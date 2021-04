En Arctique, d’autres images pour d’autres politiques

Histoires d’images | Le Grand Nord, ses paysages blancs et glacés, ses icebergs, ses phoques, ses ours... L'Arctique n'est pourtant pas un désert humain, et ces représentations sont si récurrentes qu'elles en deviennent suspectes. D'où viennent ces images ? D'autres représentations de l'Arctique sont-elles possibles ?

La compétition économique et militaire qui va crescendo en Arctique viendra-t-elle à bout de son image mythique ? Rien n’est moins sûr : ses températures glaciales, sa neige, sa banquise, ses icebergs, ses phoques, ses caribous et autres ours polaires restent des classiques du documentaire télévisuel, et notamment animalier, à consommer en famille et sans modération. Ce mythe du Grand Nord, on le retrouve sur des brochures touristiques (pour ceux qui en ont les moyens), ou, sous un jour légèrement différent, sur des tracts et des campagnes aux teintes écologistes. Faites le test autour de vous : l’évocation de l’Arctique appelle invariablement les mêmes images de blancheur immaculée et les mêmes qualificatifs désertiques, quel que soit le contexte.

Suspects, les animaux de la banquise ? Comme pour tous les ensembles d’images un peu trop cohérents, on peut légitimement s’interroger sur cette iconographie toute puissante. D’où nous viennent ces représentations des régions septentrionales vidées de leurs habitants, pourtant bien réels ? Sont-elles « justes », se rapprochent-elles de la réalité arctique ?

Cet article participe de la série "Histoires d’images" qui propose de resituer un phénomène visuel contemporain dans une perspective historique.

L'Arctique au prisme de l'Occident

Si l’on se penche sur la question, un premier élément saute aux yeux : ces images sont en majorité réalisées par et pour des Occidentaux ; elles répondent à une image du Nord dont l’on peut faire remonter l’histoire jusqu’à l’Antiquité. Fabienne Joliet, professeure au pôle Paysage de l’Institut Agro à Angers, membre du groupe de recherches Arctique, environnement et société et chercheuse associée au Labo International Imaginaire du Nord de l’Université du Québec s’est penchée sur les représentations de ces régions lointaines, quasi inaccessibles, et considérées comme inhospitalières par les Occidentaux :

L’image de l’Arctique est pendant des siècles d’abord une image mentale, un imaginaire collectif occidental qui s'est construit sur un vocabulaire et une toponymie spécifiques. En effet, "Arctos" en grec veut dire "l'ours", "le lieu où vit l'ours" ; et "artikos" signifie "qui regarde vers la Grande Ourse". Le dieu Borée a aussi été très vite associé à un vent du nord : il a donné le terme « boréal », que l’on retrouve ensuite pour désigner le peuple mythique des Hyperboréens qui habiteraient selon les Grecs aux confins septentrionaux du monde.

• Crédits : Getty

Au fil des siècles, de nombreuses expéditions sont organisées pour tenter de percer à jour cet imaginaire, et pour le faire coïncider avec une réalité. Les entreprises cartographiques du XVIe siècle se heurtent à la nature complexe de la région : si l’Arctique est une calotte glaciaire, et ne peut donc être qualifiée de continent, comment représenter ce lieu ? Les cartes vont donc multiplier les approximations et entretenir le mythe sur le Grand Nord ; une confusion qui sera ensuite redoublée par les premières entreprises européennes dans la baie d’Hudson, promptes à effacer les toponymes locaux pour les remplacer par des noms de conquérants occidentaux.

Face à la difficulté de quadriller cette région changeante et inaccessible, l’imaginaire européen fait de l’Arctique un vaste manteau indistinctement neigeux, du Groenland à l’Alaska en passant par le Canada : « Cet imaginaire était alors blanc, blanc, blanc, vierge et immaculé », insiste Fabienne Joliet. « Cela est significatif, car ce lieu toujours couvert de neige est perçu comme abiotique, impropre à la condition humaine, tout simplement pas vivable ». Suite à ces explorations, l’imaginaire arctique a commencé à se concrétiser dans des dessins et des gravures, comme celles accompagnant Les Aventures du capitaine Hatteras publié par Jules Vernes en 1866. Toujours imaginaires, toujours blanches, ces images reflètent l'incapacité des Occidentaux à penser cette région comme habitée, et s'inscrivent dans la pensée du "wilderness", la "nature sauvage" théorisée au même moment par Henry David Thoreau ou John Muir.

• Crédits : Getty

Mais c’est avec le film Nanouk l’Esquimau, réalisé en 1922 par Robert Flaherty dans la région de Port Harrison au Canada, que le mythe du Grand Blanc se cristallise dans des images jugées « réalistes ». Si les autochtones sont bien présents, ils y sont dépeints comme à mi chemin entre le monde humain et le monde animal - une vision particulièrement à-propos puisqu'elle sert les intérêts de la société productrice du film, la compagnie de fourrures française Revillon Frères. Les photographies et les films réalisés par les scientifiques et les explorateurs du XXe siècle n'échapperont pas à la règle et valideront pour longtemps des représentations arctiques vierges qui, soit écartent ses habitants, soit les rapprochent du monde animal.

Souveraineté politique, souveraineté visuelle

Cette main-mise occidentale sur l'imagerie de l'Arctique est longtemps renforcée par l'absence de représentations visuelles du territoire de la part des autochtones - ou du moins, par son absence aux yeux des "Qallunaat", pour employer le terme inuktitut qui désigne les Euro-canadiens. Fabienne Joliet souligne en effet que si les Inuits pratiquent un art statuaire raffiné, illustrant des scènes de chasse ou de chamanisme, les Occidentaux n'y reconnaissent pas ce qui fait pour eux un paysage : une contemplation de l'environnement considéré comme "naturel", et identifiable par une inscription littéraire ou graphique. En réalité, loin d'être absentes de la culture inuit, les représentations du réel se forment et se transmettent oralement.

Mais en plus de ce versant oral de l'image et du paysage, les Inuits se sont aussi tôt emparés des techniques visuelles importées sur leurs terres par les Occidentaux : l'estampe d'abord, puis la photographie trouvent des adeptes dès la fin du XIXe siècle. Troquant fourrures et gibiers contre des appareils argentiques et des pellicules, les Inuits commencent à produire leurs propres clichés ; mais cette production reste entravée par la nécessité d'envoyer les pellicules au sud pour leur développement, à une époque où les routes sont quasiment inexistantes et les liaisons très longues.

• Crédits : Don Dutton - Getty

La véritable révolution visuelle Inuit s'amorce à la fin des années 1970, accompagnant la conquête de leur autonomie politique et le développement des technologies numériques : "Les Inuits ont commencé dans le même mouvement que leur redéfinition politique à se représenter, à utiliser les images : la construction de leur souveraineté politique et de leur souveraineté visuelle est allée de pair ", note Fabienne Joliet. En effet, les populations locales se battent au même moment pour récupérer leurs droits et leur identité. Jusqu'alors appelées "Esquimaux", elles revendiquent pour elles-mêmes le nom "Inuit" issu de la langue inuktitut ; et obtiennent en 1975 la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, première pierre d'une autonomie de leurs territoires (le Nunavik, le Nunavut et le Nunatiavut) au sein de la Confédération canadienne.

Perspectives Inuits sur l'Arctique

Autrefois isolées, les populations inuits vont se saisir du numérique pour tout à la fois créer et partager de nouvelles formes d'auto-représentations. Connectées et parfaitement immergées dans la culture des images mondialisées, les jeunes générations autochtones (qui représentent plus de 50% de la population inuit au Nunavik !) sont aujourd'hui très présentes sur les réseaux sociaux. Si l'on se concentre sur les photographies de paysage, quelles autres visions et quelles autres histoires de l’Arctique les images inuites racontent-elles ?

Fabienne Joliet travaille depuis 12 ans sur cette mise en image de leur territoire par les populations inuites : d'abord via la photographie inuite, recueillie grâce a des concours photos organisés dans deux communautés, puis via la vidéo, grâce un travail vidéographique réalisé entre 2016 et 2019 au sein de trois écoles du Nunavik sur le rapport des adolescents à nuna (ᓄᓇ, le territoire en inuktitut). Dans ces images du quotidien se révèlent d'autres paysages, faisant émerger d'autres thématiques, d'autres récits. Tout d'abord, "Les photos, les vidéos qui leur plaisent mettent en avant des paysages d'été : or, en été, toute la partie terrestre de l'Arctique est recouverte par la toundra. Ces paysages sont verts, et c'est ce vert qu'ils valorisent !" souligne Fabienne Joliet. De quoi révéler les limites du mythe du Grand Blanc.

Une seconde remise en question du paysage arctique occidental se trouve non pas dans le contenu des images, mais dans leur lecture : "Pour eux, le paysage est nécessairement un paysage de nature, excluant les villages sédentaires par exemple. Pas parce que nature et culture sont séparés, mais parce que paradoxalement leur pays est le paysage. Aux yeux des inuits, la nature est habitée : par des humains (notamment nomades), par des animaux, par des esprits. La culture holiste, qui pense le monde comme un "tout", voit une nature socialisée", là où les Euro-canadiens considèrent un environnement sans traces humaines comme vide et désertique.

Cette projection de soi dans le paysage est aussi à l'œuvre dans des images représentant les forces de la nature : "Les falaises, les grandes chutes d'eau sont des thèmes populaires, mais moins pour leur aspect spectaculaire que symbolique : les forces de la nature sont à l'image de l'ancienneté et de la résistance du peuple inuit ; elles en sont comme la trace géologique", analyse Fabienne Joliet. Cette thématique a d'ailleurs son pendant opposé : toute un autre pan de cette production visuelle est ainsi consacré à des paysages de l'éphémère, représentant l'aube, le crépuscule, les nuages, la brume, le passage d'un oiseau, compris comme autant de signes de la capacité d'adaptation du peuple inuit et de sa beauté. En mettant la relation entre peuples et environnement au cœur de leur propos, les productions visuelles inuites nous incitent à constater les angles morts dans la représentation du pôle nord, ainsi qu'à considérer l'environnement, non seulement comme un objet, mais comme un sujet politique.

