Femmes dans la guerre : soit icônes, soit fantômes

Alors que la guerre en Ukraine, née de l’invasion russe, fin février, tient aussi d’une bataille des images et de stratégies de communication, la place des femmes dans le conflit ne fait pas exception. A minima 1,7 million de personnes avaient quitté l’Ukraine après 11 jours de combats et de bombardements, selon les chiffres de l’Onu. Parmi eux, une écrasante majorité de femmes et d’enfants puisque les hommes de moins de 60 ans valides sont enrôlés. Cependant, à côté de ces images de l’exode, le rôle des femmes dans la résistance ukrainienne fait lui aussi l’objet de représentations, comme de polémiques. Qui racontent, à leur tour, quelque chose d’une histoire longue de la participation des femmes à la guerre, et de l’idée qu’on s’en fait. Cette histoire suscite des résistances, autant qu’elle nourrit des icônes ; elle pose aussi des questions de frontières, tandis que, déplacée sur le terrain de la politique et du symbolique, être d’une guerre cesse parfois d’être une fatalité, pour devenir, aussi, un enjeu de lutte.

La photo d’une grand-mère ukrainienne armée, postée sur instagram par sa petite-fille, influenceuse beauté à Kiev, a carrément fait l’objet d’un article dans Libération (le 5 mars) tant il était apparu au journaliste que cette vision de la résistance en actes tranchait avec l’ordinaire rose barbie de la jeune instagrammeuse. C’est dire si la venue au combat de cette femme née en 1938 était non seulement un symbole de courage, mais aussi l’incarnation d’une transgression des rapports de genre habituels dans le fracas de l’événement : c’est la guerre qui pulvérisait les repères et autant de représentations de ce pouvait être un univers girly.

• Crédits : @valeri_beauty_

Une autre photo a déclenché quelques échanges tendus, sur les réseaux sociaux. De dos, on y voit une mère et sa fille, qui donne la main à sa fille comme si elles faisaient le chemin vers l’école un beau matin. Doudoune sur le dos et kalachnikov en bandoulière (pour la mère). Viral. Objet de la polémique autour de cette photo : son authenticité - confirmée depuis - alors que, parce qu’il faut à présent une autorisation pour porter des armes en Ukraine, des internautes pariaient sur une mise en scène. Dans le feu des échanges viraux, l’image racontait autant de résistances spontanées à l’idée que cette Ukrainienne puisse avoir négocié, et obtenu, le droit d’en être.

Héroïques et photogéniques

Juxtaposées aux côtés d’une petite série d’autres images de guerrières en nattes, héroïques et photogéniques, ces images racontent à la fois l’exception que continue de cristalliser l’idée d’une femme en armes, l’usage symbolique de ces visages qui sont autant d’icônes, et, par ailleurs l’idée qu’on peut se faire de ce que ça veut dire, que de faire la guerre. Or bien avant l’Ukraine de 2022, on retrouve justement l’articulation de ces questions à la jointure de l’histoire des femmes et de l’histoire de grands épisodes de conflits au prisme du genre.

En France, on dispose par exemple de peu d’images de femmes engagées dans la Résistance. Et bien sûr, moins encore de femmes, arme au poing, dans le feu de l’action. Or ce sont pourtant celles-là qui souvent circulent, lorsqu’on cherche à dire quelque chose de l’action des femmes contre Vichy et l’occupant nazi. Plusieurs images parmi les plus connues qui circulent sur la Résistance, et où l’on voit des femmes, se révèlent en fait être sinon des montages, au moins des clichés posés, fusil à la main et sourire aux lèvres - un storytelling en clair-obscur, qui crisse d’autant plus qu’on ne comptera que six femmes parmi l’ordre des Compagnons de la libération, et seulement 5% des Médaillés de la Résistance.

• Crédits : Ministère de la Défense via Wikicommons

Mais pour prendre plus finement la mesure du déficit de prestige, il faut suivre par exemple l’historienne Catherine Lacour-Astol dans ses recherches sur la Résistance féminine dans le Nord. Et lire notamment son travail statistique qui montre que les femmes, aussi, ont été proportionnellement moins nombreuses à demander une reconnaissance de leurs mérites dans l’engagement. Souvent s’écarteront-elles ainsi, dans les années 1946 et 1947, à une époque où justement des dossiers seront massivement déposés pour obtenir la carte de Combattant volontaire de la Résistance. Sans doute ne s’identifiaient-elles pas, elles-mêmes, à la représentation qui avait cours de ce que pouvait être un résistant ? Dans l’immédiat après-guerre, pourtant, des femmes résistantes publieront leur témoignage. Et la résistante Geneviève De Gaulle (la nièce du Général, déportée à 24 ans, et bientôt Anthonioz - De Gaulle après son mariage) racontera dans la préface d’un livre qu’elle signera, en 1945, que dès son arrivée à Ravensbrück, en 1944, elle avait tenu, dans les baraquements, une conférence sur le rôle des femmes dans la Résistance.

Encore fallait-il s’y reconnaître. Pour entrevoir, dans sa propre histoire, de quoi s’imbriquer dans un plus vaste récit commun. Dans les rayons des bibliothèques, on constate justement que la publication de témoignages par des résistantes marquera le pas entre 1946 et la deuxième moitié des années 1970 : jusqu’à mai 68 et même un peu après, ces décennies-là, en France, sont aussi celles du foyer traditionnel, et d’une distribution des rôles sociaux très conforme. Or d’autres images, précisément, se surimprimeront au vide laissé par l’absence de témoignages - et le manque de questions. Elles figent en noir et blanc ce qui demeurera, longtemps, l’imaginaire courant de la Résistance au féminin : une histoire des petites mains au service de cette armée de l’ombre, dont l’histoire courageuse et subversive se racontera obstinément au masculin tandis que les femmes resteraient “sur le seuil”, comme l’écrit Laurent Douzou. Sur cette belle photo qu’on trouve en couverture d’un livre paru en 2018 aux PUR, qu’il a co-dirigé avec Yusta Mercedes, La Résistance à l’épreuve du genre, voici, tandis qu’ils travaillent à un rapport, Michel Danchin et Christiane Parouty. Tous deux s’étaient engagés, étudiants, et avaient été préposés au service des faux-papiers avant de rejoindre le maquis des corps-francs. A l’image, elle, clope à la bouche, ne campe pourtant pas l’éternel féminin domestiqué en tablier. Et pourtant, à mesure qu’on les regarde, la transgression des rôles apparaît toute mesurée : c’est bien elle qui tape à la machine, tandis que l’homme, qui lit le journal, paraît élaborer.

• Crédits : Fondation de la Résistance - Défense de la France

Longtemps, en réalité, on lira pour dire le rôle des femmes des mots comme “cheville ouvrière” dans les récits publiés par les résistants - comme par exemple celui de Claude Morgan, journaliste communiste et résistant prééminent, qui publiera en 1979 Les "Don Quichotte" et les autres. A bien des égards, lorsque CLIO, revue pionnière en études de genre, verra le jour en 1995, avec pour dossier principal des travaux sur la Résistance et la Libération au prisme du genre, Françoise Thébaud et les historiennes qui y contribuent paraîtront encore lui répondre : depuis un colloque organisé par l’organisation féminine de masse du Parti communiste français (l'Union des femmes françaises) au milieu des années 1970, peu de travaux français sur les femmes en guerre étaient encore venus fissurer le silence qui a figé l’histoire de la Résistance dans une histoire au masculin.

Tourner autour de Jeanne d'Arc

Car si Don Quichotte n’a pas grand chose d’un transfuge de sexe, Jeanne d’Arc, si, d’une certaine manière. Et c’est bien autour d’elle, et de sa statuaire si encombrante, qu’on n’a longtemps cessé de tourner lorsqu’il s’est agi d’ouvrir les yeux sur des femmes engagées dans la guerre. C’est ainsi au nom de Jeanne d’Arc que le PCF avait essayé de battre le rappel lorsqu’il avait tenté, en 1948, de créer une journée du souvenir en mémoire de Danielle Casanova. Grande militante communiste avant guerre, elle avait été active dans l’éducation populaire des jeunesses communistes avant de s’engager dans la Résistance une fois venus l’Occupation et Vichy. Déportée à Auschwitz où elle meurt du typhus en 1943, cette fille d’instituteur d’Ajaccio, dont des avenues portent le nom dans quelques villes communistes ici ou là, est largement méconnue aujourd’hui. Mais peu après la Libération, le PCF avait imaginé créer une journée symbolique, le 8 mai, date de la mort de Casanova et de Jeanne d’Arc… et officiellement jour férié national depuis 1946 : dans L’Humanité du 29 avril 1949, on lisait un communiqué annonçant : “Le 8 mai évoque pour toutes les Françaises deux noms glorieux qui resteront dans le cœur le plus pur symbole des traditions nationales : Jeanne d’Arc et Danielle Casanova. [...] Jeanne d’Arc, fille du peuple, lutta et mourut pour l’indépendance nationale, pour l’unité, pour la France. Comme Jeanne d’Arc, Danielle Casanova donna sa vie pour la libération de la patrie.” Pour finir d’un : “les Françaises ont le devoir d’honorer ces deux héroïnes nationales” qui, avec du recul, souligne d’autant l’oubli dans lequel a plongé Danielle Casanova.

Or justement : si Jeanne d’Arc est devenue un étalon de la bravoure au féminin, cette figure emblématique, pucelle vêtue d’habits d’homme, sans sexualité et assimilée aux sorcières, est à bien des égards un symbole autant qu’un faux-ami en matière de (re)visibilisation de l’engagement des femmes en guerre. Comme la figure de Louise Michel, qui a longtemps projeté son ombre portée sur tant d’autres femmes investies pour la Commune de Paris en 1871, Jeanne d’Arc fut pour la postérité l’arbre qui cache la forêt. Dans le meilleur des cas. C’est-à-dire cette icône guerrière propre à symboliser la transgression des codes autant qu’un héroïsme coûte que coûte. Une figure d’autant plus symbolique qu’elle était une exception. Mais sa mémoire est en réalité plus problématique : parce qu’elle est souvent mise en exergue sur le mode de la masculinité, et parce qu’on n’a jamais cessé d’en faire une exception, Jeanne d’Arc a durablement obscurci l’émergence d’une histoire des femmes dans la guerre. Personnalité médiévale sur laquelle on a le plus écrit, à bien des égards elle s’est figée en unité de mesure par défaut : c’est à l’aune de ce qu'on sait de son engagement pour défendre le Roi de France, au XVe siècle, qu’on se retrouvera pour longtemps à étalonner les critères au nom desquels les femmes seront dignes d’apparaître dans le grand récit historique - ou pas.

Bâtardes et cheffes d'armées

Or par exemple l’historienne Véronique Garrigues, très active dans l’association Mnemosyne qui entend faire place aux femmes dans la connaissance historique, a montré justement que des femmes avaient bien combattu à l’époque moderne. Et parfois même, dirigé des armées. Elles étaient peu nombreuses, certes, et souvent d’ailleurs avaient-elles de commun des trajectoires heurtées - comme d’être filles bâtardes de la noblesse, par exemple. L’historienne en a dénombré une quinzaine au moins au XVIe siècle, filles illégitimes déclassées et éminentes guerrières, qui étaient complètement sorties des radars. Et encore faut-il ajouter aussi, en fouillant dans les archives des villes assiégées par exemple, celles qui avaient plus tard entrepris des démarches pour être indemnisées pour les blessures subies au combat. En creux, c’est une histoire moins virile de la guerre qui se nuance alors, au tamis de ces traces qui esquissent comme un itinéraire bis vers la connaissance d’épisodes méconnus.

Mais cet itinéraire-là suppose aussi de se demander ce que ça peut être, que de faire la guerre, ou de s’engager dans un épisode militaire. Et là encore, autant de réflexes et d’images ont pu déjà faire obstacle. Pas sûr, en effet, qu’il vienne à quiconque l’idée d’exclure du label de l’engagement dans la guerre quantité de métiers qui font partie de l’action sans pour autant tirer au canon, ou faire sauter des trains - quand il s’agit des hommes en tous cas. Même dans la BD des Tuniques bleues, l’ingénieur écossais en kilt venu s’engager pour réparer la voie ferrée est intégré au régiment. Or, longtemps, dans le récit français de l’engagement, l’histoire de l’exclusion des femmes aura aussi été celle d’une distinction radicale entre ceux qui prennent officiellement les armes, et les autres. Ainsi les femmes sont-elles plutôt restées pour la postérité comme “cantinières”, “infirmières”, ou “vivandières” - y compris chez Offenbach et dans quantité de pièces de théâtre ou d’opérettes qui prennent leur essor au XIXe siècle avec la nouvelle industrie culturelle naissante. Au risque de rétrécir les identités, et de rétrécir bien des histoires de terrain : on sait qu’ici et là, elles ont souvent pu faire le coup de feu une fois s’étant par exemple rapprochées du front pour soigner ou nourrir - c’était le cas, durant la Commune, dans les combats qui opposaient les communards à l’armée légitime d’Adolphe Thiers.

La figure de la vivandière en dit long en la matière. Elle s’impose au XIXe siècle, à mesure que l’armée finit par se fermer pour de bon aux femmes. Mais pas le monde militaire pour autant : la présence féminine est tolérée, pourvu que ces femmes, qui souvent sont femmes de militaires et parfois prostituées (mais encore arrive-t-il qu’elles soient les deux à la fois, nous disent les statistiques), se cantonnent à des rôles de blanchisseuse ou de distributrice en nourriture et boisson.

5 sous par lieue pour que les femmes rentrent chez elles

C’est par un décret du 30 avril 1793 que la Convention avait interdit que les femmes servent dans l’armée. Lire ce texte nous parle aussi de ce qui avait cours jusque-là : on y trouve une phrase qui précise que “les femmes qui servent actuellement dans les armées seront exclues du service militaire ; il leur sera donné un passeport et 5 sous par lieue pour rejoindre leur domicile”. Et en racontant comment ce sont les révolutionnaires qui ont décidé d’interdire l’armée aux femmes, l’historienne Dominique Godineau, a justement montré combien jusqu’alors, leur présence était réelle - bien que très minoritaire.

Mais à l’époque de la Révolution française, il y avait en réalité deux armées, et notamment la Garde nationale. Combattre par devoir étant pourvoyeur de droits politiques pour les gardes nationaux, c’est la citoyenneté des femmes que les révolutionnaires ont cherché à esquiver en les sortant du champ militaire. Depuis 1792 en effet, des revendications avaient vu le jour, avec par exemple Théroigne de Méricourt qui mobilisait pour que les guerrières puissent être considérées citoyennes. Plusieurs pétitions verront le jour cette année-là, qui se solderont par l’interdiction des femmes dans l’armée. L’exclusion en réalité mettra un peu de temps à prendre consistance : longtemps, des femmes ont continué à servir, et même à s’engager dans les rangs, malgré le décret supposé les refouler.

C’est ainsi tout au long du XIXe siècle en fait, et non sans que l’étiquette de vivandière ne se pare de quantités de stigmates, que leur rôle se fera de plus en plus discret. Et l’histoire de l’engagement dans la guerre, de plus en plus masculine. Au point qu’en 1905, lorsque le gouvernement proclamera que les cantiniers seront désormais recrutés exclusivement parmi d’anciens militaires, donc seulement chez les hommes, on tournera le dos à toute une mémoire d’un engagement au féminin. Qui pourtant jalonne l’histoire de France dans les boucles sourdes du grand récit. Saviez-vous, par exemple, que des femmes ont fait la guerre du côté des Chouans, dans ces grands épisodes de violence de proximité qui opposèrent Républicains et royalistes durant la Révolution française ? Cherchant à éclairer cette participation féminine à l’événement, l’historienne Solenn Mabo a mis en évidence (dans sa thèse soutenue en 2019) la difficulté à trouver des sources qui racontent cet engagement-là dans les quatre départements bretons. Mais parce qu’à la Restauration, la monarchie avait voulu rétribuer celles et ceux qui avaient combattu pour elle, des archives existaient cependant, qui compilaient les dossiers de demandes de pension.

Une partie de ces démarches auront lieu plus d’un quart de siècle plus tard, une fois seulement que Charles X aura élargi les droits aux pensions au-delà des frontières du domaine strictement militaire : ce sera la pension pour “services rendus”, officialisée en 1824. C’est dans cet interstice d’une guerre civile aux contours soudain dilatés qu’on voit en particulier émerger les femmes. Celles qui, notamment, avaient été poursuivies pour “recel de prêtres réfractaires”, mais aussi parfois avaient combattu davantage, se saisiront alors de l’occasion, et trouveront là une reconnaissance. Même si, officiellement, elles n’étaient pas soldates, elles s’étaient reconnues dans un label qui leur conférait une place pour la cause.