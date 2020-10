France Culture en direct des 23èmes Rendez-vous de l’histoire de Blois - Les 9, 10 et 11 octobre 2020

Les Matins de Guillaume Erner, Le Cours de l’histoire de Xavier Mauduit, Politique ! d’Hervé Gardette, Entendez-vous l’éco ? de Tiphaine de Rocquigny, Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, Affaires étrangères de Christine Ockrent et L’Esprit public d’Emilie Aubry traiteront du thème “Gouverner” qui occupera cette édition des Rendez-vous de l’Histoire de Blois du 7 au 11 octobre.

Emilie Aubry s’entretiendra également avec Jean-Noël Jeanneney et Cynthia Fleury pour deux Masterclasses exceptionnelles.

FRANCE CULTURE EN DIRECT ET EN PUBLIC DE BLOIS

Vendredi 9 octobre

7h-9h Les Matins de Guillaume Erner

Retour sur l’Histoire des Juifs

Avec Pierre Savy, directeur des études pour le Moyen Âge à l’École française de Rome, directeur de l’ouvrage « Histoire des juifs. Un voyage en 80 dates de l’Antiquité à nos jours » (PUF 2020) et

Audrey Kichelewski, maîtresse de Conférence en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg et membre junior de l’institut universitaire de France, co-directrice de l’ouvrage « Histoire des juifs. Un voyage en 80 dates de l’Antiquité à nos jours ».

9h-10h Le Cours de l’histoire de Xavier Mauduit

Banjo, tong et bidet... Quand les objets racontent l'histoire du monde

Pierre Singaravélou, et Sylvain Venayre, Le magasin du monde.

Laurence Guignard – Revue d’histoire culturelle

Partenariat La Croix : Isabelle de Gaulmyn, Le management au monastère.

10h30-11h30 Politique ! d’Hervé Gardette (diffusion le 10 à 12h)

Gouverner par temps de crise

Avec Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, auteur de A l’épreuve de la violence, Beauvau, avril 2014- décembre 2015, publié aux éditions Stock en 2019

14h-15h Entendez-vous l’éco ? de Tiphaine de Rocquigny

Fléau de Dieu, fléau des hommes : une économie du désastre

Avec Mathieu Arnoux, historien, directeur d’études à l’EHESS.

Marilyn Nicoud, historienne, professeure à l’Université d’Avignon, Claude Gauvard, historienne, professeure émérite d’histoire médiévale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Corinne Leveleux-Teixeira, professeure d’histoire du droit à l’Université d’Orléans.

18h-19h Une Conversation mondiale d’Emmanuel Laurentin

Le Royaume-Uni restera-t-il européen après le Brexit ?

Avec Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes

Et Lord Jonathan Sumption, historien et juriste britannique, conseiller privé de la Reine

Samedi 10 octobre

10h-11h Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney

Le confinement, une longue histoire

Avec Jean-Paul Demoule, archéologue et préhistorien, auteur de Préhistoires du confinement (coll. Tracts, Gallimard, avril 2020)

11h-12h Affaires étrangères de Christine Ockrent

Les conflits gelés

Avec notamment Gaïdz Minassian, docteur en science politique, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Arménie. Il est l'auteur de "Les sentiers de la victoire, Peut-on encore gagner une guerre ?" (Passés composés, septembre 2020)

13h-14h Masterclasse de Cynthia Fleury animée par Emilie Aubry

16h-17h Masterclasse de Jean-Noël Jeanneney animée par Emilie Aubry

Dimanche 11 octobre

11h-12h L’Esprit public d’Emilie Aubry avec Jean-Noël Jeanneney, Christine Ockrent, Gérard Courtois et Julia Cagé.

Et aussi :

Samedi 10 octobre

0h – 5h Les nuits de France Culture coordination Philippe Garbit

Nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2020

"GOUVERNER", une Nuit d’archives avec Alain Juppé par Albane Penaranda

Suivi des deux premières des dix-neuf leçons intitulées "Théories sociologiques des démocraties, aspect politique des sociétés modernes" par Raymond Aron, diffusées la 1ère fois en décembre 1957 sur Radio Sorbonne ; "L'art de gouverner - Le Prince de Machiavel" ; un numéro d’"Une histoire de la raison" par François Châtelet, consacré à Thomas Hobbes et John Locke ; une émission sur "Richelieu" ; deux épisodes de "Memento pour une année folle" : "Gorbatchev et les glaces de la glastnost" avec Hélène Carrère d'Encausse, suivi de "les dissidents au pouvoir : Lech Walesa, Vaclav Havel" (1990) ; "Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie ?" par Julie Clarini et Brice Couturier en 2010, et enfin, "Ainsi va le monde : Historique de la constitution de la IVème République", par Samy Simon, Pierre Desgraupes, Georges de Caunes et Henri Sadorge, diffusé le 27 décembre 1946 sur la Chaîne Nationale, avec les voix de Félix Gouin, Daniel Mayer, Edouard Herriot, Jacques Duclos, Léon Blum, Charles de Gaulle et Georges Bidault.