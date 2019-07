La culture, c'est quoi ? pour Varda, Césaire, Aragon...

Alors que le ministère de la Culture fête ses 60 ans, on s'est demandé ce qui se cachait réellement derrière la notion de culture. La beauté pour Jack Lang, l'amusement pour Melina Mercouri, ce qui donne un sens à la vie pour Maurice Druon... Artistes et intellectuels nous livrent leur définition.

Parmi les pépites trouvées dans les archives de l'INA, voici une quinzaine de définitions drôles, inattendues, polémiques, pour éclairer cette idée complexe et subtile de la culture.

Michel Audiard 1974

Des gens vous disent : "je suis en train de relire Proust" c’est à mourir de rire ils ne l’ont jamais lu et ils ne le lisent toujours pas, ça fait partie de la culture parce que il n’y a pas que la jactance, il y aussi la culture qui nous les brise.

Claude Lelouch 1973

La culture donne de la peur aux gens. Je veux dire les gens cultivés sont trouillards. La culture c’est un petit peu comme si tu me racontais l’histoire d’un film que je vais aller voir dans deux heures. Je n’ai plus envie de le voir, le film. Je crois que le grand problème de la culture aujourd'hui, c’est qu’elle enlève à toute la jeunesse, les joies de l’étonnement et de la découverte, parce que justement on leur donne une culture qui les bloque, qui leur fait peur, elle limite leurs rêves.

Claire Bretécher 1977

Il faut être cultivé pour être bourgeois, donc comme tout le monde veut être bourgeois, tout le monde veut être cultivé.

Jack Lang 1981

Puisque c’est une langue étrange que la langue de la culture, je traduirais tout simplement par le mot : beauté.

Melina Mercouri 1981

Je pourrais dire encore l’amusement quelque chose qui n’est pas si composé, sérieux.

Françoise Giroud 1973

Ce n’est pas tellement un problème de diplôme ou d’école, je crois que c’est plutôt l’atmosphère dans laquelle un enfant est élevé qui compte à cet égard.

Louis Aragon 1960

Je ne crois pas que la culture qui comporte aussi bien Homère que Mikhaïl Cholokhov puisse être attribuée ni à un pays, ni à un temps.

Roger Planchon 1968

La culture c’est un mot qu’il ne faut plus dire parce qu’il est devenu presque obscène.

André Malraux 1952

Si le mot "culture" a un sens, il est ce qui répond au visage qu’a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la Terre.

Jean d’Ormesson 1978

Il me semble qu’au XXe siècle, il est grand temps de faire éclater un peu l’idée de culture et de refuser qu’elle soit limitée aux beaux-arts d’inclure des activités très différentes qui sont des activités sociales, une certaine conception du plaisir et d’une certaine conception du sport.

Christine Caron 1978

Pour moi c’est tout. C’est ce qu’on fait tous les jours en fait, les gens qu’on rencontre, c’est se promener dans la rue, c’est voir autour de soi, C’est la vie.

Maurice Druon 1980

La culture est un fait ethnique, la culture est un fait national et elle est un fait individuel. C’est ce qui donne un sens à la vie ou ce qui aide à trouver un sens à la vie.

Un français 1976

Ben c’est ce qu’il reste quand on a tout oublié selon la formule classique. "La culture, c’est ce qu’il reste quand on a tout oublié" (Édouard Herriot).

Aimé Césaire 1956

La culture qui est passion et raison, intuition, intelligence, désir et volonté tout ensemble, la culture c’est ce au nom de quoi et ce par quoi une civilisation se choisit.

Agnès Varda 1987

La télévision sert aussi de moyen pour amener jusque dans les maisons la diversité. Je crois que si les esprits sont ouverts c’est parce qu’ils ont appris que d’autres gens parlaient autrement, faisaient autrement, bougeaient autrement, chantaient autrement et ça c’est très important.

Coco Chanel 1969

Vous ne croyez pas que la télévision abêtit un peu les gens aussi ?

Jean Vilar 1969

La plus belle, la plus efficace des méthodes culturelles ça n’est pas encore le livre c’est l’expérience de la vie que l’on a. Il n’y a pas que le livre, la télévision, la radio. Enfin il y a autre chose. Et qu’après tout, le sommeil c’est aussi le rêve.

Eugène Ionesco 1976