Histoire : la Libération en 5 podcasts

La France ne s’est pas libérée en un jour. Si Paris et beaucoup de villes ont été libérées en août 1944, le reste du territoire est libéré progressivement, et avec beaucoup de difficulté, jusqu’au 8 mai 1945. Strasbourg ou encore les poches de l’Atlantique notamment connaîtront ce destin de libération différé. Concrètement, sur le terrain, comment se sont déroulées ces journées de libérations ? Comment les médias, eux aussi, ont-ils été libérés de la censure et du contrôle exercés par le régime de Vichy et l'occupant allemand ? Comment le cinéma s'est-il emparé, ensuite, des images tournées à la Libération pour en recomposer parfois le récit historique ? Enfin, comment les résistantes et les résistants se sont-ils accommodés d'un retour à la vie civile et ordinaire, après des mois voire des années d'engagement et de combat, quelles qu'en aient été les formes ? Cette sélection d'émissions de "La Fabrique de l'histoire" proposent de saisir quelques unes des multiples facettes de ce moment historique, à la fois crucial et pluriel, qui court de mai 1944 au 8, voire au 9 mai 1945 et que l'on résume sous le mot de "Libération".

Après la guerre éclair menée par l'Allemagne sur le territoire français, le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain annonça sur les ondes nationales son acceptation d'un armistice. Le lendemain, depuis un studio de la radio de Londres, le Général de Gaulle lance alors son appel à poursuivre le combat contre l'occupant nazi. Une guerre des ondes franco-françaises s'engage alors. Pendant quatre ans, les émissions-phares des services français de la BBC comme "Les Français parlent aux Français" ou "Honneur et Patrie" vont tenter de combler le manque d’informations des Français qui vivent sous le régime de Vichy. Véritable arme de guerre, "Radio Londres" laisse le souvenir d’une radio porteuse d’espoir et de liberté.

Contrairement à une idée reçue, les radios n'ont pas été libérées instantanément le 6 juin 1944... Sous contrôle allemand au nord, ou gérée par l'administration du régime de Vichy au sud, l'arrivée décalée des Alliés en Normandie et en Provence ne peut donc libérer du jour au lendemain toutes les radios ciblant les auditeurs de France métropolitaine. Ce documentaire retrace l'histoire de jeunes gens, journalistes, comédiens ou opérateurs du son, qui aidèrent à créer ces nouvelles antennes chargées de remplacer la radio de la collaboration.

A l'occasion du 70e anniversaire de la libération de France en 2014, cette émission propose un entretien avec l'historien Jean-Pierre Azéma, président du Comité historique de la Mission interministérielle du 70e anniversaire de la Libération.

Comment la libération de la France s’est-elle accompagnée de nombreuses images à la fois documentaires et de fiction ? Comment s’est préparée la prise de pouvoir sur les images avant même la Libération ? Il est possible de faire l’histoire de la Libération à partir de l’histoire de son cinéma, les images étant des sources, des éléments de compréhension, mais étant aussi des agents de l’histoire qui agissent sur l’événement lui-même.

Résistants français ou étrangers, résistants déportés, résistants ponctuels, inorganisés, ou engagés dans le 2e Division blindée du Général Leclerc, résistants de la dernière heure, le terme résistant ne devrait se conjuguer qu'au pluriel tant il recouvre des réalités d'engagement variées. Mais aussi différents qu'aient pu être leurs profils, que sont devenus les résistants et les résistantes après le 9 mai 1945 ? Comment s'est passé leur retour à la vie civile ?

