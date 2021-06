"La ligne de partage des couleurs" de W.E.B. Du Bois, ou la puissance de l’infographie

Après des siècles d'invisibilisation d'une part, et d'images racistes et stéréotypées de l'autre, la représentation visuelle des Noirs et de leurs conditions a soulevé et soulève toujours de nombreuses questions. Les polémiques soulevées par la multiplication des vidéos représentant des violences racistes, de Rodney King à George Floyd, ou par les productions fictionnelles horrifiques comme Eux (série disponible sur Amazon Prime depuis le 9 avril), en attestent : le risque de perpétuer une certaine imagerie coloniale n'est jamais loin. L'histoire, pourtant, n'est pas exempte de représentations plus valorisantes...

Au tournant du XXe siècle, vingt-cinq ans après l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis et alors que les lynchages d’Africains-américains rythment l'actualité du pays depuis la guerre de Sécession, le jeune sociologue W.E.B. Du Bois choisit quant à lui l’infographie pour représenter la condition des Noirs d’Amérique. Ces graphiques, une soixantaine, firent l’objet d’une exposition présentée lors de l’Exposition universelle, à Paris, en 1900. Ils illustrent littéralement et symboliquement ce que Du Bois appelait « la ligne de partage des couleurs ». Comment le choix de l’infographie a-t-il permis à Du Bois d’explorer la question de la mise en image des Noirs et de leur visibilité ?

Valoriser les réalisations des Noirs aux États-Unis

Pour le comprendre, il faut revenir en 1900, au moment où le chercheur, écrivain et leader du mouvement des droits civiques W. E. B. Du Bois est sollicité pour participer à "L'Exposition des Nègres d'Amérique", organisée au sein de l'Exposition universelle, à Paris. Cette exposition, organisée par le juriste et enseignant Thomas Calloway, avait alors pour objectif de souligner la production intellectuelle et culturelle de la population africaine-américaine et de confirmer la valeur des réalisations sociales, culturelles et économiques des Noirs aux États-Unis.

Cette initiative est alors d'autant plus importante que, sans surprise, "les représentations dominantes de l'époque suivent la logique d’une dépréciation raciste de la population africaine-américaine", souligne Elvan Zabunyan, professeure en histoire de l'art contemporain

à l'Université Rennes 2. Pourtant, cette dernière compte de grandes figures dans le domaine des arts et de la littérature : l'historienne relève ainsi l'œuvre de la poète Phillis Wheatley dès le XVIIIe siècle, ou le succès des peintres Joshua Johnson, Edward Mitchell Bannister ou Henry Ossawa Tanner au XIXe. "C’est la déshumanisation de l’esclavage qui a induit que les Africains-américains n’avaient pas de spécialisation ou de compétences ; or c’est bien la société esclavagiste, puis la ségrégation, qui a produit cette déconsidération", explique Elvan Zabunyan. Une dévaluation à laquelle compte répondre l'exposition.

Composées des travaux d'étudiants et de professeurs américains, celle-ci présentait au public un ensemble d’objets, d'outils, d’images et de textes écrits par des auteurs Africains-Américains rassemblés pour l’occasion. W.E.B. Du Bois, quant à lui, choisit de présenter les résultats d'un projet de recherche sociologique sous la forme deux séries de représentations de données. Aidé d'une équipe composée d’étudiants de l’université d’Atlanta, le sociologue s'appuya sur de multiples sources déjà existantes, parmi lesquelles des données collectées par le laboratoire de sociologie créé par Du Bois, pour créer des graphiques et des cartes inédits - on peut aujourd'hui retrouver l'intégralité de ces représentations reproduites dans l'ouvrage La ligne de couleur de W.E.B. Du Bois. Représenter l'Amérique noire au tournant du XXe siècle, publié en 2019 par les éditions B42.

Infographies contre clichés

Le choix de l'infographie, une discipline encore à ses débuts au tournant du XXe siècle, est loin d'être anodin. Il correspond d'abord à la position depuis laquelle W.E.B. Du Bois s'exprime : "Du Bois est un sociologue et un historien : les représentations graphiques sont au cœur de la recherche statistique. Elles permettent une visualisation claire et immédiate des conditions sociales que le chercheur et ses équipes révèlent". Véritable outil de transmission des connaissances, les représentations imagées du travail sociologique n'en font pas moins l'objet d'un souci esthétique extrême. Les graphiques sont travaillés à partir de couleurs vives et réalisés à l’encre, à la gouache, à l’aquarelle et au crayon, et accompagnés de tirages photographiques lors de l'exposition.

Quelle est alors l'incidence de ce médium sur la perception des Africains-Américains ? "Sur ces diagrammes et représentations graphiques, les hommes et les femmes sont suggérés de façon conceptuelle, chiffrée et factuelle", analyse Elvan Zabunyan, tout en soulignant que ces graphiques sont accompagnés de photographies. "C'est un élément de première importance, car la photographie permet de visualiser de façon directe les Africain.es-américain.es : on comprend alors que c’est l’intervalle entre la statistique sociale et le portrait réel qui intéresse aussi Du Bois et ses équipes. Aller sur le terrain pour enquêter sur les conditions de vie, produire des diagrammes et des graphiques parfaitement réalisés, faire de ces formes abstraites des figurations imaginées de chiffres, de pourcentages, de calculs est permis parce que l’humain est derrière et qu’il est le vecteur de la recherche".

"La ligne de partage" : une question de couleur et de visibilité

Or c'est précisément cette alliance de la figuration et de l'abstraction qui intéresse Du Bois, lui qui cherche à briser le cycle de centaines d'années d'invisibilisation des Africains-Américains et de leurs réalisations. "La dimension visuelle est centrale car on sait, notamment depuis Du Bois, que le racisme est une construction sociale et culturelle qui se fonde sur la différence physique, notamment la couleur de la peau", abonde Elvan Zabunyan. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, trois mois après le début de l’Exposition Universelle à Paris, alors que se tient le premier Congrès Panafricain à Westminster en Grande Bretagne du 23 au 25 juillet 1900, Du Bois y prend la parole pour affirmer : "Le problème du XXe siècle sera la ligne de couleur".

"Cette phrase est au cœur d’une réflexion qui génère encore, plus d'un siècle plus tard, des questions centrales sur les formes de représentation nécessaires pour contrer l’invisibilisation produite par les discriminations" poursuit Elvan Zabunyan. "Regarder, voir, représenter visuellement sont des moyens de préserver une mémoire, d’écrire une histoire, de témoigner et d’apporter une puissance esthétique et politique" - le terme "infographie activiste" sera d'ailleurs utilisé pour définir le travail hors-norme de Du Bois pour cette exposition.

Vues par des centaines de milliers de visiteurs, cette alliance d'images statistiques et photographiques fut récompensée de plusieurs prix - Du Bois reçut quant à lui une médaille d'or pour son rôle de "collaborateur" et de "compilateur de matériaux pour l'exposition". L'apport de son œuvre sociologique résonne quant à elle jusqu'à aujourd'hui.

"Histoires d’images" est une série d'articles de Marion Dupont qui propose de restituer un phénomène visuel contemporain dans une perspective historique.

