Histoire : 4 périodes de l'histoire de l'art en 4 tableaux majeurs

Pour enrichir vos connaissances en Histoire de l'Art, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter plusieurs émissions de "La Fabrique de l'Histoire", autour de peintures majeures de Jan Van Eyck, Léonard de Vinci, Édouard Manet et Sonia Delaunay.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Mais que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille !

1. "La Vierge au chancelier Rollin" de Jan Van Eyck (52 min)

C'est un tableau très complet : on y voit un paysage, un tableau religieux et c'est également un portrait. Complet par ses aspects techniques, esthétiques et sémantiques. Très rares étaient les artistes capables d’imaginer et de réaliser un tel tableau. Il est une empreinte d'un monde disparu.

Au programme des classes de cycle 4 et de Première.

2. "La Vierge à l'Enfant avec sainte Anne" de Léonard de Vinci (53 min)

En le regardant de près que peut-on en retirer ? Que dit cette Sainte Anne verte et bleue du paysage, que dit-elle de Léonard, que dit-elle des ateliers florentins, que dit-elle du culte à Sainte Anne, que dit-elle de la République de Florence, que dit-elle des artistes de cour, et que croit-on qu'elle dit de l'enfance de Léonard ?

3. "Le portrait d’Émile Zola" d'Édouard Manet (50 min)

Après avoir été défendu par le journaliste Émile Zola lors du scandale de la présentation de L'Olympia au Salon de 1865, Édouard Manet lui est reconnaissant et, pour le remercier, peint son portrait au moment où il organise son exposition personnelle, en marge de l’Exposition Universelle de 1867. Un portrait qui pose Émile Zola en tant qu’homme de lettres, en redingote bourgeoise, à l’air sérieux, entouré de livres, de brochures et de plumes.

4. "Le Bal Bullier" de Sonia Delaunay (53 min)

En 1913, Sonia Delaunay peint une grande toile intitulée “Le bal Bullier”. On y voit, fondus dans des aplats de couleurs vives, trois couples de danseurs étroitement enlacés qui tournent sur eux même. A moins que ce ne soit trois fois le même couple à des moments différents de sa danse… C’est un tableau qui nous semble aujourd’hui plutôt figuratif, mais qui, à l’époque, tendait vers l’abstraction, une abstraction alors naissante.

