeois

L'épisode "La Néra" de Game of Thrones était certainement le point culminant de la seconde saison et donnait un aperçu du budget titanesque qu'allait allouer HBO à sa série phare.

Cet épisode voyait s'affronter, à Port-Réal, la capitale du royaume de Westeros, les troupes des Lannister et celles de Stannis Barathéon, venu réclamer sa succession légitime au Trône de fer. Au cours de l'épisode, les navires de Stannis sont immobilisés à l'aide d'une gigantesque chaîne qui bloque l'embouchure de l'estuaire et brûlés à l'aide du feu grégeois : deux tactiques qui avaient déjà fait leurs preuves lors du siège de Constantinople, lorsque les forces byzantines avaient repoussé les forces arabes du Califat omeyyade, en 717.

En 717-718, Constantinople subit un second siège arabe, par voie de terre, et voie de mer. Au début de l’été, l’armée du Califat omeyyade pénètre en Thrace, dans la péninsule balkanique. Sa stratégie ? Mettre en place un blocus de Constantinople, protégée par des remparts défensifs (la muraille de Théodose), en construisant une double muraille en pierre pour isoler la cité… L’armée arabe prolonge le blocus sur la mer, grâce à sa flotte, dirigée par Sulayman, qui vient se positionner à l’embouchure du Bosphore, tentant sans succès de briser la chaîne qui protège le port. Mais c’était sans compter sur la force stratégique de la marine byzantine, et sa maîtrise du terrible feu grégeois, une toute jeune invention connue aussi sous le nom "feu liquide".

• Crédits :

Cette arme incendiaire, probablement inventée à la fin du VIIe siècle par un ingénieur, Callinicus d'Héliopolis, et dont la recette a aujourd'hui été perdue, avait déjà permis aux Byzantins de mettre en déroute leurs ennemis entre 674 et 678, lors du premier siège de Constantinople. A en croire le chroniqueur grec Théophane le Confesseur, lors du second siège, la flotte musulmane brûla presque intégralement.

Ayant rompu le blocus maritime, Constantinople put continuer à être ravitaillé, tandis que l’armée du Califat se trouva vite frappée par la famine et la maladie. Cette bataille marquera un coup d’arrêt de 700 ans à la rapide expansion arabe vers l’Europe de l’Est.

Et plus d'inspirations encore...

Difficile de traiter la multiplicité des sources d'inspiration de George R. R. Martin. Sa capacité à puiser des éléments de l'Histoire pour les intégrer dans sa fresque épique ont certainement participé au succès de la série portée à l'écran. La mort par empoisonnement du Roi Joffrey a certainement été inspirée par celle du prince Eustache IV de Boulogne, la marche de la honte de Cersei n'est pas sans rappeler celle d'Alice Perrers, maîtresse du roi Edouard III d'Angleterre, et Khal Drogo et ses dothrakis n'ont certainement rien à envier à Gengis Khan et aux Mongols.

Peut-être George R. R. Martin a t-il puisé dans une autre anecdote historique méconnue ce qui devrait servir de conclusion à son immense série. Reste à trouver lequel.