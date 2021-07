Le 1er Tour de France en 1903, ils s'en souviennent

voir la vidéo

Ce 1er juillet 1903, 59 cyclistes prennent le départ du 1er Tour de France organisé par le journal L'Auto. Au bout de six étapes, ils ne seront plus que 21. Cinquante ans plus tard, dans l'émission "Soyez témoin" de l'ORTF, quelques pionniers du Tour se souviennent...

"Un calme absolu"

Emile Sourdille, 1956 : "Le public n'avait qu'une course dans la tête, c'était "Bordeaux-Paris", il n'y en avait pas d'autre. Alors, lorsqu'on a annoncé le Tour de France, ça les a bien intéressés, mais ils se sont dit : "Mais ils ne finiront jamais !" Ça paraissait fantastique. Pensez-donc, 2 400 kilomètres. Ils avaient un jour de repos après chaque étape. Ça a duré 19 jours. J'étais allé en simple curieux. Je me souviens c'était un mercredi 1er juillet, il faisait très très chaud. Il y avait un petit café là, "Le Réveil Matin". Il était environ 2 heures et demie, la plupart des coureurs étaient prêts. Il y en a qui faisaient la sieste sur le bas-côté de la route. Aucun incident, je vous dis ça a été un calme absolu."

"Une résistance telle qu'on n'en voit peut-être plus aujourd'hui."

Jeune journaliste sportif, c'est Géo Lefèvre qui souffle au directeur du journal L'Auto l'idée d'un tour du pays à bicyclette pour promouvoir sa rubrique deux roues. En 1903, sur le "Tour", Géo sera aussi juge de départ et d'arrivée chronométreur, contrôleur...

Géo Lefèvre : "Et alors, chose assez curieuse c’est que ce 1er Tour de France a eu en tout et pour tout, comme directeur de la course, comme surveillant sur la route, comme journaliste suiveur et chargé de comptes rendus pour les différents journaux, il y avait une seule personne, c'était moi et mes 26 ans.

Or à ce moment-là, pas de voiture assez sûre. J'ai donc dit, j'étais un assez bon cycliste je vais prendre ma bicyclette. Le jour du départ de Montgeron j'ai été à la gare d'Orléans prendre le train, avec mon vélo enregistré sur la route de l'itinéraire j'ai été au devant des coureurs la nuit est tombée tout d'un coup, des petits feux follets qui arrivent, des bruits de grelots des silhouettes, et un peloton de deux ou trois hommes arrive. Je les fais arrêter. J'avais un timbre humide, caoutchouc et encre grasse, je les ai poinçonnés sur la main, ils sont repartis. J'ai attendu les suivants que j'ai poinçonnés. Je file, j'arrive sur les pavés du quai de la Saône, il y avait 5 à 600 personnes et Garin était déjà arrivé. Garin, un ancien petit ramoneur italien, naturalisé après avoir opté pour la France. Il a gagné le premier Tour de France sur des vélos invraisemblables, avec des pneus lourds. Tenez, une chose qu'on n'a jamais dite non plus c'est que Garin, qui a fait les deux premiers Tours de France sans crever avait imaginé de mettre entre son boyau lourd et la surface roulante une mèche de lampe à huile qu'il avait confectionnée, qui entourait toute la roue et qui donnait plus d'épaisseur à sa surface roulante. Grâce à ça, il a fait les deux premiers Tours de France sans jamais crever. À ce moment-là, les routes notamment dans le Midi étaient ou avec 20 cm de poussière, ou avec 15 cm de boue suivant le temps qu'il faisait. C'était effroyable. La vérité c'est que la bicyclette à pignon fixe sans changement de vitesse c'était un métier de forçat et j'estime que les coureurs qui terminaient à l'époque dans des moyennes intéressantes qui atteignaient parfois le 30 km/h de moyenne étaient des gens d'une résistance telle qu'on n'en voit peut-être plus aujourd'hui."

"On jouait au vélo"

Surnommé "le vieux Gaulois" à cause de sa longue moustache Eugène Christophe, serrurier de profession, est une légende des premiers Tours de France, admiré pour son endurance à toute épreuve.

Eugène Christophe : "Nous n'avons fini qu'à 14 seulement le Tour de France 1906. J'ai terminé 9e et 4e de la catégorie "poinçonné". Il y avait deux catégories, les coureurs de vitesse qui avaient le droit de changer de vélo pour monter le Ballon d'Alsace. C'était pas le changement de vitesse, c'était le changement de vélo. Ils avaient les mécaniciens des grosses maisons comme Peugeot, Alcyon, pouvaient leur prêter un vélo, ils changeaient de vélo pour monter la côte, puis après du côté de Belfort, ils reprenaient l'autre vélo, plus multiplié. Mais nous, fallait tout avaler avec le seul et unique développement que nous avions et nos machines étaient poinçonnées. Nous faisions un changement à Nancy, je me rappelle de l'étape de "Nancy-Dijon". Alors on mettait un frein arrière en supplément sur jante et puis une roue libre. Parce qu'il fallait monter, très bien, mais il fallait descendre alors c'est la seule étape. Moi, j'avais apprécié cette roue libre pendant la course et puis ça reposait. Alors, les autres coureurs m'appelaient "le touriste". J'étais plutôt cyclotouriste que coureur de vitesse je l'avoue carrément. Parce qu'il faut vous dire qu'on avait toute la journée devant l'étau et puis le dimanche matin on prenait le départ d'une course comme ça.

Nous, on jouait au vélo comme on va jouer à la chasse, comme on va jouer au billard, comme on va jouer à faire de la pêche, et tout ça, on faisait ça, on jouait au vélo."

