France Culture affiche des niveaux records en Ile-de-France et monte sur le podium des radios les plus écoutées à Paris, alors qu’elle poursuit sa progression sur le plan national (2.9% AC, Médiamétrie 126 000, janvier-mars 2021). Des records sur l'ensemble de l'Ile-de-France :

4.3% d'Audience Cumulée (record), soit 0.7 point en un an

436 000 auditeurs par jour (record), soit 72 000 en un an

4.3% de PDA (2ème score historique), soit 1.1 point en un an

France Culture 3ème radio la plus écoutée à Paris :

Un gain de 2 places en un an

Une Audience Cumulée de 8,5% (soit 2 points en un an)

Et rassemble 159 000 auditeurs quotidiens ( 37 000 en un an)

France Culture affiche la 2ème meilleure part d’audience à Paris Intramuros avec 9.9 % de PDA (soit 3,1 points en un an).

« Quelle fierté pour France Culture d’être sur le podium des trois radios les plus écoutées à Paris avec France Inter et franceinfo. Ces records franciliens et notre progression continue sur l’ensemble du territoire montrent que la culture donnée en partage au plus grand nombre, avec exigence et conviction, rencontre l’attente des auditeurs. Cette manière de comprendre le monde grâce à l’information, aux idées, aux savoirs, à l’imaginaire sont un signe des temps, une singularité que France Culture continuera de développer. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture