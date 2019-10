Et si l'histoire nous apprenait à bien rompre ?

Mettre fin à une relation amoureuse est souvent difficile, mais y a-t-il une « bonne façon » de rompre ? Sabine Melchior-Bonnet, historienne, nous conte l'amour et les ruptures de couples célèbres. De Diana et le Prince Charles à Louis XIV et Louise de la Vallière, voici quelques exemples.

"Moi je ne crois pas qu’il y ait de ruptures douces sur le fond. Je crois que c’est toujours des ruptures sauvages parce qu’il y en a toujours un qui est plus fort que l’autre et c’est le plus faible qui est le plus atteint." Voici ce que pense Sabine Melchior-Bonnet, historienne des sensibilités.

Mettre fin à une relation est souvent difficile, mais y a-t-il une « bonne façon » de rompre ? En se plongeant dans la vie des couples qui ont marqué l'histoire, Sabine Melchior-Bonnet nous conte l'amour et surtout la manière dont les relations se terminent. Voici quelques conseils à prendre à la lettre, ou pas.

Offrir un cadeau

Louis XIV quitte Louise de La Vallière pour une autre après une année de passion. Il décide de lui offrir un cadeau pour faire passer la nouvelle avec délicatesse...

"Il s’est lassé, petit à petit, de Louise de La Vallière. Il lui a offert, si je puis dire, un duché. Et elle ne s’y est pas trompée, elle n’a pas pris ça comme un gentil cadeau de 5 ans de vie commune délicieuse. Elle a compris que c’était comme des gages, qu’on paie ", explique Sabine Melchior-Bonnet.

Elle devient alors duchesse mais se décide très vite à aller au couvent. Son cadeau n’a pas de valeur, et elle ne supporte pas la vie sans l’amour de Louis XIV.

Assumer ses erreurs

Quand Diana apprend que Charles aime une autre femme. Elle exige qu’il l’avoue au Palais Royal. Profondément attristée par la situation, elle veut partir comme une femme forte. C'est ce que nous relate l'historienne :

"Elle a donc attendu que Charles admette qu’il avait une liaison, qu’il continuait avec Camilla et qu’il prenne sur lui, au fond, les torts du divorce. Donc plusieurs années se sont écoulées entre le moment où ils se sont réellement séparés, où ils ont habité dans des endroits différents et où il y a eu un divorce officiel."

Vraiment rompre

Surtout ne suivez pas le modèle d’Aristote Onassis. Il quitte Maria Callas pour épouser Jackie Kennedy, mais reste fou amoureux de la cantatrice. Il restera en contact avec elle jusqu’à ce qu’il meure. Une relation ambiguë dont Maria Callas ne se remettra jamais, comme l'explique Sabine Melchior-Bonnet :

"C'était une tragédie dans le cœur de La Callas parce qu’elle a fréquenté les grands opéras, donc elle sait ce que c’est une héroïne du malheur. Mais ils ont continué à se voir et je pense qu’il a continué à l'aimer. Et lorsqu'il est mort, et qu'il a d’abord été soigné à l’hôpital américain, elle est venue le voir envers et contre tous, en se cachant pour que la famille de Jackie Kennedy ne le sache pas. "

Se venger

Simone de Beauvoir et Nelson Algren se sont quittés après presque 10 ans de passion. Elle partageait la vie de Jean-Paul Sartre mais l’écrivain américain a été son grand amour. C’est la distance qui les séparera. Et quand elle publie ses mémoires en 1963 elle parle de cet amour, amère. Nelson Algren tombe des nues en les lisant car la version de Simone n’a rien à voir avec ce qu’elle lui disait à l’époque...

Sabine Melchior-Bonnet éclaircit cette vengeance : "Elle raconte les histoires à sa façon et Nelson Algren a l’impression d'être trahi. Il dit : "Au fond j'aime encore mieux une putain, parce qu'au moins elle ferme al porte." Alors que là, elle ouvre la porte toute grande sur leur vie privée. Et il se venge, évidemment, dans son orgueil masculin, dans son affectivité il est ulcéré. Alors il se venge, il donne des articles dans des revues américaines vraiment terribles, dénigrant Madame de Beauvoir."

Dire qu'on a mieux à faire

Anne Geneviève, duchesse de Longueville, quitte La Rochefoucauld en 1651 quand La Fronde éclate contre le Royaume de France. Elle quitte son amant pour participer pleinement à la vie politique du pays.

"Elle part vers Rouen, elle veut chercher des aides à la frontière du Royaume. Elle a une vie d’aventure, ce qui est quand même quelque chose d’impensable à cette époque-là sauf peut-être dans une classe de la société, encore une fois, qui a la noblesse, l’argent et qui compte dans la vie mondaine", nous raconte l'historienne.