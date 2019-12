Edward Said, pionnier du postcolonialisme

En 1978, l'américano-palestinien Edward Said exposait sa thèse, celle d'un Occident qui a conçu l'Orient à partir de ses besoins, désirs et rêves. Depuis les idées de l'écrivain sont devenues un courant de pensée et un cursus universitaire : le postcolonialisme.

Pour Dominique Eddé autrice du livre Edward Said, Le roman de sa pensée, "il a été un précurseur, un pionnier, sur la question de la domination d’une culture sur l’autre. Il a inauguré ce qui allait devenir la pensée postcoloniale."

En effet, écrivain américano-palestinien Edward Said naît à Jérusalem en 1935 dans une famille chrétienne, il grandit au Caire, étudie aux États-Unis dès ses 15 ans et se construit avec la double référence culturelle orientale et occidentale.

L'Orient est une construction (et l'Occident aussi)

Professeur de littérature à l’université de Columbia (New York), il écrit son ouvrage fondateur en 1978 L’Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident en s’appuyant sur des ouvrages scientifiques, politiques et littéraires ou sur la méthode de déconstruction des discours de Foucault par exemple.

Il démontre comment "l’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité. (...) Il n’est pas question d’un échange entre Orient et Occident, l’Orient est toujours dominé."

Pour Edward Said, l’Orientalisme peut se définir en trois points :

C’est l’étude savante mais pleine de clichés de l’Orient C’est une manière de diviser le monde en deux parties dont l’une est dominante C’est une manière moderne de manipuler l’Orient dans un but colonialiste

Orientaliste par excellence, T.E Lawrence aka Lawrence d’Arabie est pris en exemple par Said :

Lawrence s’attache à l’Arabie du point de vue (...) de quelqu’un pour qui cette simplicité naïve et primitive que possède l’Arabe est quelque chose de défini par l’observateur, ici le Blanc.

L’Orientalisme, 1978

Accusé d’anti-occidentalisme, il a été vivement critiqué même si suite à cet ouvrage et à d’autres écrits comme ceux de Frantz Fanon, s'est créé un nouveau courant de pensée dans les années 1980 : le postcolonialisme, qui est devenu un cursus à part entière dans les plus grandes universités.

Ce qu’il a légué c’est un mouvement, c’est une posture, c’est une liberté de pensée. C’est une manière de traiter avec les disciplines différentes, de créer des synthèses qui soient aussi sévères que possible envers les versions officielles de l’histoire.

Pour Edward Said, les historiens doivent relier le passé de l’Orient à celui de l’Occident qui n’existeraient pas l’un sans l’autre.

L'orientalisme et le peuple palestinien

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont plusieurs essais sur le conflit israélo-palestinien, Edward Said lie sa critique de l’Orientalisme à son combat pour l’égalité du peuple palestinien

La dépossession de la terre de Palestine par les vagues d’invasions, par le sionisme est exactement le même processus que l’orientalisme. C’est la dépossession de la terre par l’Occident et par l’étranger.

Interview d'Edward Said sur France 3 en 1980

Il est surnommé la "voix politique la plus puissante des Palestiniens". Ses textes sont un réquisitoire contre :

le "cynisme" des dirigeants israéliens

la "partialité" des États-Unis

la "corruption et la collaboration" de l’Autorité palestinienne

Fin connaisseur des auteurs juifs, arabes et occidentaux, son combat est celui de la coexistence des peuples. Pour Dominique Eddé : " Il a instauré cette vision dont nous avons cruellement besoin aujourd’hui pour sortir des populismes et des nationalismes et de tout ce qui enferme le monde au lieu de l’ouvrir. En ce sens, il est d’une actualité totale."

À lire :

L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Edward Said, 1978

Edward Said. Le roman de sa pensée, Dominique Eddé,

La Fabrique, 2017 Edward Said,