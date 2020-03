Histoire : 9 moments très politiques qui ont façonné le monde

Grâce aux émissions d'histoire de France Culture, et que vous révisiez le bac ou non, redécouvrez les grandes périodes de l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, à travers leurs populations, leurs enjeux, leurs crises voire leurs révolutions, et quelques unes de leurs grandes dates.

Pour enrichir vos connaissances en histoire, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter une série d'émissions de "La Fabrique de l'histoire" et du "Cours de l'histoire" présentant les grandes périodes de cette discipline, de l'Antiquité au XXe siècle.

L'Antiquité

1. Naissance de l'Assemblée à Athènes

Athènes est souvent cité comme le premier exemple de démocratie dans l'histoire. Avec son "Ekklesia" elle réunissait le "demos" le peuple de la cité. Mais comment cette assemblée a-t-elle été créée? Quelles étaient ses limites ? Quel pouvoir exerçait-t-elle dans la vie politique athénienne ?

2. Peut-on parler de mondialisation au premier millénaire avant notre ère ?

C'est la rencontre entre deux civilisations au premier millénaire, quand la Mésopotamie échange et bataille avec l'Egypte des Pharaons. Depuis au moins le III eme millénaire avant JC, les marchands égyptiens négocient, souvent en passant par le port de Byblos, avec les cités mésopotamiennes. On échange de l'étain et du lin, de l'or et des lapis-lazuli. Mais ces routes de commerces seront perturbées, à partir du II eme millénaire, par les volontés militaires des pharaons qui s'emparent du Levant avant, au Ier millénaire, de se voir conquis par les Assyriens.

Le Moyen Âge

3. Qui dirige la société médiévale?

Quand on parle de société médiévale on pense souvent à une société immobile, avec des pouvoirs bien définis, d’un coté les évêques et les chevaliers, de l’autre les paysans. En réalité la définition de cette société est beaucoup plus nuancée.

4. La justice au Moyen Âge

Pour comprendre la justice d'aujourd'hui, il est important de comprendre comment elle se rendait - et quelle conception la société en avait- dans les temps anciens. Focus sur les tribunaux royaux au Moyen Âge.

L'époque moderne

5. 1715 : la mort du Roi (Louis XIV)

L'été 1715 sera l'été de la mort mais d'une mort-spectacle, baroque, descente orchestrée vers la fin, mise en scène funèbre, tissage fin mêlant considérations sur l'abnégation royale et propos de couloir sur le corps dégradé du souverain. Louis XIV meurt après 72 ans de règne. Versailles, puis Saint-Denis, seront les scènes du théâtre de cette mort pendant deux mois et demi...

6. Les Lumières sont-elles à l'origine de la Révolution ?

La Révolution française n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, il semble qu’elle soit le produit de son siècle... Mais quelle en est l'origine intellectuelle ? Le terreau de la Révolution française est-il à rechercher dans la philosophie des Lumières ?

XXe siècle

7. 14-18 : la Grande guerre racontée par les archives

Conçue exclusivement à partir d’archives de l’Ina, de la radio belge ou des Laut Archiv de l’Université Humboldt de Berlin, cette série en quatre parties retrace la Première Guerre mondiale à travers les voix des protagonistes. Enregistrements d’époque ou témoignages recueillis dans les années 50 et 60, les anciens soldats racontent leur guerre.

8. L'Europe en 1945, un champ de ruines

“Ma première expérience de l’Europe, ce n’est ni Michel Ange, ni Shakespeare, ni Molière, c’est la guerre”, constate l’écrivain hongrois Peter Nadas. Pour bon nombre d’artistes centre-européens, l’Europe d’après 45 est un territoire hanté par le souvenir de millions de morts, et “troué” par la perte irrémédiable de millions de juifs.

9. Algérie, naissance d'une nation

Algérie : un territoire sans cesse redessiné, agrandi, réinventé du début de l’incursion coloniale en 1830 à la fin des années 1950 et jusqu'à l'indépendance...