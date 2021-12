Jeanne de Belleville, de dame de la seigneurie à pirate sanguinaire

voir( 4 min )

"C'est la première femme pirate, en France, dont on a des traces et des preuves", nous explique Laure Buisson, romancière et autrice d'une biographie sur Jeanne de Belleville, Pour ce qu'il me plaist (Grasset, 2017). De dame de la seigneurie à stratège pour le roi d'Angleterre en passant par pirate et pilleuse de châteaux, voici l'histoire de "la veuve sanglante".

La vengeance comme guide

Jeanne de Belleville est mariée à 14 ans au parti le plus lucratif. Veuve à 26 ans, elle choisit en secondes noces l’imposant Olivier de Clisson. À eux deux, ils dirigent un petit empire et forment un couple puissant. Tellement puissant qu’ils n’hésitent pas à s’opposer au roi de France, Philippe de Valois.

Laure Buisson : "En 1343, Olivier de Clisson est invité à un tournoi par le roi de France. Il arrive au tournoi, il n’a même pas le temps de faire ses joutes qu’il est arrêté et emprisonné pour haute trahison. Il est décapité et sa tête est envoyée à Nantes, flanquée sur une pique devant la porte Sauvetout sur les remparts de Nantes. Jeanne de Belleville apprend ça, elle est ivre de rage. Elle prend ses deux enfants, ses deux fils, elle les emmène devant la tête de leur père ensanglantée. Et là, elle leur fait jurer vengeance."

Pour venger son mari, Jeanne de Belleville entame une série d’expéditions punitives. Elle commence par attaquer des châteaux qui ont prêté allégeance aux Valois. À la tête d’une petite armée, elle joue l’effet de surprise, pille et saccage une demi-douzaine de châteaux.

(...) la lutte est ouverte entre nous, roi puissant,

Et tu seras, cruel ! Vaincu par une femme : Je porterai partout et la mort et la flamme. Et ne m'accuse pas ! Je fais ce que tu fis, Heureuse de venger mon époux et mes fils.”

Biographie Jeanne de Belleville, 1868

Bannie du royaume de France, tous ses biens et terres lui sont confisqués.

Laure Buisson : "Humiliée, spoliée de tous ses biens, acculée sur terre puisqu’elle était recherchée, elle a armé un bateau et elle a pris la mer avec quelques fidèles. À partir de ce moment-là, elle a écumé les rivières bretonnes et les côtes bretonnes jusqu’à Morlaix. Et à chaque fois qu’elle croisait un bateau français elle l'arraisonnait, elle lançait l'abordage, elle le pillait et surtout elle tuait tout l’équipage."

La mer comme échappatoire

On ne sait pas combien de navires marchands la nouvelle pirate a pillé, mais assez pour gagner en quelques mois les surnoms de : Lionne sanglante, Tigresse bretonne, Veuve sanglante.

La légende raconte qu’elle démembrait ses ennemis pour qu’ils ne puissent pas remonter à bord.

Laure Buisson : "Il y a toute une légende autour et qui se racontait dans les ports, on avait un peu peur. À la fois on avait peur et à la fois on était très impressionné par cette femme qui avait pris les armes et surtout qui commandait des hommes."

Il existait des femmes en armes et même des chevaleresses au Moyen Âge, mais peu d’entre elles ont été assimilées à des actes aussi violents. Recherchée par le roi, son bateau est rattrapé par les troupes royales, elle perd le combat, son équipage est décimé, son navire coulé. Mais elle parvient à s’enfuir sur une chaloupe avec ses fils et s’exfiltre en Angleterre où elle rejoint la cour du roi.

Laure Buisson : "Elle est accueillie à bras ouverts. Dans les archives anglaises on retrouve des réunions en présence du roi d’Angleterre et de ses lieutenants, à propos de la guerre en Bretagne où là on retrouve le nom de 'notre chère cousine la dame de Belleville', 'notre chère dame de Clisson'. Donc elle était vraiment présente dans toutes les réunions stratégiques qui concernaient la Bretagne."

Son objectif : récupérer ses terres pour les transmettre à son seul fils survivant. Dans ce but, elle épouse un anglais pour consolider son alliance avec le roi Edouard III et obtient la restitution de ses terres grâce à ce dernier.

Elle meurt en 1359, en dame respectée ayant suivi toute sa vie la devise de son armoirie : “Pour ce qu’il me plest”.