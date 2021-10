Le bien, le mal, et les barbares : derrière les barbelés et les murs, un imaginaire millénaire

Une semaine après la construction d’un mur entre Paris sur ses franges Nord-Est, et Pantin, en banlieue immédiate côté Seine-Saint-Denis, les habitants des environs ne décolèrent pas contre cette initiative maçonnée vite devenue “le mur du crack” : des parpaings ont été montés à la hâte, vendredi 23 septembre, tandis qu'on transplantait quelques dizaines de toxicomanes de ce côté de la porte de la Villette. Ce mur, qui entrave en particulier un tunnel initialement destiné à fluidifier le passage entre la capitale et sa petite couronne, est vite apparu comme le symbole d’une frontière érigée pour se prémunir.

Un geste aussi archaïque que dérisoire, à l’heure du Grand Paris, et alors que quelques mètres plus loin, d’autres voies permettent bien sûr de franchir le périphérique ? Sous ses allures obsolètes, la construction de murs en dur, propres à enclore des espaces, et en séparer d’autres, a pourtant de beaux restes. A rebours de l'ordinaire numérique comme du trafic aérien, et malgré des flux économiques mondialisés, ces murs perdurent toujours. Ils sont une réponse politique : même si le geste lui-même semble daté alors que le monde, lui, a changé, construire un vrai mur demeure un outil parmi d’autres.

La digue est ainsi une modalité de défense, ou d’affirmation de la souveraineté. Le mur est aussi un argument électoral, et une réponse géopolitique : c'est par exemple la décision, immédiate et concrète, de la Turquie, de doubler sa frontière Est avec l’Iran, sitôt la nouvelle de la reprise de l’Afghanistan par les Talibans, à la mi-août 2021. L'objectif était, bien sûr, d'endiguer un afflux de réfugiés. Ce fut aussi le sillon du Pacifique jusqu’à l’Atlantique que Donald Trump avait voulu faire payer au Mexique, durant sa campagne électorale de 2016 - même si en réalité, l'Amérique n'avait pas attendu Trump : un mur de 1 052 kilomètres de long était déjà sorti de terre du temps de Clinton puis de Bush.

Tous les murs qui lacèrent la surface de la Terre ne sont pas rigoureusement équivalents, même si tous dessinent des frontières. Ainsi, certains visent d’abord à contenir un voisin, d’autres à segmenter, comme par exemple ceux qui ceinturent les “gated communities”, ces vases clos immobiliers symboles de l’entre-soi, qui rappellent aussi que c’est entre le XVIIe et le XIXe siècle que les propriétaires ont commencé à enclore leurs terres et leurs domaines : l’histoire du capitalisme est aussi une histoire de propriété et donc une histoire de murailles.

En 2019, soit quarante ans tout juste après la chute du Mur de Berlin, il existait davantage de murs-frontières à la surface du globe qu’au soir du 9 novembre, date historique de la chute du plus grand symbole de clôture. Alexandra Novosellof, chercheuse, avance même qu’on n’a jamais compté autant de murs que depuis le 11 septembre 2001 :

À RÉÉCOUTER Réécouter La politique des murs et des frontières écouter ( 58 min) 58 min Affaires étrangères La politique des murs et des frontières

41 000 kilomètres de long

Au sens propre, cet outil demeure un rempart politique. Loin d’apparaître d’un autre âge et bien que l’attaque du 11-Septembre ait touché des cimes radicalement aériennes, bétonner sa frontière et ériger une muraille s’est tout de même installé comme une réponse politique ordinaire depuis deux décennies. Si bien qu’en 2015, un mur a même pu surgir sur fond de drame migratoire, entre la Hongrie, la Serbie et la Croatie… qui pourtant cohabitent politiquement au sein des institutions européennes. En 2016, Rémi Douat avait arpenté ces quelque 175 kilomètres de clôture sous le nez de 3 000 policiers surentrainés, pour "Les Pieds sur terre", sur France Culture :

À RÉÉCOUTER Réécouter Hongrie : Le mur écouter ( 28 min) 28 min Les Pieds sur terre Hongrie : Le mur

Ainsi, le village planétaire n’a jamais semblé si petit, qu’on n’a jamais cessé de le ceinturer : pour 17 murs dits “internationaux” recensés en 2007 par Michel Foucher, Alexandra Novosselof en dénombrait une vingtaine en 2018, sans compter encore une quarantaine de frontières fortifiées. Comme si à mesure que les distances rétrécissaient et que la mondialisation accélérait sa course dans le souffle de la dématérialisation digitale et des flux financiers, la géopolitique de la maçonnerie suivait une courbe inverse ? Aujourd’hui, les murs du monde comptent pour 13% des frontières, courant finalement sur plus de 41 000 kilomètres de long.

Derrière ces cloisonnements qui n’ont jamais marqué le pas, on retrouve une volonté commune de se prémunir. Donc l’idée d’un rempart contre un ennemi. Donc la figure d'un ennemi à consolider en même temps qu'il faudrait s'en protéger. Cette idée-là est plus nomade qu'on l'imagine parfois : elle voyage, elle irrigue... et elle fait fi de quelques douves politiques. Ainsi, ce n'est pas à Ariel Sharon ou au camp ultra en Israël qu'on doit l'idée d'un mur contre les Palestiniens. Mais au travailliste Yitzhak Rabin, qui, en Israël, fut parmi les premiers, dans les années 1990, à pousser l’idée d’une barrière physique, tangible, matérielle. D'abord adversaire de ce projet haut de huit mètres, Sharon ne s’appropriera que sur le tard cet outil politique né à la table d’un gouvernement travailliste dirigé par un Prix Nobel de la Paix.

Barbelés à végétaliser

Aujourd’hui, l’afflux de réfugiés en particulier apparaît comme l'une des causes auxquelles des gouvernants répondent par un mur. Rien de si neuf au fond : en 1975, déjà, l’Afrique du Sud avait édifié un mur dans le but d’endiguer l’immigration venue du Mozambique voisin. Sur les images d'archives, les barbelés poussés voilà près d’un demi-siècle de l'autre côté du globe ne semblent pas si différents du grillage qui a poussé en 2016 sur des hectares entiers du côté de Calais : même si désormais on vante l'euphémisation d'un mur à végétaliser, de l’autre côté de la Manche, les Britanniques disent toujours "le mur anti-migrants" pour pointer ces 65 kilomètres de barbelés qui dessinent comme une arrête de poisson dans le paysage du Pas-de-Calais, et juchent des broches de barbelés jusque dans les stations service.

À RÉÉCOUTER Réécouter Migrants, bénévoles et riverains rejettent le mur de Calais écouter ( 12 min) 12 min Journal de 7 h Migrants, bénévoles et riverains rejettent le mur de Calais

Pour la politiste Alexandra Novosselof, ces murs aux allures va-t-en guerre sont autant de symptômes d’un déclin de la souveraineté. Sous des dehors virilistes, les barbelés que des gouvernements déroulent diraient, d'abord, l’impuissance. Désormais utilisés comme des solutions pour sortir d’un conflit, ces murs qui poussent sont aussi le signe de la fin d’un équilibre entre les puissances. Donc, d’une fragilité : à bien des égards, ils sont ce dernier rempart, tangible, de la frontière qu’on a besoin de surligner. A moins qu’ils ne soient aussi, un rouage de politique intérieure, dès lors qu’une population confie à ses dirigeants le soin de la prémunir du danger du dehors ? Cette hypothèse, qu’on peut se représenter comme celle d’une démocratie emmurée, est l’un des fils que la chercheuse Wendy Brown tirait dans un petit essai stimulant intitulé Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique, paru en 2009 aux Prairies Ordinaires.

Dans les deux cas, on peut distinguer sous l’ombre portée de ces murs à l’apparence de forteresse d’un temps révolu, une forme de stade infantile de la souveraineté. A moins qu’on y lise quelque chose d’une féminité désarmée ? Dans son essai il y a douze ans déjà, Wendy Brown explorait carrément l’idée, freudienne, que la nation puisse se percevoir en “femme pénétrable”. C'est-à-dire, un corps vulnérable qu'il faudrait opportunément à protéger. Donc de quoi restaurer l’Etat, symbole du masculin et de la fiabilité, qui aurait tout à gagner à se conforter sur le dos d'un ennemi.

Théâtre et religion

Chez Brown, ces murs, qui désormais poussent comme des solutions-champignons, sont ainsi une mise en scène : il y a bien une théâtralité dans l’édification d’un rempart. Derrière la démonstration de force comme des muscles qu’on banderait d’un geste viril et défensif, la chercheuse s’interroge même : et s’il s’agissait, pour ces régimes qui se vivent tels des lapins dans les phares de l’envahisseur, de mimer la puissance à défaut de l’incarner ? Wendy Brown écrivait encore, au sujet du mur entre Etats-Unis et Mexique :

Le gouvernement ne contrôle pas la frontière. Il contrôle ce que les Américains pensent de la frontière.

Au fond le mur est-il d’abord affaire d’imaginaire. Mais un imaginaire fort ancien, irrigué par une charge mythologique autant qu’un substrat religieux. Le tout renvoie tant à la Bible qu’à l’idée qu’on peut se faire du leadership d’un roi légendaire comme Alexandre-le-Grand. Et c’est ce canevas qui tient l’ensemble qui, aujourd'hui encore, trame la politique jusque dans les relations internationales. Ainsi, au début des années 2000, c’est-à-dire dans la foulée du 11-septembre, c’est précisément parce que l’imaginaire chrétien soufflait si fort sur la politique étatsunienne que l’entourage présidentiel de Jacques Chirac avait commandé, en toute hâte, une note biblique à un universitaire suisse en poste à l’université de Lausanne (UNIL).

Note biblique à la rescousse

Contacté en 2003 pour l’Elysée, Thomas Römer attendra que Jacques Chirac quitte ses fonctions pour raconter au magazine de l’UNIL (en 2007) cette anecdote méconnue qui pourtant en dit long : c’est lui, le spécialiste de l’Ancien testament, que la Fédération protestante de France était allée trouver, lorsque le Président de la République avait eu besoin in extremis d'une mise à jour. A l’époque, George W. Bush citait si souvent l’Apocalypse dans la Bible, qu’il devenait urgent d’appréhender au plus près l’idée que Washington pouvait se faire de “l’Axe du Mal”. En fait, celle d’un empire barbare dont le président américain était convaincu qu’il faisait revenir sur terre “Gog et Magog”.

Ces noms propres ne vous disent rien ? Aux Etats-Unis, la référence à "Gog et Magog" est plus courante qu’en France. Et cette familiarité dit aussi quelque chose d’un substrat plus fondamentalement religieux, qui perle jusque dans le débat politique. Car "Gog et Magog", dans la Bible, puisent directement dans ce qui est resté comme “la prophétie d’Ezechiel”. Il s’agit en fait d’un tableau funeste dépeint dans la Genèse, qu’on découvre dans deux chapitres de l’Ancien Testament : il y est dit qu’une grande bataille va advenir, entre Israël (ici, le peuple de Dieu), et des peuples coalisés décidés rien moins qu’à lui faire la peau. Thomas Römer décryptera la chose :

Cette confrontation est voulue par Dieu, qui veut profiter de ce conflit pour faire table rase des ennemis de son peuple, avant que ne débute un âge nouveau.

Derrière Gog, qui dirige, et Magog, qui (selon les versions) campe soit un personnage, soit un empire, c’est donc le rapport à l'altérité qu’embarque cette légende biblique. Le tout, soutenu par un puissant imaginaire faisant la part belle à une sourde violence, à la prophétie de la fin d’un monde… et à l’idée qu’on se fait d’un ennemi. Car parmi ces peuples coalisés de la Genèse, on pouvait déjà distinguer les Perses, les Nubiens, ou encore les Assyriens. Plus tard, d’autres lecteurs de l’Apocalypse croiront encore identifier l’empire mongol au XIIIe siècle.

Avant Bush fils, Reagan et les barbares

Le temps d’un échange téléphonique entre Jacques Chirac et George W. Bush, c’est ainsi tout le substrat religieux de l’idée d’un choc des civilisations et de ses conséquences funestes qui affleurait comme jamais - à quelques semaines de l’offensive en Irak. Même si, Thomas Römer rappelait déjà combien Bush fils, en réalité, n’était pas le premier : Ronald Reagan lui-même mobilisait déjà la Bible dans les années 80. Et, en particulier justement, cette prophétie d’Ezéchiel au temps de la guerre froide et sur fond de prolifération nucléaire.

Or, du choc des civilisations au mur il n’y a précisément qu’un pas, à la fois symbolique et politique : aujourd’hui comme déjà il y a vingt ans, c’est à Alexandre-Le-Grand, roi de Macédoine dans l’Antiquité, qu’on prête l’idée du tout premier mur édifié en rempart… avant même la muraille de Chine (dont l’édification remonterait à 200 ans avant notre ère), ou le mur de Berlin, deux bons millénaires plus tard.

À RÉÉCOUTER Réécouter Alexandre le Grand : les avatars de sa gloire écouter ( 58 min) 58 min Concordance des temps Alexandre le Grand : les avatars de sa gloire

Historiquement, certes, c’est plutôt Alexandre-le-Grand qui s’établit au Proche Orient que le roi helléniste qui s'en tiendrait à un pré-carré séculaire : à l’époque, la grandeur est bien sûr d’abord affaire de conquête. Mais même s'il saute ses propres frontières, l’idée de confrontation culturelle est bel et bien déjà là. Et c’est encore pour se protéger de "Gog et Magog", qui dans la légende campent les peuples du Nord-Caucase, qu’Alexandre-le-Grand aurait par exemple fait édifier un barrage, quelque part du côté des montagnes de l’actuelle Géorgie, à quelque deux cents kilomètres de la capitale, Tbilissi. Attention, ça se complique : certains érudits musulmans voient aussi en Alexandre un prophète, et il n’y a pas consensus entre les exégètes. Avant de voir dans Gog l'incarnation du djihadiste ou dans Magog le symbole d’un islam maléfique au gré de raccourcis expéditifs, il faut donc avoir en tête que dans les haddiths islamiques aussi, il s’agit de lutter contre la barbarie.

De la muraille d’Alexandre, dont on trouve en histoire de l’art de nombreuses représentations en enluminures, peintures, gravures et jusqu’aux dessins plus récents d’une âpre bataille contre l’Antéchrist, nous reste toutefois au moins en commun une lecture, qui nous éclaire aujourd’hui : c’est bien pour défendre la civilisation, sous les coups de butoir de la barbarie, à l’heure du grand rapport de forces entre le Bien et le Mal, qu’un mur a été érigé. C’était quelque quatre siècles avant notre ère, entre deux passes montagneuses.