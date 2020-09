James Barry, médecin militaire travestie

James Barry est un Chirurgien militaire brillant, antiesclavagiste, colérique et héroïque. Il a réformé les normes médicales sur trois continents, il a dirigé les hôpitaux du Canada et a même réalisé la 1e césarienne des colonies. À sa mort, sa servante découvre qu’il s’agissait…d’une femme.

À l'occasion de la sortie d'une B.D. sur le docteur James Barry, voici un retour historique sur la vie de cette brillante docteur. Pour Isabelle Bauthian, autrice de _La vie mystérieuse, insolente et héroïque du Dr James Barry, "e_lle était une femme, elle était Irlandaise, elle était catholique, elle était de classe moyenne pauvre et elle s’est élevée à la seule force de son travail et de son intelligence."

À RÉÉCOUTER Réécouter Le Dr James Barry et les Radium Girls : des femmes brillantes sortent de l'ombre écouter (30 min) 30 min Le Rayon BD Le Dr James Barry et les Radium Girls : des femmes brillantes sortent de l'ombre

Se travestir pour être médecin

En 1809, Margaret Bulkley, jeune irlandaise de 20 ans issue d’un milieu populaire, renonce à sa vie de femme pour être médecin. Poussée par des hommes puissants aux idéaux égalitaireset féministes comme le général Miranda, elle intègre l’université d'Edimbourg en tant que James Barry et dissimule ses traits féminin en se rajeunissant de 10 ans.

Brillante élève, elle rejoint le prestigieux Collège royal et devient chirurgien militaire

À 26 ans,le Dr James Barry est mutée au Cap où elle renouvelle les méthodes médicales. À la pointe des dernières avancées scientifiques médicales et malgré une hiérarchie réticente, elle impose des idées nouvelles pour l’époque :

lavage de mains

alimentation saine et sans alcool pour les malades

pas de promiscuité

pas de chauffage au charbon

Ses réformes font baisser la mortalité dans les camps militaires.

Elle était vraiment capable de se battre et d’aller très loin pour améliorer les conditions sanitaires de ses patients. Elle était officier militaire et elle court-circuitait la chaîne de hiérarchie. Elle a eu d’énormes problèmes dans tous les endroits où elle a été en poste à cause de ça. Elle a failli passer en cour martiale quand même.

Isabelle Bauthian

Un personnage extravagant

Personnage extravagant qui collectionne les plantes, les animaux et qui ne quitte jamais son uniforme, elle ne supporte pas l'irrationalité, la bêtise et l’incompétence. Elle réalise des exploits comme une des premières césariennes où femme et enfant survivent alors que ce n’était pas sa spécialité.

Mais James Barry se fait de nombreux ennemis : elle déclenche un duel, elle bat une infirmière qui l’a vue nue, elle insulte un prêtre et des membres de sa hiérarchie, elle se dispute avec Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers, qui la considère comme une "brute".

Je dois dire que ce Barry est le plus grossier personnage que j’ai rencontré.

Florence Nightingale

• Crédits : Getty

Malgré son tempérament, le Dr James Barry a une carrière militaire brillante. Grâce à son génie et à son réseau, elle monte en grade et parcourt le monde. Elle réforme les pratiques médicales et améliore les conditions de vies des patients à l’île Maurice, aux Antilles, à Malte, à Corfou, en Crimée, au Canada, etc.

Elle est même promue Inspecteur général des hôpitaux militaires au Canada. Elle dupe l’administration et son entourage jusqu’à sa mort à 75 ans. Ses instructions pour ne pas recevoir de soins ne sont pas respectées. Et sa servante découvre en lavant son corps que le brillant docteur était une femme qui avait porté un enfant. Elle vend l’information à la presse.

Je pense aussi qu’elle ne voulait pas que ses accomplissements soient ternis par le scoop, ce qui s’est passé au final.À partir du moment où les gens ont su que c’était une femme elle a été moquée dans la fiction, des articles pseudos scientifiques l’ont fait passée pour une jeune femme énamourée qui avait fait semblant d’être médecin pour rejoindre un amant en Afrique du Sud. Parce que ce n’était pas possible qu’une femme ait fait ça.

Isabelle Bauthian

À lire : La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry (née Margaret Bulkley) Agnès Maupré et Isabelle Bauthian

Steinkis, 2020