Isabelle-Claire-Eugénie, la femme qui aurait pu être Reine de France

Nous sommes en 2020 et aucune femme, jamais, n'a réellement et pleinement dirigé la France. Pourtant ce jour aurait pu arriver, il y a près de 500 ans, lorsque le plus proche parent du défunt Roi de France n'était autre qu'une femme : Isabelle-Claire-Eugénie.

Si aujourd'hui rien n'empêche légalement une femme d'accéder au pouvoir, ça n'a pas toujours été le cas. Le débat autour de l'accession des femmes à la plus haute instance française est ancien et a été particulièrement virulent à la mort d'Henri III, quand une femme a failli régner sur la France. C'est l'histoire que nous raconte l'historien Stanis Perez auteur de Le corps de la Reine, (Perein, 2019).

Une bataille juridique

Depuis le XIIIe siècle, il y a eu quelques régentes : Blanche de Castille, Louise de Savoie, Catherine de Médicis, Anne d’Autriche, etc. Mais toutes ont dû rendre le pouvoir sitôt leur mari revenu ou leur fils devenu majeur.

Une femme pourtant a failli être vraiment Reine : c’est Isabelle-Claire-Eugénie. Née en 1566, elle est la fille du roi d’Espagne et surtout petite-fille d’Henri II, feu roi de France et donc la plus proche parente du roi, Henri III, qui n’a pas d’héritier direct. Le père d’Isabelle tente tout pour la placer à la tête du royaume français. Il est convaincu qu’elle est mieux placée qu’Henri IV, cousin éloigné du Roi et protestant.

Lorsque Philippe II a tenté cette opération, sorte de coup d’État, il va faire appel à quantité de juristes et de théologiens. On va essayer de contourner la loi salique qui interdit à une fille d’hériter de son père. Tous ces gens vont se réunir et produire quantité de documents, on a des mémoires volumineux, des pièces, des notes, des réflexions pour essayer de démontrer que, oui, une femme peut succéder à un homme et donc que Isabelle-Claire-Eugénie, la fille de Philippe II, pouvait faire une bonne reine.

Stanis Perez, historien

Fort des textes juridiques produits par ses jurisconsultes, Philippe II va tenter de rallier les catholiques à sa cause. Mais la Guerre de Cent ans a attisé le sentiment national et les catholiques se méfient des possibles influences étrangères si on accorde aux femmes le pouvoir royal.

Au XVIe siècle on est encore un petit peu dans cette logique qui date de la Guerre de Cent ans, qui consiste à dire : "Attention si une reine peut succéder à un roi, si elle se mariait à un souverain étranger il deviendrait automatiquement Roi de France et on pourrait presque parler de disparition du royaume qui serait englobé dans l’autre royaume, celui du conjoint".

Stanis Perez Historien

Le rejet de la gynécocratie

Même s’il existe ailleurs des royaumes gouvernés par des femmes, comme en Angleterre, le concept de gynocratie* a été fortement rejeté en France.

Au XVIe siècle, on voit ce qu’il se passe en Angleterre et on commence à parler d’un concept qui est celui de de gynécocratie, ça veut dire un gouvernement des femmes. On a aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, une condamnation vraiment sans réserve de ce concept de gynécocratie. On ressort comme d’habitude des arguments franchement misogynes en disant : "Les femmes sont faibles, elles ne peuvent pas s’intéresser aux affaires des hommes, elles ne peuvent pas conduire les affaires d’un État. Il faut d’avantage de courage de force, etc."

Henri IV est désigné nouveau roi. De son côté, à 33 ans, Isabelle-Eugénie épouse son cousin et devient souveraine des Pays-Bas et de Bourgogne. En 1621, veuve et sans enfant elle rejoint les ordres.

C’était au XVIe siècle, depuis aucune femme n’a exercé pleinement le pouvoir en France.

* Régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des femmes

À lire :

Le corps de la Reine de Stanis Perez, édition Perrin, août 2019