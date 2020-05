Juste un héros ?

Eugeniusz Lazowski (1913-2006) a été « vendu » au public américain comme le « Schindler polonais ».

Il aurait sauvé 8 000 Juifs durant l'Occupation de la Pologne par les nazis

Son histoire, découverte par un journal de l’Illinois, le Chicago Sun-Times le 19 août 2001 a, par la suite, tourné sur internet. Sous une Une très accrocheuse, on y lisait que ce médecin, échappé d’un convoi de déportation vers l’URSS en 1939, avait "sauvé 8 000 Juifs, pendant l’Occupation, dans la région de Stalowa Wola par un procédé particulièrement ingénieux".

Aidé par un de ses camarades de Faculté, le Dr. Stanislaw Matulewicz, ce jeune médecin de Varsovie avait provoqué une panique chez les occupants allemands, en leur faisant croire que la région était en proie à une épidémie de typhus, une maladie particulièrement redoutée pour "la santé du grand peuple allemand".C’est l’histoire que Lazowski, devenu pédiatre à Chicago racontait dans un livre, paru en polonais et jusque-là passé inaperçu, Prywatna wojna (Une guerre privée).

Il y relatait que Matulewicz avait appris, au cours de ses études, que l’injection d’une bactérie inoffensive, le Proteus OX19, découverte par Arthur Felix et Edward Weil en 1915, réagissait aux mêmes anticorps que le typhus.

Une fausse épidémie de typhus, destinée à tenir éloignées les forces nazies

Lazowski eut alors l’idée ingénieuse d’inoculer à de nombreux patients de la ville où il avait fui les rafles, Rozwadow, des doses de cette bactérie et d’envoyer des prélèvements de leur sang, pour analyse, à les laboratoires sous contrôle allemand. Il provoqua ainsi une panique sanitaire : l’occupant mit la région en quarantaine. Et ses soldats s’abstinrent de venir y traquer les résistants de l’Armée de l’Intérieur (AK) - la résistance polonaise anti-nazie, qui disposait sur place d’une unité combattante, spécialisée dans les sabotages.

Barbara Necek a consacré à Lazowski un documentaire qui a été projeté pour la première fois hier soir, premier mai, sur la chaine Toute l’histoire.

La réalisatrice a mené son film comme une véritable enquête policière, sur place, à Rozwadow, à Chicago, auprès des descendants du médecin, dans l’Oregon, à Tel Aviv, enfin. C’est aussi une occasion de découvrir quelques images d’archives, tournées sur place, en Pologne, à cette effroyable époque.

Les médias veulent du scoop... Ils inventent les légendes susceptibles de retenir l'attention

Et ce qu’elle découvre, c’est qu’Eugeniusz Lazowski n’a certainement pas pu « sauver 8 000 juifs à Rozwadow », contrairement à la légende. Pour la raison que les Juifs, qui composaient les 2/3 des habitants de la ville avant la guerre, avaient été déportés par les Allemands dès l’été 1942. Avant, donc, que Lazowski ne lance sa campagne de fausse épidémie de typhus.

Le jeune médecin avait choisi l’automne et l’hiver, sachant que ce sont les deux saisons les plus propices à la diffusion d’une telle épidémie. Et il avait également sélectionné les sujets de ses prélèvements sanguins de manière à faire croire aux Allemands à une transmission suivant les principales voies de communication de la région.

Barbara Necek obtient un entretien (téléphonique) avec le journaliste qui a lancé la légende du « médecin polonais sauveur de Juifs », Art Golab. Il bat en retraite et refuse toute responsabilité dans l’invention du titre « le Schindler polonais ». Il faut bien vendre du papier, le monde des médias est hyper-concurrentiel, c’est une trouvaille du rédacteur en chef, etc.…

Un héros, mais celui qu'a fabriqué la légende

« Il avait honte que son histoire ait été ainsi falsifiée », témoigne une étudiante américaine qui a rencontré Lazowski, dans le cadre d’un travail de Master.

Et Barbara Necek soulève, avec beaucoup de discrétion, quelques questions capitales : le fait de ne pas avoir mérité le titre de « Juste » - contrairement à ses parents, Kazimierz et Zofia Lazowski, dont les noms figurent au mémorial de Yad Vashem pour avoir sauvé plusieurs Juifs, à Varsovie – doit-il empêcher qu’on reconnaisse à ce médecin polonais résistant son titre de héros ?

Comment doit réagir un inconnu sur lequel se tournent soudain les projecteurs de médias, avides de scoops et de légendes ? Comment peut-on échapper à un mythe forgé, à son sujet, au mépris de sa propre histoire ?

Entre l’histoire héroïsée par le nationalisme ambiant, en Pologne, et la dépréciation systématique de la Résistance polonaise, alimentée après la guerre par la propagande soviétique - qui cherchait à justifier la mise au pas du pays -, comment apprécier avec justice l’attitude la population polonaise face au plus grand crime de masse de l’histoire moderne, qui se déroulait en grande partie sur son sol ?

Agnieszka Haska, historienne de l’Institut d’histoire juive de Varsovie, interrogée par Barbara Necek répond avec justesse : « Le problème, c’est qu’on a tendance, de nos jours, à _considérer l’histoire comme un buffet où chacun choisit le mets qu’il préfère_. Les uns ne veulent voir, chez les Polonais de l’époque de l’Holocauste, que les Justes, d’autres que les collaborateurs… Mais bien peu prennent en considération tout le nuancier des positions intermédiaires. Or, elles étaient surtout faites d’indifférence et de peur. »

