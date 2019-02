Le "Ahou" des gilets jaunes : petite histoire d'un cri de Sparte à Robespierre en passant par l'OL

Vous avez peut-être entendu rebondir un cri lors d'une des journées d'action depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" ? Si vous ne le connaissiez pas, sachez que c'est "Ahou ! Ahou ! Ahou !" qu'on crie dans les cortèges. S'il vous semble familier, êtes-vous certain d'en connaître toute l'origine ?

Les amateurs de foot parieront peut-être sur des racines footballistiques qui iraient puiser du côté du Rhône, dans l'antre de l'Olympique Lyonnais (OL). Et c’est vrai que, sur le pavé (celui des Champs-Elysées comme ailleurs), le “Ahou” est souvent repris par les “gilets jaunes” au rythme du même clapping (grosso modo, taper dans les mains en rythme, pour ceux qui s'interrogent) que celui qu’on entend résonner au stade à Lyon.

En réalité, ce "Ahou" footballistique et son clapping sont déjà une importation. A l'échelle hexagonale, on pourrait la dater du milieu des années 2010 si l’on en juge par le nombre d’articles ou de vidéos qui se mettent soudain à décrypter le "Ahou" des supporters de la sélection nationale d’Islande durant l’Euro 2016. Ce serait à cette occasion que le "Ahou" se serait vraiment disséminé partout en France, où l’Euro se déroulait cette année-là.

En réalité, en 2016, le "Ahou" fait déjà quasiment office d'hymne maison à l'OL, et, bras levé, il inonde par exemple ces images filmées à Gerland un soir d'OL - PSG, le 13 avril 2014 :

Aujourd'hui, "AHOU !" s'accroche en toutes lettres sur une bonne partie des objets vendus à la boutique du club (14,99 euros pour "l'écharpe ahou" aux couleurs de l'OL, rubrique "supporters" sur la boutique en ligne).

• Crédits : OL

Ce brame galvanisateur est devenu à peu près unitaire au Parc OL (on dit aujourd'hui "Groupama Stadium"). Mais historiquement, le "Ahou" est plutôt amarré au virage Nord, et à un groupe de supporters en particulier : les Bad Gones. Il n'a rien de confidentiel dans le champ footballistique puisqu'en 2016, Lyon Mag annonçait à la veille d'un match de championnat, le 3 février 2016 :

Et pour monter un peu plus encore leurs mécontentements, les Bad Gones ne feront pas le traditionnel "Ahou" d'avant-match ce mercredi pour la réception de Bordeaux. Car, selon eux, "ce chant guerrier, les joueurs doivent le mériter".

"Chant guerrier", car la notoriété du "Ahou" auprès des "gilets jaunes" ne doit pas tout aux performances footballistiques des joueurs de l'OL (troisième de Ligue 1 après la 23ème journée cette saison). Si les Bad Gones en ont fait leur cri, c'est parce qu'un film l'avait popularisé : 300. Rien à voir avec le ballon rond, c'est à Sparte que Zack Snyder, le réalisateur de 300, a ancré son péplum tendance blockbuster sorti en 2006. Son film revisite l'histoire grecque et en particulier l'épisode de la bataille des Thermopyles (480 av. J-C pour ceux qui voudraient réviser). En deux mots, c'est l'histoire de l'impérialisme des Perses de Xerxès qui tentent d'envahir Sparte, où le roi Léonidas et trois cents valeureux guerriers résistent.

La grosse machine cinématographique est en fait une adaptation d'un roman graphique de 1998 (chez Dark Horse Comics dans son édition d’origine), déjà titré 300 et signé Franck Miller - un des dieux du comic book américain, que Tewfik Hakem recevait dans “Le réveil culturel” le 25 janvier 2019 :

C’est cette référence aux guerriers spartiates, qui charrie un idéal d’insoumission, de résistance et aussi l'idée d'une bonne vieille bravoure virile, qui est aujourd’hui réactivée par les “gilets jaunes” lorsque démarre un "Ahou" dans un cortège. L’allusion au film 300 est en général explicite puisque, bien souvent, le cri est précédé d’une question à la foule :

Gilets jaunes, quel est votre métier ?

Réponse :

Ahou ! Ahou ! Ahou !

Par exemple, le 23 janvier 2019 au bout d'1 minute 45 de vidéo :

C’est une citation directe du film où l'on voit Léonidas, le roi, haranguer ses troupes :

“Spartiates, quel est votre métier ?”

Depuis qu’on entend rebondir ce “Ahou” du péplum jusqu’au macadam en passant par le virage Nord à Lyon, il peut être tentant de spéculer sur des valeurs qui seraient propres à Sparte et trouveraient à s'incarner 2500 ans plus tard dans les revendications et les colères qui affleurent via le mouvement des “gilets jaunes”.

A moins que la tentation ne soit carrément d’y déceler une preuve que les “gilets jaunes” penchent à l’extrême-droite puisque voilà déjà quelque temps que Génération identitaire et d’autres groupuscules proches du Rassemblement national ont fait main basse sur une partie de l’iconographie spartiate. Or "Génération identitaire", comme "Bastion social", sont des organisations fortement enracinées du côté de Lyon.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le Vieux Lyon face à l’ultra-droite 55 min Grand Reportage Le Vieux Lyon face à l’ultra-droite

L’hypothèse n'est pas toute neuve : elle avait déjà germé en 2007, alors que les joueurs du Quinze de France avaient choisi de clamer “Spartiates !” en guise de cri de ralliement pour la Coupe du Monde de rugby. L’événement s'était déroulé quelques mois après la sortie du film de Zack Snyder, mais juste avant l’entrée de Bernard Laporte (sélectionneur de l’équipe de France de rugby) dans le gouvernement Fillon II sous Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, on entendait déjà évoquer les ressorts politiques (et droitiers) de la référence spartiate.

Sparte et cette vieille manie antiquisante

Virage à droite toute pour le ballon ovale, l’OL... et maintenant les “gilets jaunes” ? En réalité, les références à Sparte ont fait florès tous azimuts si l’on dézoome dans une perspective au temps long. Dans Pourquoi se référer au passé ?, le livre collectif qu’elle a dirigé avec Claudia Moatti aux éditions de l’Atelier début 2018, l’historienne Michèle Riot-Sarcey fait référence aux travaux de Maxime Rosso. Dans une thèse soutenue en 2005 et justement intitulée “La référence à Sparte dans la pensée politique française du XVIème siècle à la période révolutionnaire”, Rosso montre que Sparte n’avait en fait jamais cessée d’être mobilisée :

Depuis qu’on s’intéresse à la pensée politique en Occident, la cité antique de Sparte n’a jamais cessé d’être évoquée. Elle est même, tout comme Athènes, une des rares réalisations politiques et juridiques à devancer les idéaux des auteurs dont nous avons des traces et des souvenirs tangibles en ce domaine. Platon l’a érigée en modèle, Aristote et Isocrate l’ont tout à la fois critiquée et louée [...] Les références à l’antiquité grecque sont certes moins présentes au Moyen-Âge, mais Sparte revient avec la Renaissance, notamment en Italie [...] En France, Sparte opère son retour par le biais de la pensée protestante, principalement celle des Monarchomaques qui remettent en cause la toute-puissance d’un pouvoir royal catholique défavorable à leurs intérêts en érigeant face à lui l’image des Éphores. Ces magistrats issus de l’élément populaire devaient en effet brimer l’autorité des rois. A partir du XVIe siècle, Sparte, soutenue par les nombreuses traductions de Plutarque, va donc tracer son chemin dans notre pays. Bien que discrète au XVIIe, elle transparaît dans les récits utopiques, où l’on vante les vertus de modèles aristocratiques ou, plus hardiment, celles de sociétés égalitaires. En tout état de cause, elle vient toujours en appui à l’opposition à l’absolutisme monarchique.

Et le chercheur, qui parle carrément d’une “manie antiquisante”, d’expliquer en quoi Sparte est particulièrement réactivée avec les Lumières. C’est Rousseau qui s’attache notamment à revitaliser le mythe spartiate au point d’inspirer à son tour les Révolutionnaires de 1789 et, au premier chef, Robespierre. Or, même s'il faut se méfier des raccourcis historiques expéditifs, Robespierre, qui dénonçait par exemple le "despotisme représentatif" de députés déconnectés du peuple, est une figure réactivée par la mobilisation des "gilets jaunes" depuis novembre 2018. Parmi les emprunts qu'on peut déceler entre les cahiers de doléances qui se remplissent dans les mairies en France, on peut citer parmi d'autres revendications, l'idée de référendums réguliers, d'un contrôle des élus, ou encore des assemblées populaires. Aucune trace d'appropriation footballistique identifiée chez Robespierre en revanche.