Fleming, héros de la médecine, à l’origine des antibiotiques

Quatre-vingt millions : c’est le nombre de vies dans le monde qu’auraient sauvées les antibiotiques depuis 1940. Si leur surconsommation est aujourd’hui controversé, leur existence est due a la découverte par hasard de la pénicilline par un médecin britannique, Alexander Fleming. Voici comment.

Eviter de mourir de ses blessures

Viviane Quirk, historienne de la médecine à l'université d'Oxford : “Ce qui reste de cette histoire beaucoup plus riche, finalement, c'est quand même cette image romantique du héros scientifique qui, seul, isolé dans son laboratoire, a découvert par hasard ce médicament miracle. Cela répond à un besoin humain d'avoir ces héros de la médecine, d'avoir ces histoires qui finalement nous donnent de l'espoir, surtout lorsque nous vivons à travers une période difficile comme celle de la pandémie en ce moment.”

Brillant médecin à Londres dès 1900, Fleming s’intéresse très vite aux maladies infectieuses. Tuberculose, typhus, syphilis, méningite sont les premières causes de mortalité au monde. Quand la Première Guerre Mondiale éclate, il s’enrôle. Son ennemi est la gangrène, qui tue jusqu’à la moitié des blessés. L’usage d’antiseptique est généralisé, mais Fleming comprend que cette substance ne soulage pas, au contraire, elle attaque le système immunitaire et tue plus qu’elle ne soigne.

Comprendre les défenses immunitaires

Viviane Quirk : “Ce qui le préoccupe, c'est la pandémie qu'était la grippe espagnole en 1918 et qui a fait des ravages beaucoup plus importants que la guerre elle-même sur le plan de la mortalité.”

Après la guerre, Fleming s’intéresse aux défenses immunitaires de l’organisme afin de comprendre comment le corps peut parfois naturellement vaincre les bactéries pour ensuite transformer ces mécanismes en médicament. Devenu professeur en bactériologie, il a 46 ans quand il fait sa plus grande découverte… par hasard.

Alors qu’il étudie des bactéries appelées staphylocoques, il découvre qu’une étrange moisissure verte a envahi une de ses cultures et a détruit la bactérie. Fleming se rend compte que cette toxine parvient à désactiver la paroi de la cellule bactérienne, ce qui empêche la bactérie de se diviser, de se multiplier et de coloniser. Elle n’est donc plus viable et finit par s’autodétruire. Dérivé d’un champignon appelé “Penicillium notatum”, Fleming baptise cette substance : la pénicilline.

Viviane Quirk : “Il envisage un moment d'utiliser la pénicilline comme médicament. Mais le principe actif est très difficile à extraire et à purifier, et ses collègues chimistes lui expliquent que c'est pratiquement impossible.” Fleming abandonne ses recherches, et ses efforts restent sans écho pendant dix ans.

Relais scientifique

1938 : une équipe d’Oxford dirigée par deux scientifiques prend le relais. Howard Walter Florey, pharmacologue, et Ernst Boris Chain, biochimiste. Ils parviennent à reproduire et à stabiliser la pénicilline, ils la testent sur des souris, et c’est un succès.

Viviane Quirk : “Les premiers essais cliniques se font sur un gendarme qui s'était griffé la joue sur un rosier dans son jardin. Cette griffure devient infectée et il tombe très malade. Il développe une sorte de septicémie et il est injecté avec les premières préparations pas très pures de pénicilline et se remet très vite. Malheureusement, la pénicilline n'est pas obtenue en quantité suffisante et il meurt de sa maladie.” Chaque dose de pénicilline coûte encore une fortune.

Le coup d'accélérateur de la Seconde Guerre mondiale

1943 : Après l’entrée en guerre des Etats-Unis, la pénicilline est présentée comme le remède miracle. L’objectif est d’en fournir à tous les soldats blessés au front. Viviane Quirk : “La pénicilline, très vite, devient associée aux Alliés. Le Débarquement, la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et l'image de Fleming y sont associés. Il reconnaît qu'il est plus un ambassadeur qu'un chercheur, qu'un scientifique à ce moment-là.” La demande mondiale de pénicilline explose.

L’industrie pharmaceutique se met à développer des antibiotiques, de nouvelles molécules sont découvertes, et la pénicilline n’est plus injectée mais produite en comprimés. La médecine entre dans une nouvelle ère, et Alexander Fleming reçoit de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel en 1945.

Déjà, les dangers de la surconsommation

Mais avant de mourir en 1955, il alerte le monde : “Attention il existe un danger, les antibiotiques ne doivent être prescrits qu’en cas de nécessité et en quantité suffisante. Si on ne les utilise pas avec prudence, les bactéries apprendront à devenir résistantes”.

Viviane Quirk : “Dans son discours, il anticipe l'abus des antibiotiques et cet abus je dirais, il n'est pas principalement en médecine, il est dans l'agriculture. Le fait que l'agriculture se serve d'antibiotiques qui entrent donc dans la chaîne alimentaire de cette façon est la plus grande source d'inquiétude je pense pour les historiens, pour les médecins, pour les organismes de santé publique. C'est une menace à ce miracle de la pénicilline.”

Selon l’OMS, l’antibiorésistance pourrait devenir la première cause de la mortalité au monde d’ici 205

À RÉÉCOUTER Réécouter Du fromage aux antibiotiques : merci les moisissures ! écouter (2 min) 2 min Le Monde vivant Du fromage aux antibiotiques : merci les moisissures !

À LIRE AUSSI Réécouter René Laennec, père de la médecine moderne écouter (4 min) 4 min Savoirs René Laennec, père de la médecine moderne icon/ camera Created with Sketch. Vidéo