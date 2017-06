En 1919, le grand renouvellement de la Chambre "bleu horizon" aux législatives

A en juger par les dernières estimations, les élections législatives pourraient bien voir En Marche et ses nouveaux candidats sortir vainqueurs du scrutin. Il faudrait remonter en 1919 pour trouver un bouleversement d'une telle ampleur : 369 députés étaient alors élus pour la première fois.

Parlera-t-on de Chambre orange ? Ou de Chambre violette ? Si les médias n'ont pas encore tout à fait statué sur la couleur à attribuer au parti d'Emmanuel Macron, ils n'hésitent pas à anticiper le résultat des élections législatives et à les comparer à celle qui avait été élue il y a près d'un siècle : la Chambre bleu horizon. Au sortir de la Première guerre mondiale, en 1919, 369 députés avaient en effet été élus pour la première fois, dont une majorité parmi les 412 élus du Bloc national, une alliance des forces centristes et conservatrices. 44 % des 616 députés élus au scrutin mixte à un tour sont des anciens combattants, parmi lesquels Georges Clemenceau, ce qui vaut à la chambre son nouveau surnom "Bleu horizon", en référence à la couleur des uniformes français. En ce sens, on retrouve chez les candidats d'En Marche un point commun avec les candidats du Bloc National de 1919 : 249 des 525 candidats de La République en marche ne se sont encore jamais confrontés au suffrage universel.

"En 1919, ce qui est particulier c’est qu’il y a un renouvellement en raison de la guerre et dans un certains nombre de circonscriptions de jeunes anciens combattants sont élus, expliquait ainsi l'historien Michel Winock dans Concordance des Temps, en mars 2000. Ce qui est intéressant, c’est qu’au début de la législature, ils ont essayé de bousculer les habitudes et cette règle traditionnelle dans le Parlement selon laquelle on devait attendre presque toute une législature, donc 4 ans : c’est seulement dans la deuxième législature, si on a été réélu, qu’on pouvait intervenir à la tribune.”

Le Bloc national, mené par Georges Clemenceau, se fait élire sur deux aspects en particulier : la lutte contre le bolchevisme (les idées communistes se répandent chez la classe ouvrière) ainsi que l'intransigeance face à l'Allemagne dans l'application du traité de Versailles. La campagne pour les législatives se fait avec le slogan "L'Allemagne paiera !", le Bloc national comptant financer son programme avec l'argent versé par les vaincus.

• Crédits : Affiche d'Adrien Barrière (1877-1931)

Les politiques menées par la Chambre bleu horizon ne rencontrent pas le succès escompté, d'autant que, lorsque l'Allemagne refuse de payer, le gouvernement se voit contraint d'augmenter fortement l'impôt (le taux d'imposition maximal passe de 2 à 50 %) pour compenser l'augmentation des dépenses publiques et de l'indemnisations des victimes de la guerre. Face au mécontentement, les gouvernements du Bloc national se succèdent : Alexandre Millerand (1920), Georges Leygues (1920-1921), Aristide Briand (1921-1922) et Raymond Poincaré (1922-1924) mènent tant bien que mal une politique nationaliste.

Dans l'émission "La Tribune de Paris", diffusée en 1957 sur la RTF, Joseph-Paul Boncour, président du Conseil des ministres français de 1932 à 1933, commentait les décisions de la Chambre bleu horizon :

La Chambre bleu horizon s'ingéniait par des emprunts, des impôts nouveaux, doublant ceux existant par le double décime, etc. à équilibrer le budget sans y parvenir. Elle recueillit l'impopularité que devait connaître d'ailleurs en sens inverse les majorités qui lui succédèrent, et qui s'attachent sans distinction de parti, à la nécessité où sont tous les partis d'assurer les recettes nécessaires aux dépenses.

Nommé huit fois ministres au cours des troisième et quatrième Républiques françaises, il revenait sur la Chambre bleu horizon et les deux figures politiques qui ont dominé l'assemblée jusqu'en 1924, Aristide Briand et Raymond Poincaré : "Deux problèmes ont dominé la politique de la IIIe république, depuis la victoire de 1918 : le rétablissement financier et la sécurité extérieure. Deux hommes les ont incarnés : Poincaré, Briand [...]. (Sur) la politique extérieure, la majorité de la chambre Bleu horizon avait des vues assez courtes. La question financière retint son attention, comme elle devait hélas retenir l'attention de toutes les chambres suivantes, et amener la chute de tant de ministères successifs, dont le mien. Nos finances étaient dans une situation d'autant plus difficiles qu'il nous parait aisé, au prix de celles que nous connaissons maintenant, qu'il fallait payer les frais de la guerre que nous jugions astronomiques, ne prévoyant pas que 20 ans après ils seraient tellement multipliés."