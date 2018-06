Jean-Baptiste Santamaria, lauréat du Prix 2018 du Sénat du Livre d’Histoire

Le Secret du prince (Éditions Champ Vallon)

Explorer la part secrète du pouvoir princier, c'est rencontrer nombre de figures célèbres en des situations parfois scabreuses, souvent rocambolesques. Qu'il s'agisse de Saint Louis utilisant un escalier caché pour retrouver son épouse à l'insu de sa mère Blanche de Castille, ou des leçons d'escrime destinées à inculquer quelques bottes secrètes au duc de Bourgogne Philippe le Bon, les princes se méfient en permanence de leur entourage au moins autant que de leurs ennemis. Bénéficiant d'une relation particulière avec Dieu - qui sait à l'occasion leur envoyer quelques messages secrets par la voix d'une bergère ou d'un ermite -, ils n'entendent rendre compte à personne de leurs agissements, exigeant que leurs proches ne révèlent rien de leurs faiblesses ni de leurs plans.

Loin d'être anecdotique, cette pratique du secret s'enracine dans un temps qui associe savoir, sacré et secret et constitue un moyen de répondre aux défis d'une époque en pleine mutation : le développement de l'écrit entraîne celui des correspondances secrètes ; la naissance de l'impôt permanent conduit le prince à mentir sur l'état du budget ; la publicité nouvelle d'une vie de cour rassemblant des centaines d'individus autour de la famille princière exige des chambres de retrait.

Par le secret, les princes entendent à la fois défendre leur honneur et garantir les moyens de leur puissance. La pratique concrète du pouvoir rejoint un imaginaire médiéval qu'on pourrait croire folklorique mais se révèle parfois ancré dans la réalité : certains princes font enterrer des trésors destinés à financer leurs guerres, au risque de les perdre ; Louis XI réclame de ses correspondants de brûler ses lettres après lecture. Rois et ducs de Bourgogne se doivent en somme de devenir experts dans l'art du secret, pour rester maîtres des frontières entre le public et le privé : c'est l'une des leçons politiques de cet automne du Moyen Âge.

Le jury est composé de M. Jean-Noël JEANNENEY, Professeur émérite des Universités, ancien ministre et président du jury, M. Jean-Pierre AZÉMA, Historien, M. Jean CABANNES, Directeur du Secrétariat du Bureau, du Protocole et des Relations Internationales du Sénat, M. Philippe-Jean CATINCHI, Historien, M. Jean GARRIGUES, Historien, Mme Valérie HANNIN, Historienne, Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire, Mme Isabelle HEULLANT-DONAT, Historienne, M. Jean-Pierre RIOUX, Historien, M. Maurice SARTRE, Historien, M. Benjamin STORA, Historien, M. Laurent THEIS, Historien, Mme Sandrine TREINER, Directrice de France Culture, Mme Annette WIEVIORKA, Historienne.

Depuis 2003, le Prix du Livre d’Histoire du Sénat rend hommage aux historiens, jeunes auteurs, chercheurs ou historiens confirmés. Présidé par M. Jean-Noël JEANNENEY, professeur émérite des universités, ancien ministre, le jury composé de quatorze éminentes personnalités a la tâche de choisir, parmi les très nombreux ouvrages publiés au cours des douze derniers mois, les auteurs qui se verront remettre un prix par M. Gérard Larcher, Président du Sénat. Un partenariat France Culture.

