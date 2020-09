La vie mystérieuse du journal d’Anne Frank

"Je veux continuer à vivre même après ma mort". Grâce à son journal publié à 30 millions d'exemplaires, la jeune Anne Frank a été exaucée. Découvrez l'histoire de ces pages tragiquement devenues célèbres.

Lu par des dizaines de millions de gens, le journal d’Anne Frank est un témoignage brut de la vie quotidienne des juifs aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu’une partie de ce texte reste encore introuvable, deux pages ont récemment été découvertes. Voici la vie tragique et mystérieuse du journal d’Anne Frank.

Cachés pendant deux ans

Le 3 septembre 1944, Anne, sa sœur, ses parents et les quatre habitants de leur cachette à Amsterdam sont déportés en direction d'Auschwitz. Tous juifs, ils ont été arrêtés après deux ans cachés dans un appartement de quelques mètres carrés. Jusqu’à son arrestation, la jeune Anne a noirci les pages de son journal intime.

"Quand elle était dans l’Annexe, elle essayait de s’isoler dans sa chambre qu’elle partageait avec Fritz Pfeffer. Elle avait un tout petit bureau, la chambre est très exiguë. Elle a écrit 99,9 % du journal à l’intérieur de la cachette puisqu’elle l’a reçu pour son 13e anniversaire, le 12 juin 1942, et ils sont entrés en clandestinité début juillet" rapporte Christine Loreau, correspondante en France de la Maison d'Anne Frank.

Anne se met à écrire sur les disputes dans l’Annexe, sur sa mère qui l’agace, sur le poids de vivre caché, sur son colocataire qui la dérange, son attirance pour Peter ou son premier baiser échangé dans le grenier. Comme toute adolescente, Anne découvre sa sexualité, elle s’interroge sur son corps, ses envies. Des passages intimes qu’Anne rayera quelques mois plus tard. Elle se qualifie même de “godiche” dans des annotations dans la marge.

"En fait il y a deux journaux d’Anne Frank, un premier journal qui va lui servir après de fil rouge et de repère, et puis il y a le journal qu’elle réécrit, un peu plus tard, avec un peu plus de maturité. On n’écrit pas de la même façon à 13 ou à 15 ans" analyse Christine Loreau.

Un journal qui se transforme en livre

Au cours de l’année 1944, Anne entend à la radio le ministre de l’Éducation néerlandais, en exil, appeler tous les habitants à consigner par écrit leurs témoignages de la guerre.

La jeune fille y voit l’occasion de transformer son journal en un livre. Elle a conscience de l'horreur des exactions perpétrées par les nazis et cela transparaît dans son écriture. Sa réécriture se veut à la fois plus légère, et en même temps la jeune fille est traversée par des pensées plus profondes.

Rêvant d'être publiée, Anne Frank réécrit son journal à toute vitesse, piochant dans la première version et y ajoutant de nouveaux détails. Mais elle n’aura pas le temps de le terminer. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée et déportée. Anne et sa sœur meurent du typhus au camp de Bergen-Belsen. Seul Otto Frank, leur père, survivra à la déportation.

Le jour de l’arrestation, le journal d’Anne, caché dans la sacoche d’Otto Frank, glisse sur le sol. Les feuilles volantes de sa réécriture se dispersent. Deux voisines qui les aidaient quand ils se cachaient dans l’Annexe récupèrent ce qu’elles peuvent avant le retour des nazis.

Le jour où Otto a eu confirmation par la Croix-Rouge de la mort d’Anne et de Margot et qu’il apprend à Miep que ses enfants ne reviendront pas, celle-ci lui donne le dossier qu’elle n’a pas ouvert. Elle dit qu’elle ne l’a pas lu, que si elle l’avait lu, elle l’aurait probablement détruit parce qu’il contient trop d’éléments dangereux pour les personnes mentionnées. Elle le donne à Otto Frank en disant : “Monsieur Frank, voici votre héritage.

Christine Loreau.

Un héritage géré par Otto Frank

Quand son père découvre le journal intime de sa fille, il est bouleversé. Sa lecture est lente tant les mots d’Anne le troublent :

J’ai vu que je ne la connaissais pas. De 13 à 15 ans, c’est un âge au cours duquel beaucoup de jeunes gens ont des difficultés avec leurs parents. Mais en lisant le journal, on ne doit pas croire qu’il y avait toujours des querelles entre nous. Anne n’a pas écrit chaque jour, parfois elle restait une semaine, un mois, sans écrire. Elle a écrit chaque fois qu’il se passait quelque chose de spécial.

Otto Frank dans une émission de l'ORTF en 1969

Otto Frank respecte le désir de sa fille et décide de publier ses écrits. Il rassemble en priorité la version réécrite. Malheureusement, au cours de l’arrestation, des feuilles se sont envolées et il manque des périodes. Il pioche alors dans les premiers écrits, plus intimes.

Des négationnistes doutant de la véracité des faits intentent un procès à Otto Frank. C’est seulement à ce moment-là qu’il donne à la Cour l’ensemble des écrits de sa fille. Les écrits sont authentifiés, Otto gagne. Il donne tout, sauf cinq pages qu’il juge trop intimes, et qui évoquent le couple qu'il forme avec sa femme.

Après le procès, la totalité des écrits d’Anne est publiée. Les cinq pages cachées ne seront publiées qu’après la mort d’Otto Frank. Deux pages recouvertes de papier kraft sont découvertes en 2018. Elles étaient dans le journal mais Anne les avait masquées. Elles contenaient des “blagues salaces”.

Des feuilles volantes manquent toujours à l’appel. Malgré des fouilles approfondies de l’Annexe, il est probable qu’elles soient cachées quelque part et qu’elle ressortent un jour.

“Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux continuer à vivre, même après ma mort ! Anne Frank

Site francophone de la Maison d'Anne Frank : https://afespacefrancophone.org