Grippe de 1918 : pourquoi une telle hécatombe ?

La pandémie de grippe espagnole se répand en 1918 dans une Europe déjà décimée par la guerre.

Frédéric Vagneron : "La pandémie de grippe espagnole aurait causé entre 50 et 100 millions de morts dans le monde. C’est l’une des pandémies les plus mortelles de l’Histoire.

Les symptômes de la grippe sont extrêmement variables - maux de tête, courbatures, etc. - ce qui rend difficile le diagnostic de cette maladie. On est en 1918, dans un contexte de guerre avec énormément de circulation de populations, des transports de troupes qui traversent l’océan.

C’est une maladie connue pour se propager extrêmement rapidement. Un cas va produire plusieurs cas, jusqu’à 8 cas."

Pourtant, les pays belligérants préfèrent censurer l’information. Seule l’Espagne, qui ne participe pas à la guerre, évoque librement la grippe dans la presse, d’où ce nom de grippe espagnole.

Frédéric Vagneron : "En France, le service de santé militaire sait qu’il y a plusieurs dizaines de milliers de cas dans l’armée et pourtant, on ne trouve aucune trace de l’épidémie dans la presse grand public. La censure a d’une certaine manière tu le déroulement de l’épidémie, mais l’épidémie était jugée bénigne quand elle est apparue au printemps 1918. Le virus de la grippe va être découvert au cours des années 1930 donc ça n’est pas la même conception de la maladie. "

Le nombre de victimes est tel que les morgues sont surchargées.

Frédéric Vagneron : "Fin octobre 1918 à Paris, il y a environ 500 personnes à inhumer en une seule journée. Le fait de ne plus pouvoir enterrer des personnes dans un temps limité est un facteur presque traditionnel de crise sanitaire et politique. La période entre novembre 1918 et avril 1919 est relativement ignorée parce que les structures de santé développées pendant la guerre vont être démantelées."

Le virus touche surtout les 20-40 ans, dont de nombreuses célébrités comme Guillaume Apollinaire ou Egon Schiele.

Frédéric Vagneron : "A la fin des années 1990, des bactériologistes et des virologistes nord-américains militaires ont réussi à déterrer le corps d’un soldat du permafrost. L’état de congélation du corps a permis de reconstituer le virus H1N1. C’était sans doute un virus d’origine aviaire passé probablement par des porcs.

On se demande encore aujourd’hui si la souche est apparue en Amérique du Nord ou sur le front de l’Ouest dans des camps où la promiscuité était importante entre les soldats et les animaux ou quelque part en Asie du Sud-Est. Les progrès de la médecine comme l’usage des antibiotiques ont rendu la lutte contre les maladies infectieuses beaucoup plus efficace. Pourtant, la grippe va rester une énigme et un problème extrêmement important.

Il y a la grippe de 1957, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong en 1968, on peut aussi avoir un virus grippal nouveau qui aurait muté et contre lequel personne n’aurait de défense immunitaire."