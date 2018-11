"Je ne sais pas si la déclaration d'Emmanuel Macron sur Pétain justifie une telle indignation"

Emmanuel Macron a jugé mercredi "légitime" l'hommage qui sera rendu samedi aux maréchaux de la Première Guerre mondiale, dont le maréchal Pétain, soulignant la complexité de l'homme, "grand soldat" en 14-18 ayant fait des "choix funestes" en 39-45. Ces propos ont déclenché de vives réactions, de politiques, du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ou encore d'anciens résistants. Le chef de l'Etat a expliqué qu'il "ne pardonn[ait] rien" des actes de Philippe Pétain mais qu'il "ne gomm[ait] rien" de l'Histoire de France, tout en accusant les médias de "créer des polémiques".

Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation, a signé une biographie intitulé Pétain, chez Perrin, grand prix de la biographie en 2014.

Que pensez-vous de cette polémique autour des propos d'Emmanuel Macron au sujet du maréchal Pétain ?

J'ai un sentiment de déjà vu parce que depuis la mort de Philippe Pétain en 1951, il n'a pas été exceptionnel que des polémiques se déclenchent au moment des commémorations de la bataille de Verdun ou de la Première guerre mondiale sur la place qu'il fallait lui réserver ou non dans ces commémorations. A cause de ce qui s'est passé à Vichy entre 1940 et 1944.

Je ne sais pas si la déclaration d'Emmanuel Macron justifie une telle indignation. En même temps, c'est l'occasion de parler d'un vrai sujet, de rappeler notre Histoire et le parcours de Philippe Pétain. Je ne vois pas comment il serait possible d'évoquer la Première guerre mondiale sans parler de celui qui y a eu un rôle majeur. Je ne me prononce pas sur la qualité de ce rôle mais tout simplement sur la place éminente qu'il a occupé pendant ces années.

Jean-Luc Mélenchon a notamment déclaré que Pétain était un traître et un antisémite, sous entendu on ne doit retenir que cet aspect là de sa vie et de son rôle.

Effectivement, c'est bien pour trahison qu'il a été condamné en 1945. Et effectivement, il était bien un antisémite. C'est sans doute ce que nous retenons en premier à juste titre. Cela ne veut pas dire que le reste n'a pas existé.

D'autres présidents ont rendu hommage à Pétain. On pense à François Mitterrand qui a fait fleurir sa tombe à l'île d'Yeu de 1986 à 1992, tous les 11 novembre. En 1992, cela a été très mal reçu car cela coïncidait avec le cinquantenaire de la rafle du Vél d'Hiv'

Oui, mais l'attitude de François Mitterrand a été exceptionnelle par rapport aux autres présidents de la République. Car il ne s'est pas contenté d'honorer parfois la tombe du maréchal Pétain en même que celles des autres maréchaux de la Première guerre mondiale mais il avait fait des gestes particuliers à son égard. En 1986, par exemple, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Verdun avec la célèbre photo avec Helmut Kohl. C'est à rapprocher bien sûr aussi du passé de François Mitterrand qui avait été ce que l'on appelle un vichysto résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pensé que l'on pouvait préparer la libération de la France et la revanche contre l'Allemagne sous l'égide du maréchal Pétain.

(François Mitterrand qui avait reçu en 1943 la francisque, décoration du régime de Vichy, au moment où paradoxalement il rejoignait la Résistance.)

Bien avant cela, un autre président, Charles de Gaulle, avait aussi rendu hommage à sa manière au maréchal Pétain. C'était en 1966, pour le cinquantième anniversaire de la bataille de Verdun. Il disait ceci :

On sait qu'Emmanuel Macron aime s'identifier au général de Gaulle, ses propos de ce matin se rapprochent-ils de cette ligne gaullienne ?

La différence est que le général de Gaulle était le général de Gaulle (sourire) et qu'il était lui-même un ancien combattant de la Première guerre mondiale. Il y avait été blessé et avait combattu à Verdun avant d'être fait prisonnier. Il parlait donc aussi en exprimant l'opinion d'une génération de soldats de cette époque qui avaient toujours gardé du respect pour celui qui avait été leur commandant en chef entre 1917 et 1918. Il y avait une vraie identification depuis la bataille de Verdun entre les combattants et Pétain.

Ce mercredi, le Crif, notamment, a rappelé que Pétain avait été frappé d'indignité nationale en 1945. Cela veut-il dire qu'il ne mérite plus aucun honneur de la France ?

L'indignité nationale est une condamnation qui fait qu'en principe on ne devrait même plus parler de lui en tant que maréchal. Car il est supposé avoir perdu tous ses grades. Je pense que l'on ne peut pas faire semblant qu'il a été le commandant en chef de l'armée française de 1917 à 1918 et méconnaître ce qui a été notre Histoire. Ce qui ne veut pas dire que l'on méconnaît pour autant ce qu'a été réellement son rôle politique et décisionnaire entre 1940 et 1944, y compris dans les discriminations à l'égard des juifs.

Comment Emmanuel Macron pourrait sortir de cette polémique ?

Peut-être en s'inspirant d'un autre président de la République : Jacques Chirac. Au fort de Douaumont, à Verdun, Jacques Chirac avait choisi en 1996 d'évoquer de façon très précise à la fois le rôle de Pétain pendant la Première guerre mondiale, en reconnaissant ses mérites, et également en soulignant ses crimes commis entre 1940 et 1944. Il est tout à fait possible de parler des deux dans un discours raisonné.

Et vous, auteure d'une biographie sur le personnage, comment le qualifieriez-vous ?

Comment faire très brièvement pour quelqu'un qui a vécu 95 ans ! Pour se placer sur cet angle précis, je dirais que c'est parce qu'il a été un des maréchaux vainqueurs de la Première guerre mondiale qu'en 1940 il s'est trouvé à la tête du gouvernement français et qu'il a pu faire accepter sa demande d'armistice à l'Allemagne. Il a ainsi pu la faire accepter par les Allemands et par les Français qui lui ont fait confiance, en n'imaginant pas qu'il chercherait autre chose que préserver l'intérêt et l'honneur de la France.