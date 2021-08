"Flux migratoires dangereux" vs "réfugiés" : avant l'Afghanistan, une histoire de l'asile et ses priorités

Ouvrir les frontières françaises aux Afghans après la victoire des talibans et leur entrée dans Kaboul ? La politique d'asile de la France est nouée de choix politiques qui façonnent la catégorie administrative de "réfugié". Les Afghans étaient déjà les plus nombreux à demander l'asile.

Le mot “asile” ne figurait pas dans le texte de l’allocution présidentielle d’Emmanuel Macron, le 16 août, sur la situation en Afghanistan. Ni le mot “réfugié”, alors que les talibans venaient de reprendre Kaboul depuis la veille, et qu’après un ballet d’hélicoptères destinés à évacuer les occidentaux en toute hâte, des images stupéfiantes nous parvenaient de l’aéroport de Kaboul : une foule dense, massée au pied des avions de l’US Air Force - et, parfois, des Afghans qui restaient accrochés au train d'atterrissage tandis que l’avion décollait pour de bon.

Lorsque le chef de l’Etat français s’exprime, cela fait plus de 24 heures que poussent ici et là des appels à ouvrir les frontières aux Afghans. Ou encore que des chiffres circulent, qui annoncent le nombre de visas signés à la hâte ici par la Belgique, là par le Canada. La France, elle, avait annoncé cinq jours plus tôt, le 12 août 2021, avoir suspendu dès le début du mois de juillet les reconduites à la frontière des Afghans déboutés du droit d’asile. A raison de 8 886 demandes pour l’année 2020, l’Afghanistan est le premier pays d’origine des demandeurs d’asile candidats en France - et l’était déjà bien avant l’offensive de reconquête remportée par les talibans.

Dans son allocution, Emmanuel Macron n’emploie pas le mot “asile”, mais, à deux reprises, les termes “flux migratoires”. Par exemple :

Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent, et nourriraient les trafics de toute nature.

La déclaration fait aussitôt polémique. En creux, on décrypte ainsi que les Afghans ne sont pas envisagés à ce stade comme une catégorie de population privilégiée à qui faire un sort spécifique. C'est-à-dire un groupe à qui garantir l'asile en tant qu’il serait originaire d’Afghanistan - et de ce fait, désormais particulièrement digne d’être accueilli. Or en France, la politique de l’asile est toujours directement ancrée dans une batterie de choix politiques, et des arbitrages administratifs qui demeurent expressément liés à une politique. Bien plutôt qu’à des catégories qui existeraient en soi.

La politique de l’asile est ainsi tissée par des priorités, et un éventail de catégories de requérants plus ou moins prioritaires, qui font l’objet d'un tri administratif qui dépasse bien souvent les destins individuels quoiqu’en disent les textes. Toute l’histoire du statut de réfugié consacre par exemple, de longue date, la centralité de la nationalité d’origine. C’est ce qui explique que, depuis 75 ans, on observe un taux de succès hautement variable selon que les candidats proviennent d’un pays ou d’un autre - mais assez peu aléatoire en réalité.

Ainsi, en leur temps, des demandeurs d’asile cambodgiens qu’on appellera (massivement à tort) les “boat people”, et qui bénéficieront d’un traitement largement favorable de leurs demandes, entre 1975 et 1985. A l’inverse, c’est aussi ce qui explique le traitement opposé réservé à tout un contingent d’autres candidats à l’asile, comme par exemple les ressortissants de l’ex-Zaïre, comme l’éclairent les travaux de la chercheuse Karen Akoka, qui mettent en évidence un traitement différencié et des logiques de réponse diamétralement différentes selon le pays d’origine. Quant aux Espagnols et aux Portugais, à la même époque que les Cambodgiens, ils seront dirigés vers l'immigration de travail, et le plus souvent déboutés du côté des guichets de l'asile - encore un effet de la labellisation.

"migrant" ou "réfugié"

L’asile n’est pas l’exil, et les termes “réfugiés” et “migrants” ne sont pas équivalents. Pour qu’un candidat à l’ailleurs devienne un “réfugié”, il faut qu’il soit reconnu comme tel et donc, par définition, que le pays d’accueil le considère digne d’être accueilli : on n’est pour ainsi dire “réfugié” que dès lors que ça marche. C’est un statut, et aussi une catégorie administrative, qui jalonne l’histoire de la politique d’asile en France, en même temps que ses contours sont définis par elle.

Cette catégorie administrative a sa propre histoire. Et c’est encore Karen Akoka qu’on peut lire pour comprendre comment la notion même de “réfugié” est une construction politique. Une étiquette qui est le fruit d’une démarche de labellisation, mais avant tout une étiquette passive : un réfugié est d’abord “simplement une personne à qui le qualificatif a été appliqué“, écrit la politiste, qui a d’abord travaillé auprès du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et qui décrit combien cet étiquetage consiste avant tout à établir des hiérarchies entre les candidats. En fait, à distinguer entre des catégories de personnes qui seront dignes d’être accueillies - et d’autres, non. En filigrane, bien sûr, l’idée d’un risque d’appel d’air, et un trop-plein démographique, qui sous-tendent un credo selon lequel il est nécessaire de réguler l’immigration en triant entre les raisons qui en sont à l’origine.

De longue date, c’est l’exposition au risque qui charpente la perception ordinaire des critères appliqués. C’est parce qu’il y aurait un risque accru pour certains que la politique de l’asile ne serait pas arbitraire. Sauf que ce que montre précisément la chercheuse, c’est que la pratique n’est pas si explicite. On n’est réfugié que si l’on est reconnu comme tel - et aux autres le terme de “migrants”, qui aujourd’hui a fait tâche d’huile dans l’espace public et les agenda politiques (et ne garantit aucun droit). Et c’est parce que ce label est travaillé par des priorités qui évoluent avec le temps, et qui, dans les faits, redessinent sans cesse la mappemonde du droit d’asile, que le terme “réfugié” n’est pas neutre. Réclamer un asile automatique pour les Afghans, comme certaines voix qui s’élèvent depuis la prise de Kaboul par les talibans, c’est concrètement exiger que soit reconnu le risque encouru par les civils afghans.

Historiquement, les premiers “réfugiés” reconnus comme tels par la langue française qui soudain en fécondait le substantif, furent les protestants. La chose remonte au XVIIIe siècle et aux guerres de religions, et de l’édit de Nantes jusqu’au XIXe, la catégorie ne sera guère apposée qu’aux huguenots. C’est même pour les désigner, eux, (et eux seuls), que le terme apparaît pour la première fois dans un dictionnaire de langue française, en 1694. Dans un article de la revue Genèses accessible en ligne par ici, l’historien Gérard Noiriel précisait en 1997 tout ce que la définition du dictionnaire Robert pouvait avoir de problématique : en donnant au mot “réfugié” un faisceau aussi large que de considérer qu’il s’applique à tout étranger ayant fui devant un danger, on passait complètement à côté de la logique qui travaillait au contraire la catégorie. Et qui, elle, avait bien plus à voir avec la politique de l’Etat qu’avec une sorte d’essence du réfugié saisi pour ce qu’il serait en soi. Pour Gérard Noiriel, c’est en particulier parce que, pour la première fois, la question des réfugiés fait l'objet d'un véritable débat parlementaire, que la catégorie de “réfugié” comme outil de gouvernement s’installe particulièrement sous la Monarchie de Juillet (après 1830). A cette époque, les étrangers qui cherchent à s’abriter en France se trouvent être très nombreux. Mais à cette époque aussi, l’Etat libéral s’installe, notamment sous la houlette de Guizot, et se structure. En utilisant notamment des catégories d’ayant-droits pour asseoir à la fois son pouvoir de police, et sa politique de charité. Concrètement, être qualifié de “réfugié” passée une loi très importante de 1832, c’est être certes accepté sur le territoire et bénéficier d’aides de l’Etat... mais aussi être sous le coup d’une assignation à résidence.

Prouver qu'on est persécuté

Karen Akoka montre qu’au XXe siècle, le lien au pays d’origine cristallise encore. En particulier concernant les Russes, dans la foulée de la révolution bolchévique : entré dans le droit international, le terme “réfugié” les désigne collectivement, et quelle que soit la raison précise de l’exil, pour cause de famine ou de persécution politique. Il s’agit de les mettre à l’abri quoi qu’il en soit. Des huguenots aux Russes, une même logique à l'œuvre : l’idée d’un sort commun fait à un même groupe. C’est la Convention de Genève, en 1951, qui entreprend de rompre avec cette définition collective du réfugié. Selon la Convention, qui est toujours en vigueur et que la France a reconnu, on n’est plus reconnu comme réfugié parce qu’on est tel ou tel, mais parce qu’on peut prouver qu’on est persécuté. En tous cas aux yeux du monde occidental, et selon les critères de ces pays-là : 1951 s’enracine dans la Guerre froide, et l’heure était aussi à la promotion d’un socle de valeurs du “Monde libre”... et de permettre aux dissidents du bloc soviétique de cocher les critères de façon à être éligibles.

L’idée de persécution, si elle structure a priori le tri qui est fait, n’est pas neutre. Elle consolide plutôt des priorités politiques. Ainsi, alors que, sur le papier, la Convention de Genève verrouillerait plutôt l’idée de persécution individuelle, toute l’enquête de Karen Akoka dans les archives comme sur le terrain, pour son livre L'Asile et l'exil (à La Découverte, fin 2020) montre au contraire que la réalité est plutôt affaire d’interprétation : un Vietnamien arrivé en France dans les années 70 qui aurait avant tout déclaré être venu travailler avait toutes les chances d’être reconnu réfugié (comme, avant lui, un demandeur arménien, tchécoslovaque ou polonais… mais pas des Yougoslaves, alors que la France a décidé de choyer ses relations diplomatiques avec Tito). La chercheuse précise même que les taux de succès des candidats à l’asile issue de l’ex-Indochine frisaient 97 à 99% entre le milieu des années 70 et celui des années 80.

Si la nationalité a pris une moindre place sur le papier, dans les faits, venir de tel ou tel pays demeure de longue date affaire de critères et de parti pris. Il existe ainsi, historiquement, une hiérarchie des motifs, et même une échelle sur laquelle les uns sont plus légitimes que les autres à réclamer l’asile. Et l’échelon demeure fortement empreint des relations diplomatiques que la France peut nouer avec le pays d’origine des candidats. En 2016, Karen Akoka rappelait que les Afghans qui fuyaient leur pays d’origine avaient à charge de prouver qu’ils étaient individuellement persécutés par les talibans.