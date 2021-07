Jonas, une histoire à dormir dans une baleine : le mytho d'un siècle

En juin 2021, un pêcheur américain réchappait d’avoir été avalé par une baleine. Au large du Massachusetts, sur la côte Est des Etats-Unis, le quinquagénaire avait jeté l’ancre pour pêcher le homard à une quinzaine de mètres de profondeur lorsqu’il fut gobé tout cru par le cétacé. Qui l’a finalement recraché, lui laissant la vie sauve. C’est parce qu’elle ne parvenait pas à déglutir l’humain happé sous l’eau avec tout son attirail de plongeur que la baleine à bosse a fini par le tousser : d’ordinaire, le colosse d’une dizaine de mètres - encore un jeune spécimen - se nourrit exclusivement de planctons et de petits poissons. L’affaire aura duré moins de quarante secondes, mais depuis plusieurs semaines, l’homme est “le nouveau Jonas”.

Le type s’appelle pourtant Michael mais ce Jonas comme un alias (Jonah, en anglais) est un écho direct à l’histoire biblique selon laquelle Jonas, écrasé par une mission divine, fut puni tandis qu’il fuyait son destin comme on emprunte une sortie de secours : “trois jours et trois nuits” dans le ventre d’un poisson taille XXL envoyé par Dieu, lit-on dans la Bible. Dans le récit biblique, le ventre de la baleine est "là où se forment les montagnes”, et aussi là où Jonas croit voir “le monde des morts” se refermer sur lui.

Mais l’histoire de ce Jonas qui renâcle à se plier aux injonctions divines se déploie en une vaste corolle aux contours plus vastes encore que la Bible. On le rencontre ainsi également dans l’islam et dans le judaïsme : Jonas est des trois monothéismes. On le retrouve aussi, à la croisée de bien des interprétations, du côté de la psychanalyse : si le cétacé est un mammifère, il est aussi un très gros mammifère, et voici la baleine comme phallus, la baleine comme mère phallique ; et voilà encore le ventre comme un retour à l’enveloppe protectrice liminaire : c’est l’utérus façon eldorado ou abysse profonde, c’est aussi l’inconscient. Chez Carl Jung, plonger dans le ventre de la baleine, c’était revenir à l’enveloppe protectrice maternelle. Chez d’autres, c’est une fuite des responsabilités plutôt névrotique - et avant tout très perso.

La baleine de Jonas a fait des petits : sur le Net, on retrouve des histoires de ventre de baleine dans des contrées très diverses. Sur Doctissimo notamment, on découvre une kyrielle de récits oniriques à base de baleines, et quelques conseils doctes - spoiler : on peut rêver du ventre sans flipper. Et en se perdant un peu plus loin sur le Net, on découvre encore que Jonas, relu au tamis du psychologues Abraham Maslow, est aussi devenu une clé d’entrée pour des cabinets de conseil en management : c’est le “syndrome de Jonas en entreprise”, tissé (pour le résumer au pas de course) d’une perception erronée de ses propres limites par le salarié qui, faute de confiance en lui, s’auto-saborde. Et finit par partir en courant lorsqu’on lui propose un poste à responsabilité.

Si le ventre de la baleine a donc une actualité RH, il a aussi une éternité, qui croise plutôt du côté de la littérature. Le grand cétacé est une figure littéraire. La baleine iconique est, bien sûr, Moby Dick - et justement, la référence au roman de Herman Melville affleure de nombreux articles consacrés au plongeur miraculé du mois de juin 2021. Mais contrairement à ce qu’on oublie parfois, dans le roman publié pour la première fois en 1851 par l’écrivain qui fut aussi baleinier, le cachalot blanc n’avale pas le capitaine Achab : il lui croque la jambe. C’est même le ressort de la fiction : c’est pour se venger de la baleine féroce qu’Achab entreprend d’arpenter les mers à bord du Pequod, embarquant avec lui son héros-narrateur, Ismaël.

N’en déplaise aux nombreuses références, Moby Dick, qu’Herman Melville avait conçu en s’inspirant de faits réels, n’est donc pas la bonne porte d’entrée pour considérer du côté de l’imaginaire cette histoire de pêcheur de homard englouti par sa baleine au large du Massachusetts. Les archives de la presse anglo-saxonne il y a plus d’un siècle, davantage. Car, voilà 130 ans, la belle histoire d’un pêcheur miraculeusement rescapé d’avoir été croqué par une baleine avait déjà fait les gros titres des journaux.

L’affaire remonte à 1891. Du Missouri au Wisconsin en passant par le Somerset Herald publié en Pennsylvanie, ou le Wichita Daily Eagle, dans le Kansas, de nombreux journaux basés aux Etats-Unis racontaient, cette année-là, ce fait divers déjà inscrit dans le sillage de la Bible. Un humain avalé par un cachalot, c’était l’histoire spectaculaire d’un pêcheur en pleine expédition au large des îles Falkland (encore souvent appelées "les Malouines" en français). En cette fin de XIXe siècle, la chasse à la baleine était une terre d’élection pour la pêcherie américaine, qui tenait en ce temps-là le marché de l’huile de baleine. Mais l’hégémonie des Etats-Unis dans l’affaire commençait déjà à décliner, et s’ils ne s’inclinaient pas encore devant les Norvégiens, les Américains étaient loin d’être seuls à pêcher le cétacé, dans les années 1890, au large du continent américain. A l’époque, le rythme de la chasse à la baleine est justement en pleine accélération, avec quelque 1 500 animaux qu’on capture à partir des années 1890, et très bientôt six ou sept fois plus. Parmi les pêcheurs, un Britannique, du nom de James Bartley, apprenti-baleinier à bord du Star of the East.

C’est lui qui a d’abord les honneurs de la presse américaine, avant que son nom ne traverse l’Atlantique : six mois plus tard, voilà la presse britannique qui raconte à son tour l’histoire folle de ce compatriote qu’on nomme - déjà - “le Jonas moderne” : il est celui qui s’est fait avaler par la baleine, celui que ses coéquipiers ont bien cru mort tant les chances d’en revenir étaient nulles… jusqu’à ce que ceux-là ne finissent par éventrer le grand mammifère mort d’indigestion : au fond de l’estomac nichait Bartley, évanoui mais vivant.

Dans un des articles de presse qui lui sont consacrés, le jeune pêcheur de 21 ans raconte ceci :

Je me souviens très bien du moment où la baleine m’a lancé en l’air; puis j’ai été englouti et je me suis trouvé enfermé dans un étui uni et glissant, dont les contractions m’obligeaient à aller toujours plus au fond. Cette sensation n’a duré qu’un instant, puis je me suis trouvé dans un sac très large et, en tâtant autour de moi, j’ai compris que j’avais été avalé par la baleine et que je me trouvais dans son estomac. Je pouvais encore respirer, quoique avec beaucoup de difficultés; seulement j’éprouvais une impression de chaleur insupportable et il me sembla que j’allais être bouilli vivant. L’horrible pensée que j’étais condamné à périr dans le ventre de la baleine me torturait, et cette angoisse était encore accrue par le calme et le silence qui régnait autour de moi. Enfin, je perdis conscience de mon affreuse situation.

On trouve une trace dans la presse française du harponneur et de ses 36 heures folles dans le ventre de la baleine : un certain Henri De Parville y fera écho avant guerre, dans un article paru dans Le Journal des débats. Quelques années plus tard, lorsque George Orwell publiera Un peu d’air frais, en 1939, le grand écrivain britannique fera encore écho par deux fois à James Bartley : le pêcheur n’était pas tombé dans l’oubli au gré du ressac de l’histoire maritime. Et le voilà, lui, Bartley, relancé au détour de ce roman mélancolique où Orwell s’empare de l’histoire d’un quadragénaire dépité qui cherche à retrouver ses émotions d’enfant en même temps que le sens de la vie. Dans les deux cas, c’est bien d’imaginaire qu’il s’agit : l’histoire du matelot apprenti baleinier était en fait un mytho cousu main. Et pour cause : le Star of the East a bien vogué dans l’Atlantique en 1891. Le navire a même fort bien pu se trouver à quelques encablures des îles Falkland à cette époque. Mais… ce n’était pas un baleinier.

La femme du capitaine avait pourtant tenu à écrire combien cette histoire de harponneur à la mer sur fond de miracle ne tenait pas debout. Mais le mythe avait tenu bon : il aura fallu exactement un siècle pour prendre la mesure de la supercherie. Bartley lui-même était mort en 1909, tandis que son incroyable histoire continuera de tramer sa postérité ici ou là dans la presse, et aussi quelques livres, comme par exemple celui de Julian Barnes, Une Histoire du monde en dix chapitres et demi (en 1989 en anglais, avec une traduction en français, au Mercure de France deux ans plus tard). Et c’est seulement en 1991 qu’un historien étatsunien du nom de Edward B. Davies publiera une enquête sur cette histoire au sillage toujours un peu flou, dont il est malaisé de faire l’archéologie. A un siècle de distance tout juste, Davies dévoilait le pot aux roses : il est bien improbable qu’en 1891, un pêcheur à la baleine ait jamais survécu, un jour et demi durant, dans les plis du ventre d’un cétacé.

L’histoire était belle, cependant. Elle était surtout portée par un sacré souffle onirique, et tout un chapelet d'enjeux symboliques qui sédimentaient de longue date dans le sillage d'une histoire chrétienne au long cours. C'est aussi à ce socle de croyances, et sa part d'imaginaire, que l'histoire frelatée doit d’avoir pu braconner sa propre légitimité - elle était digne de foi. D’ailleurs, dans l’article de déminage qu’il consacrait à la supercherie, l'universitaire, par ailleurs spécialiste en histoire des sciences, montrait justement en quoi c’est aussi parce qu’il avait fait l’objet d’un usage religieux, et en particulier fondamentaliste, que Bartley et son improbable sauvetage miraculeux avaient bénéficié d’une telle présomption de réalité. Quand on cherche à remonter le courant pour éclaircir l’histoire de ce vrai faux miracle, un détail frappe : la toute première occurrence de Bartley et de ses aventures à rebondissements à bord du Star of the East puis de la baleine semble bien avoir été… un article anonyme, paru dans un journal du Missouri.