John Law, l'aventure des Finances

Il y a 300 ans, en janvier 1720, un certain John Law de Lauriston (prononcez “Lass”, à la française) était nommé contrôleur général des Finances de France. Alors que les caisses du royaume sont vides et que la dette publique atteint des sommets, le régent Philippe d’Orléans, successeur de Louis XIV, confiait à ce théoricien de l’économie, amateur de jeux d’argent, la création d’une banque qui fera tourner la planche à billets et les têtes des spéculateurs de la rue Quincampoix. Une aventure économique inédite et fulgurante qui se solda par le premier krach boursier de l’histoire.

Un Casanova doué pour les chiffres

En l’espace de quatre ans, John Law, un Écossais banni d’Angleterre pour avoir tué un homme en duel, est devenu l’un des hommes les plus puissants de France. Comme le souligne Christian Chavagneux dans sa Brève histoire des crises financières (La Découverte, 2011), pour comprendre l’ascension de John Law et le succès de ses idées en France, il faut resituer le contexte économique dans lequel se trouve alors le royaume.

Au début du XVIIIe siècle, la monarchie est surendettée : les recettes des impôts, trop instables, ne permettent pas d’endiguer le déficit budgétaire causé par les dépenses fastueuses de Louis XIV et les guerres successives auxquelles se livre le pays. Lorsque le Roi-Soleil s’éteint en 1715, “le Trésor est absolument vide” constate le duc de Noailles, ministre des Finances du Régent. On estime le déficit budgétaire à 77 millions de livres et la dette publique, à 2 milliards ! C’est la crise et un homme affirme savoir comment résorber la dette : John Law.

John Law n'est alors pas un total inconnu. Né en à Édimbourg en 1671, il hérite de son père orfèvre la terre de Lauriston, un bien terrien auquel il doit son nom à particule. Très vite, l'Écossais séduit ses contemporains par sa beauté et son esprit. Sans domicile fixe, cet aventurier particulièrement doué pour les mathématiques court l’Europe de meublé en meublé, loué grâce aux sous gagnés dans les jeux de hasard. En 1694 à Londres, une querelle avec un autre dandy aboutit à un duel qui se solde par la mort de son rival. Emprisonné, Law s’évade et trouve refuge en France. Il y rencontre l’amour auprès d’une certaine Catherine Knollys, déjà mariée. Leur idylle interdite et morganatique les mène à s’exiler un temps en Italie, où Law a le loisir de se perfectionner aux jeux d'argent.

Nanti d’un petit capital acquis dans les paris, John Law spécule en suivant les cours des changes des différents pays d’Europe et théorise sur la finance. Au début du XVIIIe siècle, il se présente dans plusieurs cours européennes, à la recherche d’un monarque qui voudrait bien se laisser éclairer par ses idées économiques...

Le “Système Law” à l’assaut de la dette

John Law présente sa théorie monétaire dans son ouvrage Considérations sur le numéraire et le commerce, publié en 1705. Selon lui, plus l’on mettra d’argent en circulation, plus les échanges commerciaux augmenteront et avec eux, la croissance. Mais comment créer plus de monnaie ? En remplaçant l'or et l'argent, métaux rares par définition disponibles en faible quantité, par des billets et du crédit bancaire ! Law propose de créer une banque d’Etat qui émettrait du papier-monnaie “pour une valeur bien plus importante que ce qu’elle pourra détenir de métaux précieux dans ses coffres, en distribuant des crédits nécessaires au financement de l’économie”, explique Christian Chavagneux.

Économiquement, Law s’inscrit ainsi dans la tradition des “mercantilistes” : l'Etat doit jouer un rôle fort dans la production de richesses via une politique de taux d’intérêts faibles et le contrôle des échanges commerciaux. Mais tour à tour, les gouvernements anglais, écossais et français refusent d’adopter son projet. Law reste néanmoins convaincu de l’efficacité de ses idées : c’est la croissance et non l’austérité des dépenses qui résoudra le problème de la dette publique.

Law devra attendre la régence de Philippe d’Orléans pour voir son plan concrétisé. Dans une lettre adressée au Régent en décembre 1715, il écrit :

La banque n’est pas la seule, ni la plus grande de mes idées ; je produirai un travail qui surprendra l’Europe par les changements qu’il portera en faveur de la France, des changements plus forts que ceux qui ont été produits par la découverte des Indes ou par l’introduction du crédit. John Law

Une France sous les billets qui rêve du Mississippi

En 1716, Law crée une banque privée qui émet du papier-monnaie contre de l’or : la Banque générale. Le “Système” monétaire de Law se met en place rapidement. Dans un premier temps, la Banque émet des actions qui peuvent être souscrites en papiers d’Etat, c’est-à-dire en titres de dette publique. Les billets émis peuvent aussi être reçus en paiement des impôts. Une partie de la dette publique est ainsi monétisée. En 1718, la Banque générale devient une Banque royale garantie par l’Etat et ouvre des succursales dans plusieurs villes de province.

John Law est désormais un banquier réputé. En 1717, il passe à la seconde phase de son plan : la création de la Compagnie d’Occident. Surnommée la Compagnie du Mississippi, elle détient le monopole de l’exploitation commerciale des ressources de la Louisiane, et son capital est de 100 millions répartis en 200 000 actions de 500 livres. Celles-ci sont payables en billets d'État, façon ingénieuse de transformer les créanciers en actionnaires qu'on remboursera avec les bénéfices des futures expéditions commerciales. On vante alors les incroyables richesses de la Louisiane afin d'attirer les clients auxquels Law promet d'énormes dividendes pour maintenir le cours des actions.

Un an plus tard, la Compagnie du Mississippi absorbe d'autres compagnies coloniales dont celle du Sénégal, de Chine et des Indes orientales. Elle est devenue si riche qu’elle prête de l’argent à l’Etat, reçoit la gestion des impôts et rachète ainsi une partie de la dette française. C’est “le plus grand swap de dette de l’histoire financière”, décrit Bertrand Martinot dans John Law, le magicien de la dette (Nouveau monde, 2015) :

L’Etat se voyait délivré de l’emprise des financiers, son seul interlocuteur étant désormais une compagnie unique dont le directeur était parfaitement loyal et qui lui proposait un prêt gigantesque à un taux d’intérêt de 3 % dont n’auraient pas osé rêver les contrôleurs généraux des finances de Louis XIV. Bertrand Martinot

La Banque de la rue Quincampoix ne désemplit pas : tous les investisseurs avides de bonnes affaires s’y retrouvent, certains vont même jusqu’à louer une chambre à prix d’or pour suivre les cours de plus près ! De juillet à décembre 1719, la masse monétaire passe de 400 millions à 1 milliard et les actions de la Compagnie s’envolent. John Law est au sommet de sa puissance : il dirige une banque, un empire colonial, des recettes fiscales et la dette publique. Pour couronner ce succès, le 5 janvier 1720, le banquier est nommé contrôleur général des Finances. Son pouvoir s’étend : il fusionne la Compagnie et la Banque royale, s’assurant ainsi à la fois des monopoles commerciaux internationaux et une source de profit intérieure plus sûre avec les impôts.

Quand la bulle explose, le Système tombe à Law

John Law a créé une véritable bulle spéculative. Et “fût-elle d’or massif, écrit Jacques Cellard, dans John Law et la Régence (Plon, 1996), toute médaille a son revers. Celui des fortunes édifiées rue Quincampoix est l’insécurité croissante de la capitale.” C’est en effet le règne de l’agiotage devant la Banque : on achète, vend, des billets contre des actions par poignées, d’autant qu’avec “une action de la compagnie en guise de caution, on pouvait obtenir un prêt de 2 500 livres auprès de la Banque royale, de quoi acheter de nouvelles actions, de nouveau déposées en caution pour obtenir de nouveaux prêts, etc.”, explique Christian Chavagneux.

En décembre 1719, Law tente de maîtriser la spéculation : il ouvre un bureau d’achat et de vente des actions au cours fixé chaque matin et limite les retraits. Mais les voleurs et escrocs en profitent.

En 1720, la réalité finit par rattraper la spéculation effrénée. L’annonce de dividendes réduits refroidit les investisseurs, la rentabilité des titres de la Compagnie paraissent dérisoires. Qui plus est, les adversaires de Law, parmi lesquels se trouvent le duc de Bourbon et le prince de Conti, poussent à la spéculation pour miner le système.

Le discrédit des billets de la Banque et des actions de la Compagnie devient tel que la foule se presse pour réclamer des remboursements, tandis que le cours des actions retombe de 20 000 à 6 000 livres. Inquiets, les déposants demandent à échanger leurs billets contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Pour les dissuader, Law conseille au Régent de publier une série d’édits pour dévaluer l’or et même l’interdire ! Car en réalité, il n’y a des réserves d’or que pour un cinquième des billets en circulation, et la Banque ne peut bientôt rembourser que 10 livres par personne… C’est la panique et bientôt, la banqueroute.

Plus d’un historien s’est perdu dans le dédale des édits, arrêts et autres déclarations royales qui jalonnent l’histoire monétaire et financière du premier semestre 1720. Mais si leurs motivations restent encore parfois mystérieuses et leurs effets contradictoires, la ligne de conduite générale fut constante : limiter le risque de panique bancaire, soutenir le cours des actions et des billets et éliminer les espèces métalliques de la circulation. Bertrand Martinot

John Law est contraint de prendre la fuite. Il meurt d’une pneumonie sur les bords du Rialto, quelques années plus tard.

Génie ou escroc ? La postérité de John Law

De nouveaux moyens de paiements, des crédits, des titres au porteur, une forte spéculation en bourse, la loi du prix unique… Tous ces changements avaient été bien rapides. La faillite de la bulle spéculative du Mississippi entraîna l'appauvrissement de nombreux actionnaires de la Compagnie et installa en France une méfiance à l’égard du papier-monnaie et des banques.

Entre le fou malfaisant et le génie bienfaisant, l’aventurier sans scrupules et le précurseur honnête homme, les contemporains se partagèrent et la postérité hésita longtemps. Il se constitua de bonne heure autour de lui deux légendes, la blanche et la noire, selon que l’on jugeait que la France avait été enrichie ou ruinée par le Système. Jacques Cellard

Déjà à l’époque, les chansonniers et chroniqueurs se montraient bien partagés sur le cas John Law, tantôt dépeint comme un homme providentiel venu inonder la France de billets, tantôt décrié comme un dangereux magouilleur :

J’aime à présent mieux mille fois/ Le doux séjour de la rue Quincampoix/ Que l’île de Cythère. / L’on y fait d’aimables emplois / Sans contrat ni notaire ; / L’Amour a vendu son carquois / Pour être actionnaire.

Veux-tu savoir en quoi diffère / De Mazarin le ministère / De celui de Lass, le pendu ? / L’un ne foutait que la Régente, / Et par l’autre, tout est foutu : le Régent, l’Etat et nos rentes.

S’il a su comprendre les mécanismes de la création monétaire et susciter assez de confiance pour mettre en pratique ses idées économiques nouvelles, John Law s’est aussi discrédité en créant un vaste terrain spéculatif qui a rapporté aux plus puissants. Pour l’économiste autrichien Joseph A. Schumpeter, John Law “_élabora l’économie politique de ses projets avec un brio et, disons-le, une profondeur qui le placent au premier rang des théoriciens de la monnaie de tous les temp_s”. Au contraire, pour Karl Marx, ce banquier écossais “associait plaisamment le personnage de l’escroc et du prophète”. Magicien des finances pour les uns, charlatan pour les autres, le personnage de John Law a laissé peu d’économistes indifférents. Pour certains d'entre eux, avec les actions de la Compagnie du Mississippi et leur remplacement par des rentes, John Law aurait même “inventé” les subprimes dès 1719 !

Plus récemment, l’historien Arnaud Orain a tenté d’interpréter le Système de Law au-delà du récit canonique de l’échec du billet de banque et du premier krach boursier. Dans La Politique du merveilleux. Une autre histoire du système de Law (1695-1795) (Fayard, 2018), il explique en quoi son projet était révolutionnaire… d’un point de vue politique. En remettant en cause le marché au service des intérêts individuels, il a bouleversé le modèle guerre-conquête de Louis XIV. "Le Système a été un Léviathan économique", résumait l'historien dans l'émission “La Suite dans les idées”.

Le Système a été une entreprise de transformation totale de la société, une utopie sociale fondée sur le rêve d’un pouvoir omniscient, bienveillant et tout-puissant. (...) Le Système a été le carrefour de plusieurs mouvements intellectuels nés à la fin du XVIIe siècle et qui ont convergé sous la Régence. Quant à John Law, il n’a été qu’un acteur parmi d’autres de ce fol espoir. Arnaud Orain, La Politique du merveilleux. Une autre histoire du système de Law (1695-1795)

Au-delà de l’aspect strictement financier, le projet de Law a permis la mise en place d’un “proto-dirigisme par l'Etat, expliquait Arnaud Orain aux Rendez-vous de l’histoire de Blois 2018. L'Etat va devenir le pilote du commerce extérieur français et va tenter de mettre en place une réforme complète de la monarchie française, avec une destruction des corps intermédiaires, la fin de la concurrence, la fin des intérêts individuels."