Germaine Tillion, une ethnologue dans les camps

Ethnologue, résistante, humaniste, Germaine Tillion est arrêtée le 13 août 1942. Déportée à Ravensbrück, elle va appliquer ses connaissances en sciences sociales pour analyser et comprendre le système concentrationnaire. Toute sa vie, elle se battra pour comprendre l'incompréhensible.

voir( 4 min )

4 min

Elle est l’une des rares femmes admises au Panthéon. Ethnologue, résistante, survivante des camps, humaniste, Germaine Tillion s’est battue toute sa vie contre la torture, contre les discriminations, pour l’éducation et pour l'émancipation des individus. Elle a aidé à comprendre la réalité de l’univers concentrationnaire, en l’analysant de l’intérieur avec son regard d’ethnologue, grâce aux sciences sociales.

Germaine Tillion naît en 1907 dans une famille de notables aisés de Haute-Loire. Après des études d’ethnologie, elle se passionne pour le monde arabo-berbère. Elle effectue dans les années 1930 une mission dans l’Aurès, en Algérie française, pour étudier la condition des femmes dans les sociétés traditionnelles. Elle découvre une société coloniale profondément inégalitaire et raciste et constate la “clochardisation” des Algériens, maintenus dans un niveau de sous-développement économique.

Revenue en France en 1940, elle entre en Résistance immédiatement, avec sa mère. Elle rejoint le réseau du Musée de l’Homme, cercle clandestin d’intellectuels anti-fascistes. Les résistants collectent des renseignements, distribuent des tracts, aident des prisonniers à s’échapper.

Après la trahison d'un membre du réseau en 1942, elle est déportée à Ravensbrück. Sa mère, également déportée ne reviendra pas des camps.

Malgré l’effroi, Germaine Tillion aborde cette plongée dans l’horreur avec son regard d’ethnologue. Elle observe, enquête, interroge ses camarades, retient les noms des bourreaux. Elle prend des notes sur des bouts de papier qu’elle cache

Germaine Tillion utilise les sciences sociale pour dépasser l’expérience individuelle et l’état de sidération face à l’horreur et ainsi comprendre le fonctionnement et l’organisation du camp, les logiques internes de pouvoir qui le régissent.

Même dans les pires moments elle conserve son humour et son ironie mordante, telle une arme de résistance face à l’horreur. Elle écrit même un opéra qu’elle fait répéter à ses codétenues : "Le Verfügbar aux Enfers".

Après la libération des camps, elle entame le travail de mémoire et recueille les témoignages des rescapées. Elle participe à des commissions et assiste aux procès des bourreaux en qualité d'observatrice.

Elle reprend ses travaux sur l’Algérie française, alors en plein bouillonnement indépendantiste. L’ethnologue dénonce la torture et les exactions durant le conflit.

À la fois résignée et lucide sur l’histoire qui se répète, sur l’intolérance humaine, sur le racisme des sociétés, elle conserve pourtant toujours une espérance sur le genre humain et une grande compassion, appelant à toujours chercher la part d’humanité dans l’inhumain.

Pro-européenne, pacifiste, l’intellectuelle milite sans réserve contre la peine de mort, pour une amélioration de la condition pénitentiaire et pour l’investissement dans l’éducation partout dans le monde, jusqu’à sa mort en 2008, à 100 ans.

En 2015, elle entre au Panthéon, aux côtés de trois autres résistants. Elle fait partie des 5 femmes admises en ce lieu, sur 80 personnalités.