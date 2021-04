Il y a 90 ans, la République espagnole

Un succès relatif, puisqu’il concerne surtout les grandes villes et beaucoup moins les zones rurales, quadrillées par les caciques. Mais avec 40% des suffrages sur l’ensemble du territoire, les résultats sont interprétés comme une défaite de la monarchie. Le roi Alphonse XIII, craignant des troubles, a quitté le pouvoir. L’Église et l’armée entérinent la proclamation d’une république qui fait suite à un régime déconsidéré. Dans Mediapart, Ludovic Lamant évoque les commémorations en Espagne.

Les socialistes au pouvoir poussent leur agenda mémoriel sur les crimes du franquisme, après l’exhumation de Franco à l’automne 2019, avec leur projet de loi sur la "mémoire démocratique". La monarchie espagnole, quant à elle, traverse une crise profonde, fragilisée par les affaires de corruption qui ont conduit l’ancien roi Juan Carlos à l’exil, à l’été 2020.

Le journal El Diario a publié un hors-série consacré à la Seconde République et son directeur Ignacio Escolar lui rend hommage.

C’était une démocratie qui avait osé instaurer un régime de libertés dans le pays le plus en retard de toute l’Europe. Qui voulut moderniser l’Espagne et convertir des sujets en citoyens. […] Une république qui voulut investir davantage dans l’éducation que l’armée, et a payé cette audace par le sang.

Pour les adversaires de la République, qui recyclent la propagande franquiste, ses dirigeants, "en raison du chaos qu’ils installèrent et des réformes trop radicales qu’ils prônèrent, furent responsables du coup d’État militaire et des années de guerre civile qui s’ensuivirent". Restent les réformes engagées : le droit de vote accordé aux femmes, le divorce ou le mariage civil, la répartition des terres là où 2 millions de paysans travaillaient pour les 20 000 propriétaires de la moitié du pays ; la séparation de l’Église et de l’État et la promotion de l’enseignement public et laïc...

Le journal Salto a publié une enquête montrant que 40,9 % des sondés voteraient aujourd’hui pour la République, contre 34,9 % pour la monarchie, avec des disparités régionales éclairantes : 31-32 % en Andalousie ou à Madrid, et 66 % en Catalogne, plus de 60 % au Pays basque.

Cette enquête décrit un paysage contrasté : si la monarchie accuse le coup ces jours-ci, elle ne semble pas encore entrée en phase terminale.

C’est d’ailleurs le roi Felipe VI lui-même qui a inauguré l’exposition de la Bibliothèque nationale d’Espagne consacrée à la figure consensuelle de Manuel Azaña, chef du gouvernement puis, à l’issue des élections de 1936, président de la République, un poste qu’il conservera tout au long de la guerre civile jusqu’à son exil en France en 1939. En compagnie du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, Emmanuel Macron a déposé le 15 mars une gerbe sur sa tombe au cimetière de Montauban.

L’ermite de l’abbaye de Montserrat

"Lui qui a perdu la foi étant enfant", il s’isole à l’abbaye de Montserrat, montagne sacrée des Catalans, au début de la guerre civile, voyant que la situation lui échappe. Santiago Mendieta lui consacre un chapitre de son livre Histoires retrouvées de la guerre d’Espagne (Le Papillon Rouge). "Homme de lettres, dramaturge à ses heures, rompu à l’art oratoire", il était très populaire.

Il a été l’homme fort de la République, président du Conseil des ministres en 1931, réformateur audacieux, admirateur des idéaux de la Révolution française, convaincu que son pays doit se débarrasser de la haine, du ressentiment, de la pauvreté, des militaires se mêlant de politique...

À partir de mai 1937, le gouvernement se rapproche, il est à Valence. Dans des discours "empreints d’humanisme et de tristesse", Manuel Azaña se risque à espérer une victoire républicaine.

Ce ne sera pas un triomphe personnel. Quand on ressent la douleur d’Espagnol que j’éprouve au plus profond de mon âme, on ne triomphe pas personnellement contre des compatriotes.

La guerre d’Espagne est le premier conflit à avoir été autant diffusé, et ce dans les deux camps, par des films, des reportages d’actualité, des documentaires. Des livres aussi : Pour qui sonne le glas d’Ernest Hemingway (1940), L’Espoir d’André Malraux (1937) ; Les grands Cimetières sous la lune (1938) de Georges Bernanos, Le Testament espagnol d'Arthur Koestler (1937), Hommage à la Catalogne de George Orwell (1938). Anne Mathieu a épluché méthodiquement la presse française de l’époque, acquise à la cause antifasciste, où l’écho de cette guerre a résonné le plus fort. Son livre, Nous n’oublierons pas les poings levés (Syllepse) rend compte en détail de "la fascination et l’attirance des intellectuels français pour l’Espagne", notamment dans la presse. Simone Téry, envoyée spéciale de L’Œuvre, un quotidien de gauche, a couvert les événements et soubresauts de la République jusqu’à la guerre. Dans un article prémonitoire elle s’interroge.

Tempête sur l’Espagne... Est-ce la fin de l’orage, ou les signes avant-coureurs d’un autre, plus violent ?

Le Journal des idées de Jacques Munier est proposé uniquement en version numérique pendant le mois d'avril, vous retrouverez toutes ses diffusions précédentes ici.