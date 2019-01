Hitler : un maître de la défaite

Superfail | Il y a un mythe selon lequel Hitler aurait été un grand stratège, un bon chef de guerre, et si ça n'était pas vrai. Les erreurs stratégiques d'Hitler, c'est le superfail de la semaine. Olivier Wieviorka analyse les erreurs commises par Hitler qui ont entraîné la chute de l'Allemagne nazie.

On a tendance à croire qu'Hitler avait tout compris à l'art de la guerre alors même que l'on sait qu'il a perdu cette guerre. Quelles sont les erreurs stratégiques commises par Hitler ? Nous recevons pour en parler Olivier Wieviorka qui co-dirige avec le réalisateur David Korn Brzoza, la collection de documentaires Les coulisses de l'Histoire.

Hitler a commis beaucoup d'erreurs, sur un plan global Hitler a commis plusieurs erreurs, d'abord l'alliance avec l'Italie, ensuite l'attaque contre l'Union soviétique et enfin la déclaration de guerre aux Etats-Unis. Sur le plan stratégique, la première grande erreur d'Hitler a été d'ordonner à ses troupes de stopper à Dunkerque. (...) Olivier Wieviorka

Olivier Wieviorka, historien, professeur à l'Ecole normale supérieure de Paris-Saclay.

