France Culture aux 24e Rendez-vous de l’histoire de Blois

France Culture, partenaire des Rendez-vous de l’histoire de Blois depuis leur création, revient dans l’auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire du 8 au 10 octobre, pour 7 émissions en direct et en public et 2 Masterclasses.

Lieu de rencontres unique avec ceux qui écrivent et commentent l’histoire, les Rendez-vous de l’histoire de Blois réunissent chaque année un public nombreux venu assister à des conférences et entretiens. Pour cette 24ème édition, le thème du travail s’impose au centre des échanges et des débats entre historiens, scientifiques et artistes.

Trois jours d’émissions sur France Culture, en direct et en public :

VENDREDI 8 OCTOBRE

7H - 9H LES MATINS | Guillaume Erner

Des emplois et des hommes : une histoire du travail Avec James Suzman : anthropologue, auteur de Travailler. La grande affaire de l'humanité (Flammarion, 2021)

9H - 10H LE COURS DE L’HISTOIRE | Xavier Mauduit

L’histoire au grand large

Avec Zrinka Stahuljak, professeure de littérature et civilisation médiévales aux départements de Littérature comparée et d’Études française et francophone et directrice du Centre des études médiévales et de la Renaissance à l’Université de Californie. Elle signe Les Fixeurs au Moyen Âge paru au Seuil le 9 septembre 2021.

Quentin Deluermoz, professeur d’histoire à l’université de Paris, qui a dirigé l’ouvrage D’ici et d’ailleurs. Histoires globales de la France contemporaine paru le 30 septembre 2021 chez La Découverte

Et Delphine Diaz, maîtresse de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne et membre junior de l’Institut universitaire de France, contributrice de l’ouvrage D’ici et d’ailleurs. Histoires globales de la France contemporaine.

14H - 15H ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO ? | Tiphaine de Rocquigny

La fabrique de la classe ouvrière

Avec Anne-Sophie Bruno, Historienne, Maître de conférences à l’Université Panthéon Sorbonne, (Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique)

Xavier Vigna, Historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Nanterre2 et membre du laboratoire IDHES

18H20 - 19H LE TEMPS DU DEBAT | Emmanuel Laurentin

Les termes du débat 6/44 : “Travail”

Avec Claire Lemercier, directrice de recherche CNRS, au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po (CSO)

Nicolas Hatzfled, professeur émérite en histoire contemporaine, Université d’Évry ParisSaclay, membre du laboratoire IDHES (Institutions et dynamiques l'économie et de la société)

SAMEDI 9 OCTOBRE

10H - 11H CONCORDANCE DES TEMPS | Jean-Noël Jeanneney

Les bêtes de somme, un long labeur

Avec Éric Baratay, historien, spécialiste de l'histoire des relations entre les hommes et les animaux, principalement aux époques moderne et contemporaine. Il est l’auteur notamment de Bêtes de somme : Des animaux au service des hommes (Seuil, 2011).

11H - 12H AFFAIRES ÉTRANGÈRES | Christine Ockrent

Travail forcé : état des lieux

Avec Cécile Vidal, directrice d'études à l'EHESS, coordinatrice du livre Les Mondes de l'esclavage : une histoire comparée (Seuil, septembre 2021)

Antoine Godbert, professeur associé à l'ESCP

Geneviève Colas, coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains pour le Secours catholique - Caritas France et membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme

Aurélia Michel, historienne des Amériques et maîtresse de conférence à l'Université de Paris.

DIMANCHE 10 OCTOBRE

11H - 12H L’ESPRIT PUBLIC | Patrick Cohen

La politique mémorielle d’Emmanuel Macron Comment les politiques instrumentalisent l’histoire ?

Avec Pascal Blanchard, Jean-Noël Jeanneney, Sylvie Kauffmann, Christine Ockrent

Deux Masterclasses enregistrées en public :

SAMEDI 9 OCTOBRE

12H45-14H MASTERCLASSE DE CHRISTINE OCKRENT par Émilie Aubry

Christine Ockrent, journaliste et écrivaine. Elle produit et anime sur France Culture l’émission hebdomadaire Affaires Etrangères et commente régulièrement l’actualité française et internationale pour la BBC et CNN entre autres. Précédemment, elle était Directrice Générale Déléguée de l’Audiovisuel Extérieur de la France et a dirigé la rédaction de l’hebdomadaire l'Express et de L'Européen. Elle fut la première femme responsable du journal de 20h à la télévision française dans les années 1980.

Christine Ockrent a écrit seize ouvrages – le dernier : La guerre des récits (Editions de l’Observatoire) provoquée par la pandémie. Elle est membre du conseil d'administration de l’European Council on Foreign Relations (ECFR), du Center for European Reform, de Human Rights Watch France et de la French American Foundation.

16H30-17H30 MASTERCLASSE DE DOMINIQUE MÉDA par Anaïs Kien

Sociologue spécialiste des questions liées au travail et au rapport entre économie et politique, Dominique Méda est directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales de l’Université Paris Dauphine-PSL. Elle est également présidente de l’Institut Veblen, qui promeut les idées économiques et les politiques publiques qui font avancer la transition écologique. Elle produit sur France Culture, en alternance avec ses collègues de l’Institut Veblen, la chronique quotidienne de culture générale Le pourquoi du comment dédiée aux questions politiques et sociales que l’on se pose sans oser les formuler.

Ces deux Masterclasses seront diffusées à l’été 2022 sur l’antenne de France Culture.

> Et aussi :

Le Cours de l’histoire de Xavier Mauduit précède les Rendez-vous de l’histoire de Blois, avec une semaine spéciale consacrée à “l’histoire du non-travail" du 4 au 7 octobre :

Lundi 4 octobre : La paresse est-elle l’oreiller du diable ?

Avec André Rauch, professeur des universités, spécialiste d'histoire culturelle ;

Mardi 5 octobre : Et le salariat créa le chômage

Avec Bénédicte Reynaud, économiste, directrice de recherche CNRS à l’Université Paris Dauphine, PSL et Isabelle Lespinet-Moret, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice-adjointe du CHS (Centre d'histoire sociale des mondes contemporains) ;

Mercredi 6 octobre : Histoire de la grève, débrayer pour mieux travailler

Avec Marion Fontaine, maîtresse de conférences à l’Université d’Avignon et chercheuse au Centre Norbert Elias (UMR 8562) ;

Jeudi 7 octobre : Ce jour-là, même Dieu se reposa

Avec Alain Cabantous, historien, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;