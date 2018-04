Jack Johnson, la caution noire de Trump au pays des suprémacistes ?

Le boxeur Jack Johnson incarne une revanche sur la ségrégation raciale, la victoire d'un monde noir contre un monde blanc, et l'injustice d'un système judiciaire raciste il y a un siècle. Au plus fort de la montée suprémaciste aux Etats-Unis, Donald Trump envisage de le réhabiliter.

Le point commun entre Miles Davis et Donald Trump ? Jack Johnson, le champion de boxe noir américain. Miles Davis composa tout un album en son honneur, qui date de 1971 et s'intitule tout simplement "A Tribute to Jack Johnson", composé pour faire office de bande-son au documentaire que produisit Bill Cayton sur le boxeur, en 1970.

Le second vient quant à lui de faire savoir sur son fil Twitter, qu'il envisageait de gracier à titre posthume Jack Johnson : "Au fil des années, d’autres se sont penchés sur cette question, la plupart pensaient que cela se ferait, mais oui, j’envisage un Pardon Complet !"

C'est sur un coup de fil de Sylvester Stallone, fasciné par la boxe depuis qu'il a engendré la saga Rocky en 1976, que le Président des Etats-Unis se serait mis à envisager cette grâce du champion de boxe noir qui avait été condamné en 1912 pour avoir épousé une Blanche.

"A mort le nègre !"

Premier champion du monde noir catégorie poids lourd, le destin de Jack Johnson marque l'histoire de la boxe mais aussi toute l'histoire de la lutte antiraciste américaine puisque le combat qu'il gagna contre James Jeffries le 4 juillet 1910 à Reno, dans le Nevada, reste une date phare du combat contre la ségrégation. De ce combat, l'écrivain afro-américain Richard Wright dira en effet sur les ondes de la radio publiques françaises, en 1960 que ce n'était "pas seulement un combat entre un boxeur noir et un boxeur blanc mais une lutte symbolique entre un homme noir et un homme blanc, entre le monde noir et le monde blanc" :

Ce jour-là, jour de fête nationale 1910, le Noir Johnson mettra au tapis le Blanc Jeffries devant un vaste public qui scandait "A mort le nègre !" A l'issue de la victoire de Johnson, des Noirs dans plusieurs villes du pays seront attaqués, parfois tués, par des Blancs. Deux ans plus tard, lorsque Johnson bafouera la loi "Mann act" qui interdit les mariages mixtes, il écopera d'un an de prison et s'enfuira à Paris.

Vous pouvez redécouvrir toute l'histoire de Jack Johnson à travers les deux volets qui lui étaient consacrés dans le documentaire "Une histoire particulière" diffusés les 4 et 5 novembre 2017 sur France Culture :

De retour sur le sol américain, il purgera sa peine au début des années 1920. Le "Mann act", qui s'appelait aussi "la loi sur les esclaves blancs" à l'époque de Johnson, a survécu aux vagues d'abrogation des lois ségrégationnistes parce qu'il a été adapté avec le temps. Initialement pensé comme une loi plutôt extensive interdisant de véhiculer une femme blanche dans le but de coucher avec elle, ou de faire commerce d'un esclave blanc, le texte avait pour but de lutter contre la prostitution blanche, mais surtout comme fonction plus concrète de permettre de poursuivre un grand nombre de Noirs. Il vise aujourd'hui principalement la pédopornographie.