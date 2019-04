Grand remplacement : trois précédents avant Renaud Camus

L'écrivain Renaud Camus a annoncé qu'il se présenterait comme tête de liste aux élections européennes qui arrivent ce 26 mai. Sans la surface médiatique du "grand remplacement", il est peu probable que cette annonce aurait fait l'objet d'autant d'articles dans les médias. Mais de Robert Ménard à Laurent Wauquiez en passant par Eric Zemmour (un peu partout), Alain Rioufol (régulièrement dans Le Figaro) ou Alain Finkielkraut (par exemple sur RCJ en 2017) et même Brenton Tarrant, l'auteur du double attentat contre des mosquées en Nouvelle Zélande le 15 mars 2019, qui tous le citent, l'auteur du Grand remplacement a gagné une notoriété considérable depuis le tout premier usage qu'il fait de l'expression dans l'Abécédaire de l'In-nocence, paru en 2010.

L'année suivante, en 2011, l'écrivain sortait Le Grand remplacement où il développe (à travers un florilège de textes) son idée de marginalisation des Français en France. Un phénomène alarmiste qui associerait à la fois perte de vitalité démographique, acculturation civilisationnelle, invasion musulmane. Le tout sous-tendu par un substrat, plus ou moins subliminal : l'idée d'une pureté raciale originelle qu'il faudrait préserver. C'est celle qu'on entend dans l'expression "Français de souche"- mais qui, au fond, affleure aussi dans les termes "Français de deuxième" ou "troisième génération" qui assignent en fait chacun à ses origines, et naturalise le fait d'être Français - "étranger un jour, étranger toujours".

Provocateur, Camus peut écrire sur Twitter (où il est très actif) que “le génocide des Juifs était sans doute plus criminel mais paraît tout de même un peu petit bras auprès du remplacisme global”. Ou détailler dans l'émission Répliques sur l'antenne de France Culture, en 2017, qu'en France, en une génération, un peuple en a remplacé un autre :

Les vieillards sont Français de souche mais les nourrissons sont arabes et noirs et volontiers musulmans.

Mais Renaud Camus n'est pas l'inventeur de ce qu'il nomme aujourd'hui "remplacisme", comme le montrent, parmi d'autres, trois exemples historiques d'une pensée qui fait du Blanc un martyr humilié qui perd à la fin du film - en dépit de toute réalité historique, sociologique ou démographique.

1. Binet, du Havre communiste au remplacisme en passant par les Waffen SS

Dans l’immédiat après-guerre, la chute du Troisième Reich a aussi stimulé des développements remplacistes. Techniquement, le nazisme n'est pas strico sensu un remplacisme : dans son projet d’extermination des Juifs d’Europe, Hitler n’a pas d'abord mis en avant l'idée que les Juifs seraient bientôt plus nombreux que les Allemands non-juifs - en revanche, qu’ils menaçaient la pureté de la race aryenne, oui.

Mais les néo-nazis dans son sillage peuvent, eux, se faire volontiers remplacistes. C’est le cas de René Binet, qui publie en 1950 Théorie du racisme. Ce Normand né en 1913 avait commencé à militer dans une organisation de jeunesse socialiste, avant de rejoindre les Jeunesses communistes au Havre, dans les années 30, et même d’en devenir secrétaire localement. Un passage éphémère car Binet est partisan de l’idée de Front unique défendue par Jacques Doriot, qui lui vaudra d’être exclu des Jeunesses communistes. Dans les archives du parti communiste, on trouve une note interne, anonyme, qui présente même René Binet comme “le premier doriotiste du Havre”.

Une fois exclu, Binet reste militant à la CGT, et devient ouvertement trotskiste, bientôt élu au comité central du Parti communiste internationaliste. Prisonnier en Allemagne pendant la guerre, lui qui avait déjà utilisé le terme “stal-fasciste” dérive, comme le soulignent les auteurs de sa biographique dans le Maitron, Jean-Michel Brabant, Rudolph Prager. Au point que Binet, sitôt libéré en Allemagne, s’engagera sur le front soviétique dans les Waffen-SS, constitué pour moitié de non-Allemands.

C’est lui qu’un petit groupe de trentenaires activistes néo-nazis viendra honorer un beau matin au cimetière de Pontoise, prétextant auprès du gardien un lien de parenté un peu lointain. Quelques heures plus tard, le même gardien découvrait au bord de la tombe nettoyée un panneau de bois, orné d’une croix de fer, sur lequel était inscrit ceci :

René Binet, philosophe et volontaire SS, division Charlemagne. Décédé 16 octobre 1957.

Après s’être tué dans un accident, en 1957, Binet était pourtant plutôt tombé dans l’oubli. Au point que, décédé dans l’ambulance, il avait été inhumé dans la fosse commune de Pontoise. En 1971, un ancien compagnon de route avait retrouvé sa trace, et acheté une concession pour lui donner cette sépulture sur le tard. Quelques décennies plus tard, René Binet n’était plus cet inconnu retombé dans l’oubli : si ces jeunes militants d’extrême-droite ont coupé les tuyas qui envahissaient sa tombe, c’est parce que ses idées étaient redevenues virales. Et notamment, celle d’un grand remplacement.

Jusqu’à sa mort, René Binet cherchera en effet à développer une pensée du racisme. Les braises de la Libération sont encore chaudes que Binet appelait déjà à “combattre l’invasion de l’Europe par les "Nègres" et les "Mongols"(c’est-à-dire, les Américains et les Russes). Le grand remplacement de René Binet est d’abord celui des Juifs sur l’Europe. Plus de soixante ans après la mort de l’ancien jeune communiste, ce postulat sous-tend encore une part des saillies d’extrême droite contre l’avortement aujourd’hui, dépénalisée par “la Juive Veil”, comme on le lit dans la prose néo-nazie.

Dans la classe politique aussi, des figures de l’extrême-droite ont pu articuler explicitement avortement et immigration en mettant à profit l’idée d’un “grand remplacement”. C’était le cas par exemple de Jacques Bompard, député-maire d’Orange, en décembre 2016. Alors que l’Assemblée nationale commençait à débattre d’étendre le délit d’entrave à l’IVG créé en 1993, celui qui fut co-fondateur du Front national avec Jean-Marie Le Pen puis député à deux reprises (de 1986 à 1988 puis de 2012 à 2917) s’étranglait de voir “l'avortement devenir un outil politique de la gauche pour maquiller son électoralisme en progressisme" et l’Assemblée nationale "préférer le Grand remplacement à la politique de natalité". Il dénonçait alors “225 000 vies" qui "disparaissent" chaque année, et "la destruction de la civilisation" au prix de l’immigration combinée à l’avortement, “totalitarisme de masse”.

2. Barrès, le "nez ethnique" de Dreyfus et la race française comme refuge de l'âme

Binet non plus n’est pas le premier à charpenter l’idée d’un grand remplacement racial. Les termes “grand remplacement” figurent noir sur blanc dans L’Appel au soldat, deuxième tome du Roman de l’énergie nationale, de Maurice Barrès. L’Appel au soldat paraît en 1900. C’est la suite des Déracinés, par quoi Barrès avait entamé son tableau de la vie politique dans la France de 1880 à 1892.

Derrière l’expression de ce “grand remplacement” que Barrès annonce “fatal”, il s’agit, déjà, des Juifs. Le père du nationalisme scande : “La France pourra toujours s’appeler la France, son âme sera morte, vidée, détruite. “

L’idée de pureté irrigue le Roman de l’énergie nationale, et dès le prologue, dédicacé à Jules Lemaître, à la tête la ligue antidreyfusarde de la Patrie française, on lit combien la France aurait été “dénaturée par les intrigues de l’étranger”. Lemaître et Barrès, dont les relations seront complexes, trouveront leur proximité dans une aventure partagée : celle du boulangisme, où l’historien Zeev Sternhell distingue le mariage du nationalisme et de certains socialismes, et les germes d’un premier fascisme.

L’affaire Dreyfus est centrale pour lire une pensée du grand remplacement chez Maurice Barrès qui écrit dans Le Journal, le 21 octobre 1898, quatre ans après la condamnation du capitaine Dreyfus :

La question des races a été ouverte par l’affaire Dreyfus.

Dès lors, le grand remplacement est d’abord celui dont les juifs menacent la France. L’historien Gérard Noiriel avait aussi repéré, à la page 29 de Scènes et doctrines du nationalisme, des phrases comme :

Il ne faut pas se plaindre du mouvement antisémite dans l’instant où l’on constate la puissance énorme de la nationalité juive qui menace de “chambardement” l’Etat français.

On lit parfois que Renaud Camus aurait finalement apuré le concept de grand remplacement en le désencombrant de son obsession juive séminale. Et c’est vrai que le premier Barrès, obsédé par une invasion juive (et par le “nez ethnique” du Capitaine Dreyfuss), naturalise à tout va :

Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race.

Mais au fond, chez Barrès, l’idée du grand remplacement comme décadence raciale décrite sous la forme d’un dévoiement, va au-delà d’une opposition entre “race européenne” et “race juive” . Spécialiste de l’histoire des intellectuels, Sarah Al-Matary montre ainsi dans l’article A la frontière des "races" : la géographie morale de Maurice Barrès que Barrès n’est pas d’emblée convaincu de l’existence biologiques de races. Dans ses Cahiers, mais aussi dans son oeuvre romanesque, il fait au fond de la race une décadence culturelle, à quoi il objecte en encensant une “âme française” qui serait charpentée d’une “élégance morale” (campée à l’occasion par le paysage vallonné de la Lorraine occupée) mais aussi de goût pour le bon vin. Le tout trouvant à s’incarner dans une “romanité”, “une latinité” qui n’est pas proprement biologique et qui tait les héritages celtes, francs ou gaulois d’une hypothétique “race française”. Sarah Al-Matary écrit par exemple :

Impuissant à déterminer les traits physiques de cette “race” qu’il sait biologiquement inexistante, Barrès se réfugie dans l’exhaltation d’une “race latine” absente des classifications anthropologiques.

En janvier 2018, Renaud Camus sortait Le Nom de la race. Un petit livre d’une soixantaine de pages, édité à compte d’auteur, comme le reste des ouvrages de Camus depuis son éviction tardive par P.O.L. puis par Fayard, comme le soulignait dans une passionnante enquête ("L’édition française gangrenée par la pensée rance") la journaliste Ellen Salvi dans La Revue du crieur. Sur la quatrième de couverture du Nom de la race, voici ce qu’écrit Camus :

Le mot “race”, sans parler de la chose (qu’elle existe ou pas), a été chargé tout soudain, vers le dernier quart du XXe siècle, de tous les péchés de la terre. Il n’en fallait pas moins pour permettre une des plus considérables commotions de l’histoire de l’humanité, le Grand Remplacement, qui allait jeter sur les routes et les mers des dizaines de millions d’hommes et de femmes, transformer le visage de plusieurs grandes nations et changer de fond en comble une ou deux civilisations.

Comme on peut aussi le voir chez Barrès en le lisant avec les lunettes de Sarah Al-Matary Camus sait lui aussi que les races n’existent pas. Mais il surfe sur l’idée d’une éviction de nature raciale. Au moment-même où l’antiracisme et le cadre théorique de l’intersectionnalité réinventent aujourd’hui le terme “race” (ou “racisation”) pour tenter de penser les discriminations, et d’articuler l’expérience sociale vécue sur la base d’une naturalisation par l’origine, Renaud Camus et les prophètes du "grand remplacement" réhabilitent donc eux aussi les races - en jouant, au fond, sur l'ambiguité de leur existence.

On trouve par exemple une trace de ce balancier dont use Renaud Camus dans son Journal, où il écrivait ceci en 2017 :

Le premier négationnisme niait criminellement le génocide. Le second est plus criminel encore s’il se peut : il est directement génocide, puisqu’il nie l’existence des races. Il en nie l’existence tout en proclamant qu’elles sont égales, ce qui montre assez son degré de cohérence logique. Leur inexistence théorique, très théorique, est la condition de leur disparition pratique, effective. Le dogme de l’inexistence des races, ce credo quia absurdum — je crois parce que c’est absurde, comme pour la Trinité ou l’Immaculée Conception — de notre société, en est le principal fondement. Dans l’effondrement de notre système scolaire, il est tout ce qui est encore enseigné. Dans l’échec total de la transmission, il est tout ce qui est encore transmis. Quand les gens ne savent qu’une seule chose, et c’est de moins en moins rare au sein de l’hébétude qui gagne, c’est qu’il n’y a pas de races. Je suis de plus en plus persuadé pour ma part que la proclamation solennelle et menaçante de ce dogme, vers le milieu des années soixante-dix du siècle dernier, est le point nodal à partir duquel tout devenait possible : y compris la pire horreur, la substitution ethnique généralisée, le Grand Remplacement, le métissage global, la production industrielle de l’homme remplaçable, de la Matière Humaine Indifférenciée (MHI).

3. Aux Antilles, le danger remplaciste des mulâtres

Dans la France d’aujourd’hui, des scientifiques tentent bon an mal an d’objecter à Renaud Camus. Pas tant sur l’existence des races, que sur la fantaisie démographique dont il habille son obsession pour le grand remplacement. Ce sont précisément ces arguments-là qui cheminent facilement aux lèvres des hommes et des femmes politiques qui la reprennent à leur compte. Or c’est faux. Il n’y a pas de remplacement arithmétique dans la population française, comme tentait de répondre le démographe Hervé Le Bras, qui rappelait face à Renaud Camus, dans Répliques en 2017, que lui parlait depuis la science, “étant polytechnicien à l’origine”. Patrick Simon ou François Héran font aussi de même, et réfutent régulièrement par l’objectivation statistiques les affirmations remplacistes.

N’empêche : au XIXe siècle, déjà, le discours remplaciste ne s’encombrait pas de vérité statistique pour recruter - ni même de vraisemblance. Les thèses évictionnistes qui font florès dans la société blanche des Antilles surfent ainsi sur l’idée d’un grand remplacement alors même que les Blancs y sont évidemment, par l’histoire du peuplement insulaire, minoritaires. Mais cinquante ans après l’abolition de l’esclavage dont les Blancs ne semblent pas s’être encore vraiment remis, la presse des blancs surligne abondamment l’infériorité numérique, à l’instar du Courrier de la Guadeloupe dont l’historien Christian Schnakenbourg a fouillé les archives où il est question des Blancs comme “parias” au mépris de toute réalité sociale. Et où l’on écrit par exemple en 1882 :

Ils sont 140 000... et nous ne sommes que 12 000.

Puis, un an plus tard, en 1883 :

A l'heure qu'il est, c'est la race blanche qui est l'esclave de la race noire.

En Martinique, ce sont les mulâtres qu’on accuse de fomenter un grand complot remplaciste, nous révèle la lecture d’un certain Souquet-Basiège. Son livre, Le Préjugé de race aux Antilles françaises, est accessible via le site de la BNF, Gallica. On y trouve déjà décrite toute l’ossature du grand remplacement. Publié à Saint-Pierre, en Martinique, le livre date de 1883. Il apparaît hanté par le spectre de la révolution haïtienne (de 1791 à 1804), alors qu’on apprend par exemple qu’en 1880, aux Antilles françaises, les mulâtres et les Noirs détiennent seulement 2 120 des 36 580 actions des usines exploitées par des sociétés par actions - et aucune des usines exploitées directement par le propriétaire, toujours un Blanc.

Pour autant, pour les Blancs, ce sont bien eux qui sont victimes du préjugé mulâtre et d’un désir de vengeance et Schoelcher, le père de l’abolition de l’esclavage, apparaît comme un traître.

Sur le plateau de Répliques en 2017, le démographe Hervé Le Bras objectait ceci à Renaud Camus :