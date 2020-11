Le 9 novembre, deux siècles d'histoire allemande en une date

Il est considéré en Allemagne comme le "Schicksaltag", soit le "jour du destin". Et pour cause, le 9 novembre est une date clef de l'histoire du pays. Voici le récit de cinq évènements commémorés en ce jour.

Une date pour raconter près de 200 ans d'histoire. C'est ainsi que le 9 novembre pourrait être défini outre-Rhin. Et s'il évoque bien évidemment la chute du mur de Berlin, l'envergure historique de ce jour ne se limite pas aux seuls évènements de 1989. En étant le terrain de jeu privilégié de son destin, cette date jalonne l'histoire contemporaine de l'Allemagne. Mais de l'exécution du républicain Robert Blum aux persécutions de la Nuit de Cristal, en passant par le souvenir d'une tentative de putsch nazie, force est de constater que cette histoire se révèle bien souvent funeste. Et l'on comprend mieux pourquoi nos voisins germaniques lui ont préféré le 3 octobre en guise de fête nationale.

À RÉÉCOUTER Réécouter Ce que l'on fête le 3 octobre en Allemagne écouter (5 min) 5 min Le Journal de l'histoire Ce que l'on fête le 3 octobre en Allemagne

L’exécution du parlementaire allemand Robert Blum (9 novembre 1848)

• Crédits : Getty

Si 1848 est marquée en France par la fin de la Monarchie de Juillet et l’établissement de la IIe République, la portée révolutionnaire de cette année a résonné par-delà nos frontières. Elle fut notamment une période de troubles au sein de la Confédération allemande, où la nouvelle d’une contestation politique hexagonale est venue menacer l’alliance créée en 1815 par le Congrès de Vienne. Les révolutions allemandes ont alors cristallisé les mécontentements populaires à l’égard du pouvoir autocratique en place au sein des trente-neuf États de cette union, dont l’Empire d’Autriche, mais également vis-à-vis de l’idéologie pangermaniste.

Robert Blum notamment, défendait l’idée d’une unité républicaine tout en combattant l’ethnocentrisme allemand. Partisan de la souveraineté populaire et leader de la gauche, ce député libéral élu au Parlement de Francfort, a été envoyé à Vienne à l’automne 1848. Il a alors pour seule mission d’apporter une lettre de félicitations aux révolutionnaires autrichiens mais décide de rejoindre l’insurrection viennoise. Malgré son immunité parlementaire, il y est arrêté et conduit devant un tribunal militaire le 4 novembre. D’abord condamné à la pendaison, il est finalement tué par balles le 9 novembre 1848.

Au terme de la Grande Guerre, l’abdication de Guillaume II (9 novembre 1918)

• Crédits : Ferdinand Keller - Getty

En France, le 9 novembre 1918 mourait le poète Guillaume Apollinaire. Outre-Rhin, une autre disparition faisait alors le plus grand bruit. L’empereur Guillaume II s’est enfui, laissant derrière lui une Allemagne défaite et provoquant ainsi la fin d’un régime établi en 1871. Il faut dire que dès l’été 1918, la situation militaire du pays se détériore. L’arrivée des États-Unis un an auparavant rend la défaite allemande inévitable, et une demande d’Armistice est adressée auprès des américains le 23 octobre. Ceux-ci posent comme condition la capitulation militaire de l’Allemagne. Voulant absolument éviter cette humiliation, l’État-major allemand demande aux armées de combattre l’ennemi "avec la plus grande véhémence". Ce qui donne lieu à une série de mutineries.

À Berlin, la situation devient vite explosive et, sur fond de conflit mondial, une révolution se prépare. Le 9 novembre 1918, le chancelier Max von Baden prend la décision d’éviter toute confrontation militaire car il sait que la monarchie ne résistera plus longtemps et déclare, vers midi, sans se concerter avec lui, l’abdication de l’Empereur, installé à Spa en Belgique d’où il dirige les opérations militaires. Max von Baden est un aristocrate et une telle demande semble inimaginable. C’est pourquoi Guillaume II s’y refuse et croit, à tort, pouvoir rentrer et endiguer la révolution de novembre 1918. Deux heures plus tard, se sachant en danger, l’empereur se résigne à signer le message d’abdication. À Berlin, alors que flotte le drapeau rouge, l’un des leaders des socialistes du SPD, parti majoritaire au Parlement, s’adresse à la foule. Depuis une fenêtre du Reichtag, Philipp Schneidermann prononce ces mots : "Das Alte, das Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik !“ ("Le vieux et le pourri, la monarchie s’est effondrée. Vive le neuf. Vive la République allemande !"). La République est ainsi proclamée et aussitôt applaudie par les milliers de Berlinois amassés autour du Parlement.

C'est donc à deux jours de la signature de l’Armistice, le 9 novembre 1918, que le dernier empereur allemand, Guillaume II, renonce au pouvoir avant de fuir en Hollande. Bien que responsable de la guerre, il fait ainsi assumer les conséquences de la défaite et les modalités du Traité de Versailles à la toute jeune République de Weimar.

L’échec du putsch de la brasserie par Adolf Hitler (9 novembre 1923)

• Crédits : Universal History Archive - Getty

Il s’agit d’un évènement fondateur dans la trajectoire politique d’Adolf Hitler.

Dans l’Allemagne des années 1920, très marquée par ce qu'on appelle alors le “diktat” de Versailles, les partis d’extrême-droite se nourrissent des traumas laissés par la crise politique et économique. La République de Weimar, née de la défaite, est accusée de tous les maux qui secouent le pays. Parmi ces partis, celui des national-socialistes, le NSDAP, se démarque depuis qu’à sa tête un certain Adolf Hitler a fait de ce simple groupuscule une véritable organisation politique.

Le soir du 8 novembre 1923, Hitler et ses partisans s’invitent au meeting de Gustav von Kahr, chef du gouvernement bavarois, à la Bürgerbräukeller, une brasserie de Munich. On raconte alors que le chef nazi s’est hissé sur une chaise avant de tirer en l’air et d’annoncer la fin du “gouvernement des criminels de novembre”, en référence à l’humiliation allemande que fut l’Armistice de 1918. Arme au poing, il intime l'ordre aux dirigeants en présence de lui céder leur place.

Au matin du 9 novembre, Adolf Hitler prend la tête d'un groupe de plusieurs milliers de militants pour marcher sur le ministère bavarois de la Guerre. La tentative de putsch est aussitôt réprimée par la police et Hitler est arrêté deux jours plus tard. Mais le procès accroît sa notoriété, et les neuf mois passés en prison furent l’occasion de répandre davantage l’idéologie antisémite par la rédaction de son tristement célèbre pamphlet Mein Kampf.

Ce qui peut être considéré comme un véritable fiasco devient alors l’un des mythes fondateurs du IIIe Reich et le 9 novembre fut ainsi commémoré par les dignitaires nazis, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'horreur de la Nuit de Cristal (9 novembre 1938)

• Crédits : Universal History Archive - Getty

C’est le nom donné par le peuple berlinois aux violences antisémites planifiées par les nazis entre le 9 et le 10 novembre 1938 en Allemagne, en Autriche et dans la région des Sudètes. Il fait référence aux vitrines et à la vaisselle brisées, cette nuit-là. Une appellation poétique à laquelle les historiens allemands préfèrent désormais celle de Novemberpogrom, le “pogrom de Novembre”, plus évocatrice quant à la réalité des faits.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les dirigeants nazis déclenchent une série d'attaques contre la population juive d'Allemagne et de ses nouveaux territoires. Une date qui ne tient pas au hasard quand on connaît son importance dans l’ascension hitlérienne. Depuis 1933 et l’arrivée des nazis au pouvoir, les populations juives sont victimes en Allemagne d’une politique antisémite de grande ampleur. Les lois de Nuremberg en 1935 leur ont notamment confisqué la citoyenneté et les ont dépossédés d’un ensemble de droits allant de l’exercice de certaines professions à l’autorisation de quitter le territoire.

C’est dans ce contexte de répression antisémite que le 7 novembre 1938, un jeune Juif du nom de Herschel Grynszpan assassine à Paris un diplomate allemand, Ernst vom Rath. Une aubaine pour les hauts dignitaires nazis, qui profitent de cet acte pour ordonner des pogroms sous couvert de mouvement populaire. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1939, les synagogues sont incendiées, les appartements et commerces juifs saccagés dans tout le Reich. Des milliers d’entre eux sont humiliés, brutalisés et arrêtés, quand il ne sont pas simplement tués. Plus d’une centaine sont assassinés tandis que plusieurs dizaines de milliers sont envoyés en camps de concentration. Ce pogrom fut le point de départ de la première vague d'arrestations vers Dachau, Oranienburg-Sachsenhausen et Buchenwald et constitue en cela un tournant.

Outre une amende d'un milliard de marks qui fut imposée aux Juifs "pour payer les dégâts" de cette nuit de violences, le régime nazi engagea dès lors un vaste plan de spoliation des Juifs d'Europe avant de tenter de les annihiler.

La Chute du mur de Berlin (9 novembre 1989)

• Crédits : Michel Baret - Getty

C’est tout un symbole qui s’effondre au soir du 9 novembre 1989. Construit en août 1961 dans le secret d’une initiative est-allemande, ce bloc de 155 kilomètres de long aura été pendant près de trente ans l’allégorie d’un monde divisé en deux.

Plus de quinze après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin est sous contrôle des quatre puissances alliées. Un conflit ayant succédé à un autre, c’est désormais le bloc de l’est qui affronte celui de l’ouest. Les libéraux occidentaux menés par les États-Unis, face aux communistes Soviétiques. L’Allemagne reste depuis 1945 au cœur des enjeux diplomatiques et avec elle, Berlin. Ainsi, les États-Unis, la France et l’Angleterre détiennent l’ouest de la ville tandis que le régime communiste en occupe l’est. C’est pour endiguer toute tentative de migration de la RDA vers la RFA, via cette frontière poreuse que représente encore la capitale allemande, que les secteurs occidentaux de la ville sont verrouillés par une frontière de béton à l’été 1961.

Trente ans plus tard, le mur de Berlin cesse enfin de diviser. La fin des années 1980 est marquée, en URSS et dans plusieurs États de l'Europe de l'Est, par un vent de changement. En 1989, quatre ans après l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'Union soviétique, la Hongrie ouvre son "rideau de fer" et la Pologne s'achemine vers la démocratie. Au terme de grandes manifestations populaires, le Mur est détruit par des citoyens est-allemands épuisés par l’immobilisme du régime. Se retrouvent ainsi deux mondes, deux Allemagnes qui durant ce second XXe siècle, ont mené en parallèle leurs destins discordants.

Leurs retrouvailles sont célébrées dans l’allégresse et résultent du vent de démocratisation qui souffle à l’est depuis 1985. La chute du Mur conduit à la réunification de l'Allemagne et, in fine, à l'effondrement du bloc communiste. Libérée de son "mur de la honte", la ville de Berlin peut redevenir la capitale d’un pays uni, et le 9 novembre une date heureuse à célébrer.