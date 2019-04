Notre-Dame de Paris : la bataille contre les flammes

C'est le monument le plus visité de Paris et lundi soir, Notre-Dame était sur tous les écrans et télévisions du monde. La cathédrale a été touchée par un grave incendie dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer : "Le sauvetage de Notre-Dame n'est pas acquis pour le moment", déclarait Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, vers 21h40. Une heure plus tard, les nouvelles étaient un peu meilleures puisque le général Gallet, Commandant la Brigade de sapeurs-pompiers déclarait : "À 22h50, on peut considérer que les deux tours de Notre-Dame sont sauvées. La structure globale est préservée."

Des images saisissantes

Les premières flammes ont été signalées vers 18h50 sur la partie arrière de la cathédrale qui était alors recouverte d'échafaudages. Rapidement, l'incendie a pris une ampleur inouïe et une heure après, la flèche s'est effondrée. L'image, saisissante, a fait le tour des réseaux sociaux.

"Ces travaux correspondaient à un énorme programme de restauration d'environ 150 millions d'euros", a précisé Michel Picaud, président de l'association des amis de Notre Dame de Paris sur France Info, "avec cet incendie, ce montant sera sans doute multiplié par deux, trois quatre ! Difficile à dire. La flèche d'origine avait été retirée au moment de la Révolution mais elle avait été reconstruite par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle".

La charpente était d'origine en revanche, constituée de troncs en chêne de plus de 800 ans. "La partie en plomb du toit a dû fondre et s'abattre sur les combles, voire sur l'intérieur de la cathédrale. Nous attendons d'en savoir plus", a réagi Vincent Neymon, directeur de la communication de la conférence des évêques de France, invité du journal de 22 heures de France Culture.

Émotion mondiale

Les images de la cathédrale en flammes ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux médias à travers le monde sont passés en édition spéciale. Parmi les premiers à réagir sur Twitter, le président américain Donald Trump semblait réclamer le largage d'eau depuis le ciel : "Peut-être pourrait-on utiliser des citernes volantes remplies d’eau pour les éteindre. Il faut agir vite !" Une demande reprise par de nombreux internautes qui a poussé la Sécurité civile à réagir sur Twitter aussi :

Le président de la République s'est rendu sur place rapidement, accompagné du Premier ministre et de la secrétaire générale de l'Unesco, Audrey Azoulay. Notre-Dame est en effet classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991. Parmi les premères réactions : celle de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë : "il faudra reconstruire, avec toutes les exigences que cela comporte. C'est maintenant qu'il faut le dire, alors que la sidération et l'émotion sont très fortes".