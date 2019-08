Fukuyama : "La Chine met à mal l’hypothèse qu'elle devienne plus démocratique à mesure qu’elle s’enrichit"

1989 : il y a trente ans, la chute du mur de Berlin marque la fin d’un monde. Cette année charnière bouscule en profondeur les rapports de force géopolitiques tout comme les équilibres politiques intérieurs des nations. Cette même année, le philosophe et politologue américain Francis Fukuyama publie dans la revue National Interest un article intitulé "La fin de l'histoire ?" Amputé de son point d'interrogation, l'article allait se transformer en 1992 en un essai, "La fin de l'histoire", puis en best-seller mondial. C’est un événement majeur dans la vie des idées, controversé, parfois déformé, souvent mal compris et discuté encore aujourd’hui. Il y développe la pensée d’une victoire désormais acquise de la démocratie et du libéralisme.

Trente ans plus tard, Francis Fukuyama analyse les effets toujours agissant du séisme qu'a représenté la disparition du bloc de l’Est et dont on perçoit les répliques encore aujourd'hui dans les crises qui opposent sociétés civiles et pouvoirs forts, comme on l'a vu ces derniers jours à Hong-Kong. L'intégralité de cet entretien exclusif accordé à Guillaume Erner, dont vous retrouvez ici deux extraits, sera diffusée lundi 26 août dans Les Matins de France Culture.

Francis Fukuyama : "Je ne pense pas que la situation aujourd'hui soit comparable à celle de Tiananmen en 1989. Mais la situation est préoccupante parce que la Chine ne peut pas tolérer ce genre d’indépendance. Hong Kong n'est qu'une petite partie de la Chine et je ne vois pas comment la Chine pourrait se sentir obligée de faire des concessions importantes à ceux qui manifestent. Je crains qu’il y ait à un moment donné une crise et que les Chinois réaffirment leur autorité par la force."

Francis Fukuyama revient également sur l'absence de transmission de la violence qu'a représentée la période de la Révolution culturelle (1966-1976) :

"Les jeunes Chinois ont grandi dans une Chine stable et prospère et n’ont pas l'expérience de la Révolution culturelle, on ne leur enseigne pas cette période de l'histoire chinoise à l'école. Autrement dit, ce genre de politique pourrait tout à fait revenir en Chine à l’avenir.

Francis Fukuyama prolonge une réflexion entamée il y a trente ans sur le pouvoir d'adhésion de la démocratie libérale en la confrontant au modèle chinois : "On voit que la Chine ne respecte pas les règles internationales qu’on espérait la voir respecter, par exemple du point de vue de la propriété intellectuelle ou de la réciprocité des échanges. Il y a une espèce de désillusion : elle n’est pas le partenaire commercial que l’on espérait. (...) J’ai toujours pensé que de tous les systèmes autres que la démocratie libérale, la Chine représentait le plus grand défi pour les démocraties occidentales. Parce que c'est un état autoritaire qui a un vrai modèle : une économie quasi capitaliste mais néanmoins très dirigiste. Et c'est un état plus autoritaire encore depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jin Ping.

Barthes et Derrida, ses professeurs à Paris

Avant de se consacrer à la science politique, Francis Fukuyama a étudié la littérature comparée à Yale et, en 1981, effectué un voyage d'études de six mois à Paris pendant lequel il suit les cours de Jacques Derrida et de Roland Barthes. Il confie le souvenir que les philosophes français lui ont laissé : "Barthes s’intéressait beaucoup à lui-même. Il parlait d’un livre qu’il était en train de rédiger, un dictionnaire. Il passait en revue les lettres : A, B, C, D … Puis ensuite, c’était une espèce d’association libre d’idées. [...] En réalité, ces choses n’avaient pas de dessein intellectuel sérieux, mais les étudiants lui vouaient un culte. Derrida était un petit peu différent. Il tenait des conférences à l’Ecole Normale Supérieure, et là c’était plus sérieux. Derrida parlait d’interprétation."

En exclusivité pour France Culture, Francis Fukuyama parle à Guillaume Erner à l’occasion de la commémoration de l’année 1989 dans Les Matins du lundi 26 août, et en ouverture d'une semaine spéciale de programmation. Retrouvez dans cette émission l'intégralité de cette interview dans laquelle le philosophe se livre à une réflexion critique de sa propre pensée, revenant notamment sur les malentendus auxquels a donné lieu la formule-titre de son célèbre essai, La fin de l'histoire.

