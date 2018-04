Du XVIe siècle à Occupy Wall street en passant par mai 68 et Alan Moore, petite histoire du masque blanc contestataire

L’image était saisissante (et calibrée pour), elle date de 2014. Des centaines de buralistes, réunis en congrès annuel, accueillant Christian Eckert, le secrétaire d'État au Budget, camouflés derrière un même masque blanc. Une assemblée monochrome de participants sans visage. Message : tous buralistes, déjà génériques, presque fantômes.

Ce jour-là, le symbole du masque blanc a changé de registre. Il a quitté le répertoire du militantisme anticapitaliste pour se déployer dans une sphère socioprofessionnelle qui n’est pas ce qu’on connaît de plus gauchiste. Devenant, au passage, une modalité universelle de la protestation.

Pour beaucoup, c’est Occupy Wall Street qui a fait connaître l’effigie du masque blanc. L’année 2011 tire à sa fin, et à New-York, un mouvement protéiforme, qui justement cherche à éviter toute structuration en tant que mouvement, gagne la rue pour dénoncer le capitalisme financier et ses excès. Depuis plusieurs mois déjà, des sites fédèrent la contestation en gestation, et dès le 9 juin cette année-là, le magazine canadien Adbusters déposait le nom de domaine occupywallstreet.org, où l’on trouve diverses références anticapitalistiques et des mots d’ordre comme celui-ci : "The one thing we all have in common is that We Are The 99% _that will no longer tolerate the greed and corruption of the 1%." (en français dans le texte : "Ce que nous avons tous en commun, c'est d'appartenir à ces 99% qui ne toléreront plus davantage l'appât du gain et la corruption de 1%.")_

Le 17 septembre 2011, un millier de personnes répondent aux appels conjugués de Adbusters et du collectif Anonymous. Un sit in s’improvise du côté du parc Zuccotti, à deux blocs du Musée de la finance américaine, et cent mètres à peine du Mémorial du World Trade center. Là, au plus près du poumon de la finance internationale, fleurissent quelques masques blancs. Souvent, ce masque a des traits grimaçants, c’est une variante du masque plus impénétrable qu’arboreront plus tard les buralistes et d’autres. Large moustache, petit bouc, et joues roses, ce visuel singulier ne naît pas en 2011 puisqu'il a commencé à s'installer dans l’iconographie contestataire quelques années plus tôt.

En 2008, des militants du mouvement Anonymous arboraient ainsi déjà ce masque. C’était l’époque des premières incarnations tangibles d’Anonymous, qui sortait en pleine lumière après plusieurs années d’activisme online.

Ces traits qui s’impriment sur le plastique blanc calquent alors ceux visage de V, héros d’un comic signé Alan Moore. La BD dystopique déroule l’histoire d’un combattant pour la liberté qui oeuvre du côté des années 2038 pour une révolution politique et sociale. Pour ce faire, celui qui se fait appeler “V” mène une véritable vendetta contre le pouvoir fasciste en place.

La BD en elle-même remonte à 1982, quand le Britannique Moore fait paraître V for Vendetta, qui voit le jour sous les traits du dessinateur David Lloyd. Après une interruption, le feuilleton est publié jusqu’au bout entre 1988 et 1989 par l’éditeur DC Comics. En 1995, Moore est plus connu et l’intégrale paraît sous forme de BD. Son héros vengeur gagne à son tour en notoriété, mais rien d’équivalent à la célébrité que pourra lui apporter le passage sur grand écran, qui, lui, remonte à 2006. Au même moment, les Anonymous se structurent et le masque blanc de V s’installe comme emblème naturel pour la contestation du système capitalistique. Jusqu'à se retrouver en version "Salvador Dali" comme élément scénaristique central dans la série à succès de Netflix ces derniers mois, La Casa de Papel.

Des masques blancs en 1968

Pour beaucoup, l’histoire s’arrête là et d’Occupy Wall street aux congrès des buralistes, c’est Alan Moore qui a fait des petits. Sauf que le masque blanc est en réalité un accessoire qui existe de bien plus longue date dans le répertoire militant. Dans les bases photo disponibles pour les médias (AFP et autres), on retrouve des masques, plus ou moins stylisés, et plus ou moins calqués précisément sur les traits de V aux quatre coins du globe. Par exemple, sur ce cliché de Gaza, en janvier 2018, à mi-chemin entre le carnaval de Venise, les tatouages au henné et Anonymous :

Ou par exemple encore, sur plusieurs clichés sur lesquels des manifestants en mai et juin 1968 portaient un masque blanc. A l’époque, V de Vendetta n’existe pas encore, et c’est un masque plus sobre, quoique souvent ensanglanté pour protester contre les violences policières, (le même que celui des buralistes) qu’arborent ces manifestants, souvent issus des cercles libertaires.

L'hérédité est à chercher bien plus loin dans le temps. Ces masques ordinaires évoquent en fait Guy Fawkes, une figure de la rébellion dans l’Angleterre du XVIe siècle. Moore puisera son inspiration pour V dans ce personnage de l’histoire, catholique, qui tentera, avec d’autres coreligionnaires de ce qui s’appellera “la conspiration des poudres”, de faire sauter la Chambre des Lords, à Londres, en 1605. Objectif du complot : faire tomber en même temps Jacques Ier, Roi d’Angleterre et le plus gros de l’aristocratie. Echec, Guy Fawkes sera traduit en justice avec ses complices rescapés, et jugé pour haute trahison. Promis à la pendaison, l’histoire raconte qu’il échappera aux mains de son bourreau, se brisant quand même le cou au pied de l’échafaud.

Cette histoire est une pierre angulaire du patrimoine culturel britannique. Ainsi, outre Manche, une “Guy Fawkes night” a lieu tous les 5 novembre, moyennant feux d’artifice et bûchers improvisés pour des effigies de Fawkes que les enfants auront fabriquées. Sur Amazon, le masque blanc au rictus narquois se vend entre 4 et 6 euros. Il s’appelle désormais, selon les vendeurs, “masque V” ou “masque Guy Fawkes”. Parfois les deux.

Le masque et la dé-personnification

Si le masque essaime autant, dans des cultures et des latitudes si différentes pour devenir ce symbole fort de la lutte contre le système, c'est parce qu'il croise plusieurs nécessités : il est un objet évidemment utile pour dissimuler son identité mais aussi un accessoire au service d’une dé-personnification qui colle avec, par exemple, le manifeste “How to join Anonymous. A beguinners guide”. Ce guide stipule : "How to recognize other Anonymous ? We come from all places of society : we are students, workers, clerks, unemployed ; […]. We are the guy on the street with the suitcase and the girl in the bar you are trying to chat up. We are anonymous." ("Comment reconnaître un Anonymous ? Nous venons de toute part dans la société : nous sommes étudiants, travailleurs, employés de bureau, chômeurs... Nous sommes le type dans la rue avec sa valise et la fille au bar que vous essayez de draguer. Nous sommes anonymes".)

