France Culture et France 5 en collaboration pour une programmation spéciale François Mitterrand-Anne Pingeot

Alors que le mois de mai marquera le 40ème anniversaire de son accession au pouvoir, France Culture et France 5 collaborent pour proposer un regard intime sur la vie de François Mitterrand. Sa passion amoureuse avec Anne Pingeot, nourrie par une correspondance ininterrompue entre 1962 et 1995, sera au centre d’une programmation spéciale entre le 16 et le 21 mai.

« France Culture est heureuse de présenter cette collaboration inédite avec France 5, qui mêle autour des mots d’Anne Pingeot et de François Mitterrand, dans une approche esthétique commune, les émotions du son et de l’image ». Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Sur France Culture, franceculture.fr et l’application Radio France

Du 17 au 21 mai à 20h, France Culture proposera une semaine spéciale dans le cadre de son émission d’entretiens À voix nue :

Du lundi 17 au jeudi 20 mai, les auditeurs pourront découvrir ou redécouvrir les À Voix nue avec Anne Pingeot, une série d’entretiens exceptionnels. En 2016, elle choisit de réserver à l’historien, Jean-Noël Jeanneney, producteur de Concordance des Temps et à France Culture, sa seule et unique prise de parole alors que viennent de paraître en librairie le volume de la correspondance que François Mitterrand a entretenu avec elle, Lettres à Anne (1962-1995) ainsi que le Journal pour Anne (1964-1970), tous deux publiés aux éditions Gallimard. Une conversation libre, confiante, passionnante, tantôt joyeuse et tantôt grave, où Anne Pingeot et Jean-Noël Jeanneney parcourent un demi-siècle d’une grande histoire d’amour, de la première rencontre jusqu’à la disparition de François Mitterrand.

4 entretiens de 30 minutes • Par Jean-Noël Jeanneney • Réalisation : Anne-Laure Chanel • Prise de son : Jérémy Tuil • Attachée de production : Claire Poinsignon • Coordination : Sandrine Treiner

Le Vendredi 21 mai, France Culture dévoilera un épisode inédit d’A Voix Nue, fondé sur la lecture d’extraits des deux ouvrages parus en 2016 chez Gallimard, Journal pour Anne (1964-1970) et Lettres à Anne (1962-1995), par les comédiens Didier Sandre (de la Comédie-Française) et Chloé Réjon. Des lectures enregistrées en voix off pour le documentaire de France 5 François Mitterrand & Anne Pingeot, fragments d’une passion amoureuse.

Un épisode de 30 minutes • Réalisation : Clotilde Pivin • Prise de son : Clément Dattée • Attachée de production : Daphné Abgraal • Coordination : Sandrine Treiner

SUR FRANCE 5

Dimanche 16 mai à 22h40, dans le cadre de « La Case du siècle », France 5 diffusera le documentaire inédit François Mitterrand & Anne Pingeot - Fragments d’une passion amoureuse.

À l’été 1963, François Mitterrand traverse une profonde crise existentielle. Sa carrière politique est à l’arrêt et, après dix-neuf années de mariage, le couple Mitterrand s’est distendu. C’est à ce moment-là que François Mitterrand rencontre celle qui va redonner un sens à son existence. Anne Pingeot, 19 ans, va devenir la compagne d’une vie, elle qui sera présente tout au long de son irrésistible ascension vers le pouvoir et qui restera à ses côtés jusqu’à son dernier souffle. Pour la première fois, Anne Pingeot a accepté que les fragments de cette passion amoureuse, qui verra la naissance d’une petite fille appelée Mazarine, soient diffusés à la télévision, avant d’être remis à la Bibliothèque nationale. Des centaines de lettres et un journal intime écrits par François Mitterrand de 1963 à 1995, enrichis de nombreuses photos inédites, vont nous raconter la bouleversante histoire d’amour entre Anne Pingeot et un François Mitterrand que personne ne pouvait soupçonner...

Un film documentaire de 85 min • Écrit par Hugues Nancy et Pierre Favier • Réalisé par Yvan Gaillard et Hugues Nancy • Produit par Christophe Nick et Antoine Boukobza (YAMI2) • Musique originale Michel Korb • Documentaliste Hélène Zinck • Avec les voix de Chloé Rejon & Didier Sandre (de la Comédie-Française)