Fernand Iveton, seul européen guillotiné durant la guerre d'Algérie

Ouvrier pied-noir et fervent anticolonialiste, Fernand Iveton rejoint le FLN dans les années 1950. En 1956, le jeune militant tente de faire sauter une bombe dans un local de son usine, après le départ des ouvriers. Dénoncé et arrêté, il fut le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie.

voir( 4 min )

4 min

Il n’a tué ni blessé personne, pourtant, Fernand Iveton fut le seul Européen guillotiné pendant la guerre d’Algérie. Peu avant son exécution, il confie à son avocat : "Je vais mourir, mais l’Algérie sera indépendante."

Fernand Iveton naît à Alger dans un quartier populaire en 1926, d’un père français et d’une mère espagnole. Ouvrier à Gaz d’Algérie, il est délégué syndical et milite au Parti communiste.

Fervent anticolonialiste, il rejoint jeune le Front de libération nationale algérien (FLN). Il accepte de passer à l’action à la condition que personne ne soit blessé. Le 14 novembre 1956, il place une bombe dans un local de son usine. Le minuteur est réglé sur 19h30, soit longtemps après le départ des derniers ouvriers. Mais Iveton est vu par un contremaître qui le dénonce à la police. La bombe est désamorcée, mais le jeune ouvrier est arrêté, interrogé et torturé pendant 3 jours.

En cette période de guerre d'Algérie, la justice est expéditive et le gouvernement veut faire un exemple. L'avocat de Fernand Iveton, Me Albert Smadja raconte à France 3 : "Une procédure spéciale avait été instituée qui, à ma connaissance, n’avait pas encore été mise en application. C’était la notion de crime flagrant. Appliquant cette notion de crime flagrant, Iveton, qui avait été arrêté le 14 novembre, va être déféré devant le tribunal militaire la semaine suivante."

À RÉÉCOUTER Réécouter Le choix du FLN écouter ( 29 min) 29 min À voix nue Le choix du FLN

Au tribunal, le militant adopte une défense politique, reconnaît les faits mais condamne les attentats sur les lieux publics dès lors qu’ils font des blessés.

Face au déchaînement médiatique qui cible l’ouvrier, le Parti communiste prend ses distances pour ne pas être associé à cet acte. Fernand Iveton est finalement condamné à mort pour “tentative de destruction d'édifice à l'aide d'explosifs”.

En détention, Fernand Iveton ne regrette rien et écrit à son épouse Hélène. Il raconte rêver d’une Algérie débarrassée du colonialisme, où Algériens et Européens vivraient égaux.

Ses avocats rencontrent à Paris René Coty pour demander une grâce présidentielle. Au cours de l’entretien, le président de la République compare le sort d’Iveton aux jeunes soldats de 14-18 condamnés à mort après les mutineries : "Alors que l’un de ces jeunes soldats était emmené au peloton d’exécution, un général lui mit la main sur l'épaule en lui disant "Toi aussi mon petit, tu meurs pour la France."

A cette époque, François Mitterrand, alors garde des Sceaux, est partisan de l’Algérie française et d’une ligne dure à l’égard du FLN.

Le journaliste au Point François Marlye qui a écrit un ouvrage avec Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre d'Algérie (Calmann-Levy, 2010) analyse que "pendant le ministère de Mitterrand et pendant le gouvernement Guy Mollet qui sera le plus long de la IIIe République, 45 condamnés à mort seront guillotinés. Si l'on reprend les avis favorables et défavorables rendus par le Garde des Sceaux, on constate que dans 80% des cas, ce dernier a donné un avis défavorable.

En outre, un événement a joué contre Fernand Iveton : un double attentat dans deux stades d’Alger qui fait une douzaines de victimes.

Pour François Marlye, le destin d'Iveton est alors scellé. Il explique qu'il est "embarqué littéralement par vengeance. C’est-à-dire qu’il faut venger les Pieds-noirs tués au stade. Les condamnés à mort servent de réplique au FLN. D’un côté les bombes, de l’autre côté des têtes qui tombent."

Le 10 février 1957, la grâce est refusée, l'exécution de Fernand Iveton est avancée au lendemain avec deux autres condamnés.

Albert Smadja se souvient des derniers moments, ému :" Iveton nous a embrassés… Moi je suis resté debout, jusqu’au moment où on a entendu à trois reprises le couperet qui tombait. Ça fait un bruit que vous n’oublierez plus jamais…"

L'avocat est arrêté deux jours plus tard, avec d’autres confrères. Il est détenu deux ans pour avoir défendu un membre du FLN.

Hélène, la veuve de Fernand Iveton est licenciée et rentre en France. François Mitterrand, qui abolit la peine de mort 24 ans plus tard, en 1981, resta pour sa part hanté par l’affaire, qu’il n’évoquera jamais en public.

François Marlye : "Cette affaire lui était restée comme une faute qu’il avait commise, en tout cas quelque chose dont il ne pouvait pas supporter l’évocation."