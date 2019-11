La guerre froide des écrivains

Le retard pris initialement par le camp occidental

La Guerre froide mobilisa toutes les ressources des deux camps en présence. Aux yeux de bien des observateurs, à l’époque, l’organisation centralisée et autoritaire de l’Union soviétique, sa capacité à planifier rationnellement l’utilisation des immenses ressources de son territoire lui conféraient un avantage déterminant. En face, un système basé sur la concurrence des intérêts à court-terme d’innombrables acteurs privés, paraissait incapable de tenir le choc de la confrontation. Mais la concurrence est aussi source d’innovation. Et la liberté de critique, facteur d’améliorations innombrables. Ressources dont se privait le système communiste soviétique.

Il y a peu de domaines de leur confrontation où cela est moins éclatant que la guerre des idées. Dans un livre récemment paru, Cold Warriors : Writers who Waged the Literary Cold War, Duncan White, un historien de Harvard, dresse le portrait d’un petit nombre d’écrivains qui ont joué un rôle de premier plan dans cette guerre des mots.

Mais il fait d’emblée remarquer le retard pris par le camp occidental sur ce front, pourtant décisif. A l’Est, la mobilisation des écrivains, leur "nationalisation" avaient été menées par Staline, bien avant la Deuxième guerre mondiale. Le réalisme socialiste imposait aux écrivains soviétiques de décrire non pas la réalité vécue par leurs concitoyens, mais celle que leur promettaient leurs dirigeants dans un avenir indéterminé.

La ligne réaliste-socialiste

Isaac Babel, pourtant communiste, avait été torturé et exécuté en 1940 pour des crimes imaginaires. Des centaines d’autres devaient périr au Goulag. Mais en septembre 1947, lors du congrès de création du Kominform, Jdanov en personne vint avertir les écrivains de l’Europe centrale que la brève période de tolérance qui leur avait été accordée était close. Eux aussi devaient adopter la ligne « réalsoc ». De fait, la littérature se trouvait embrigadée, réduite à une fonction de propagande.

Les déçus du communisme. Orwell et Koestler.

En Occident, il y avait toujours eu des écrivains anticommunistes. Appartenant très généralement à la droite littéraire, ils rencontraient peu d’échos en dehors de leurs propres cercles. Les choses commencèrent réellement à changer lorsque des militants de gauche connus et respectés commencèrent à témoigner de ce qu’ils avaient vu. Duncan White étudie en particulier les cas d’Arthur Koestler et de Stephen Spender, deux grands « déçus du communisme », auxquels il convient d’ajouter la figure de George Orwell qui n’avait jamais appartenu au Parti communiste britannique, mais à une formation à la gauche du Labour.

Comme un certain nombre d’intellectuels de gauche courageux, Orwell s’engagea dans la guerre d’Espagne. Mais ce qu’il vit à Barcelone, ce fut l’écrasement par les communistes locaux, encadrés par des Soviétiques, de la gauche non communiste. Lui-même et son épouse échappèrent de peu à la liquidation qui frappa ses amis, anarchistes et trotskistes, du POUM. Lorsqu’il rentra, blessé par une balle franquiste, en Grande-Bretagne, il eut toutes les peines du monde à faire éditer son livre, devenu aujourd’hui classique, Hommage à la Catalogne. Tous les éditeurs se dérobaient. Dénoncer les communistes, n’était-ce pas « faire le jeu des franquistes » ? Et n’était-ce pas être fasciste soi-même ? Après la guerre d’Espagne et plus encore, après la guerre contre le nazisme, cette forme d’intimidation possédait une force redoutable.

Orwell la refuse et va se muer en infatigable défenseur de la vérité. « La ferme des animaux » et « 1984 » sont des fables politiques d’une incroyable force. Comme l’avait vu Czeslaw Milosz, elles décrivent ce qui advient à une société écrasée par le totalitarisme avec une justesse très étonnante de la part d’un auteur qui n’y avait pas vécu lui-même.

Arthur Koestler avait, journaliste scientifique réputé dans le Berlin d’avant 1933, avait lui aussi, bien failli disparaître dans la guerre d’Espagne. Communiste convaincu, agent du Komintern, il avait été fait prisonnier par les franquistes et ne dût la vie qu’à un échange de prisonniers. Mais lorsqu’il s’évada, en 1940, d’un camp où les autorités françaises retenaient prisonniers un certain nombre de personnes en raison de leur nationalité allemande, il emportait avec lui le manuscrit d’un roman qui allait connaître un immense succès – Le Zéro et l’Infini.

Or, ce livre donnait la clé des procès staliniens, qui avaient éberlué tous les observateurs. Pourquoi de vieux militants bolcheviques, qui avaient parfois résisté à la torture de leurs adversaires, venaient-ils confesser des crimes invraisemblables devant leurs juges ? Pas seulement parce qu’on leur avait parfois promis la vie sauve, ou d’épargner au moins leur famille, s’ils se livraient à ces pantalonnades, mais afin de démontrer leur fidélité absolue au Parti ! L’argument était toujours le même : tu as toi-même mis la main à de telles horreurs. A présent, c’est ton tour d’en subir la logique infernale. Tout ce qu’il te reste, c’est d’aider le Parti auquel tu as juré fidélité en t’accusant toi-même de l’avoir trahi…

André Gide, retour d'URSS.

En 1950, parût l‘ouvrage collectif The God that Failed (Le Dieu des Ténèbres). Un recueil de témoignages de « déçus du communisme ». Il comporte un très beau texte d’André Gide, qui est une compilation à la première personne de deux livres déjà parus, Retour de l’URSS et Retouches à mon retour de l’URSS. C'est un texte très fort, marqué par l'honnêteté et l'amertume d'une déception. L'espoir majeur reposait, écrit-il, dans l'idée, très "Lumières", que la Révolution allait généraliser l'accès et la production de culture. Que non seulement, les classes opprimées devaient avoir, là-bas, conquis l'accès à la culture, mais que des "classes en jachère" devaient déborder de créativité.

Mais la réalité culturelle de l'URSS, découverte sur place, c'est 1°qu'elle ignore tout de ce qui se passe et se pense dans le monde, 2° qu'elle est entièrement consacrée à célébrer la réalité de l'URSS 3° qu'elle est vouée au culte servile de son grand chef, 4° qu'elle est contrôlée de manière bureaucratique et maniaque par le Parti qui en vérifie scrupuleusement l'alignement sur sa propre "ligne" politique, 5° que toute extériorité critique lui est interdite.

Une "nouvelle bourgeoisie" ou mieux une "_aristocratie des bien-pensants et des conformiste_s", recrutée sur la base de sa servilité a émergé et elle dispose de privilèges scandaleux, qui l'éloignent de la masse des dominés. Ceux-ci sont dans l'incapacité de s'exprimer. Les travailleurs ont vu leur situation se dégrader, entre autres du fait de la suppression de syndicats libres.

La généralisation de la délation a créé un climat de suspicion générale irrespirable : "tout le monde soupçonne tout le monde", "tout le monde est sur ses gardes, personne ne se laisse aller". Le conformisme est aberrant, tout le monde répète le dernier avis imprimé du journal, au point que "chaque fois que vous parlez avec un Russe, c'est comme si vous parliez avec tous." Au nom des "milliers de déportés", qu'il lui "semble entendre dans l'obscurité autour de lui", des "innombrables victimes qui le réveillent durant les longues veilles de la nuit", il ne peut pas se taire.

Encounter, le front idéologique.

Le texte de Koestler qui ouvrait ce volume constituait une ébauche d’autobiographie. "_Je suis devenu un converti parce que j'étais prêt pour ça et que je vivais, assoiffé de foi, dans une société en désintégration", écrit-il. Koestler connaissait le fonctionnement du Parti de l’intérieur. Il y avait travaillé. Il joua un rôle décisif dans le lancement de la revue [Encounter](https://fr.wikipedia.org/wiki/Encounter(revue)), dont le rédacteur en chef furent Irving Kristol puis Melvin Lasky. On découvrit plus tard que la revue percevait des fonds de la CIA.

Car les Américains, eux aussi, organisèrent leur camp intellectuel. Le paradoxe, bien relevé par Duncan White, c’est que les personnalités auxquelles ils confièrent l’organisation de cette guerre froide étaient très généralement de gauche et favorables aux tendances avant-gardistes de leur époque. En prônant James Joyce, William Faulkner ou Jackson Pollock, en défendant la psychanalyse (interdite en pays communiste), les Américains se plaçaient habilement du côté de la modernité.

La CIA lança toute sorte d’opérations destinées à tenter de faire connaître aux lecteurs de l’Autre Europe les livres qui leur étaient interdits – en particulier Le Docteur Jivago de Boris Pasternak. On fit voler des ballons chargés de livres au-dessus de la Pologne….

Graham Greene, catholique et communiste.

Le livre de Duncan White fait découvrir l’anti-américanisme de Graham Greene. Cet auteur catholique britannique a constamment rêvé d’un communisme réconcilié avec sa foi. C'est pourquoi il soutint financièrement les sandinistes du Nicaragua. Durant la guerre, il avait été sous les ordres de Kim Philby, le directeur de la « section antisoviétique » du MI5 qui s’est avéré être lui-même un agent soviétique. Il n'y avait qu'un pas, pour faire de l'écrivain britannique un espion lui-même. C'est ce qu'ont imaginé les auteurs d'une superbe bande dessinée, Miles Hyman et Jean-Luc Fromental, Le coup de Prague....