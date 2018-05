Edward Saïd : "Ma famille a quitté Jérusalem car elle n'a pas eu le choix"

Intellectuel américano-palestinien, Edward Saïd avait 12 ans lorsqu'il a fui Jérusalem avec sa famille, en 1947. Faisant suite à l'annexion du quartier dans lequel il vivait avec sa famille par ce qui allait devenir l'Etat d'Israël. Dans cette interview de 1994, diffusée sur la version anglaise d'une chaîne de télévision généraliste vénézuelienne, Tele SUR, il revient sur ce moment de son histoire, diffusé dans les Matins de France Culture :

Tout l'ouest de Jérusalem était arabe à l'époque, ce n'est pas vraiment connu parce qu'on ne parle plus que de Jérusalem Est aujourd'hui, mais à l'époque, les quatre grands quartiers de Jérusalem Ouest étaient arabes et nous vivions avec ma famille dans le quartier le moins peuplé.

Il s'était exprimé de nombreuses fois sur le conflit israélo-palestinien, comme dans son essai "Zionism from the Standpoint of Its Victims", où il a plaidé pour la légitimité politique et l'authenticité philosophique des revendications sionistes du droit à une patrie juive, mais aussi du droit inhérent à l'autodétermination nationale du peuple palestinien.

Les intrications des Histoires américaine, israélienne et palestinienne sont justement conjuguées par la figure d'Edward W. Saïd, qui se définissait lui-même comme un "intellectuel juif, palestinien, libanais, arabe et américain".

Parler des Palestiniens de manière raisonnable, c’est, je pense, cesser de parler de guerre ou de génocide et commencer sérieusement à se préoccuper de la réalité politique. Il y a un peuple Palestinien, il y a une occupation militaire de la terre palestinienne, il y a des Palestiniens sous occupation militaire israélienne, il y a des Palestiniens - 650 000 d’entre-eux - qui sont des citoyens israéliens et qui constituent 15% de la population d’Israël, il y a une nombreuse population de Palestiniens exilés.

"La Question de la Palestine" Edward W. Saïd, 1979 Les choses étant ce qu’elles sont, la réalité palestinienne d'aujourd’hui, d’hier et très vraisemblablement de demain, s’est construite sur un acte de résistance à ce nouveau colonialisme étranger.

Et ses mots ont de nouveau trouvé un écho ce lundi 14 mai 2018, alors qu'Israël fêtait ses 70 ans, l'armée israélienne a ouvert le feu contre des manifestants s'opposant, tant à la date mémoire, qu'au déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, tuant au moins 59 d'entre eux.