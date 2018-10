La 2CV, une modeste huitième merveille du monde

Pendant plus de quarante ans, la 2CV a été l'image de marque de la France. Une France qui s'enivre des congés payés et rêve d'un monde plus juste, sous le Front populaire. Une France de nouveau en marche, juste après les guerres. Une France mobile, colorée, et rockeuse, dans les années 1960. Une France clairement soixante-huitarde et baba-cool dans les années 1970. Une France de la mémoire, dans les années 1980. Elle a fait le tour du monde, elle a volé, elle a nagé, elle a rampé, elle a surfé, elle a fait du cinéma avec De Funès, Bourvil, Chabrol, Jeanne Moreau et Louis Malle, qui la transformeront en véhicule des Amants. La 2CV est une petite huitième merveille du monde.

En 1996, dans "Lieux de mémoire", Ludovic Sellier consacrait une émission, entre reportages et témoignages, à cette fameuse "deudeuche".

D'abord un bref retour sur l'histoire de cette voiture mythique. Deux-cents 2CV devaient initialement être présentées au Salon de l'auto de 1939, objectif qui n'a bien sûr pas pu être atteint avec l'explosion de la Seconde guerre mondiale cette même année : Pierre-Jules Boulanger, alors PDG de Citroën, décide même de détruire ses automobiles, pour qu'elles ne profitent pas aux Allemands. La 2CV voit donc finalement le jour en 1948, au grand étonnement du public.

Le projet de Boulanger était avant tout de créer une voiture populaire, donc grande à l'intérieur (4 places), pour une utilisation familiale ou professionnelle. La 2CV devait aussi être résistante : le PDG de Citroën souhaitait que l'on puisse transporter un panier d’œufs dans cette voiture sans les casser à travers champ. Et de fait, elle a été préconisée par les médecins pour le transport des femmes enceintes, puisqu'on n'y sent pas du tout les à-coups. Boulanger disait également : "Il faut qu'elle ait le confort d'une voiture américaine", et la 2CV a été l'une des premières voitures à posséder un chauffage pour l'hiver.

En tant que voiture conçue pour le peuple, la 2CV incarne aussi un conflit de classes, lieu de mémoire de la France. Alors qu'elle peut être considérée comme un symbole de la démocratisation et de la réconciliation des classes entre elles, la 2CV peut aussi être retenue comme l'automobile née de l'esprit condescendant du patronat pour humilier à sa manière la classe ouvrière. Le journaliste Jean-Françis Held évoque ainsi l'idée d'origine selon laquelle Citroën aurait conçu ce nouveau modèle - initialement borgne, avec un seul phare, et sans démarreur automatique :

Ils ont pas beaucoup d'argent, ils sont cons, ils savent pas ce qui est beau, donc on va leur faire un truc à leur mesure.

On peut ici entendre l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing plaisanter en se rappelant son entrée à l'Élysée en 2CV, une anecdote qui en dit long sur l'image qu'avait alors la voiture :

En matière de sécurité, la plus grande sécurité, c'est la surprise. Un jour, je rentre en hélicoptère pour aller à l'Élysée, et on se pose à Issy-les-Moulineaux. Mais il y a eu un loupé quelconque dans les transmissions, et il n'y avait personne pour me récupérer. Je regarde autour de moi et, heureusement, j'aperçois un gendarme qui gardait le terrain. Je lui demande s'il a une voiture, et il me dit que oui, mais que c'est sa voiture personnelle... une vieille 2CV ! On traverse alors Paris dans sa 2CV, je soulevais la fenêtre pour regarder et je rencontrais des regards égarés, les gens nous regardaient avec stupéfaction. Quand on est arrivés à l'Élysée, c'était encore plus curieux : le protocole républicain en a été stupéfait ! Mais c'était très bien, ma sécurité était assurée.

La 2CV dit ainsi quelque chose de son époque. Elle restera avant tout le signe d'une idéologie avant-gardiste, d'un mouvement moderne aspirant à créer un monde nouveau en se débarrassant des anciennes habitudes, du climat d'une France sûre d'elle-même. Les conducteurs de 2CV sont des gens "cools, décontract', qui ne se posent pas trop de questions".

Vendue pendant plus de quarante ans, la 2CV a été la voiture représentative de toute une génération d'Européens. À ce titre, elle a fait l'objet d'une farandole de surnoms - la "chaise longue sous un parapluie", "le petit canard", la "deuch" ou "deudeuche" -, mais aussi d'envolées lyriques farfelues, comme on peut en entendre ici :

La 2CV est comme un étrange légume qu'on peut manger à toutes les sauces, et qui conserve son goût spécifique quoi qu'il en soit.

C'est la voiture des poètes, des rêveurs, des gens qui prennent le temps de vivre. Ce n'est pas une voiture vroum vroum, c'est une voiture tic tac - le tic tac du temps qui passe, et qu'on prend le temps de vivre.

Aujourd'hui, la 2CV, c'est "de la nostalgie roulante". Et, à jamais, une image de la France, lieu de mémoire national.

"Lieux de mémoire", 18 janvier 1996. Par Ludovic Sellier. Réalisation par Marie-Christine Clauzet.