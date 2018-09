Le cloître et la prison, les espaces de l’enfermement

France Culture présente une visite interactive de l'abbaye-prison de Clairvaux, en carte, archives, textes et vidéos. Un travail de plusieurs années mené par des historiens pour retracer et analyser l’histoire européenne des enfermements choisis et subis.

Bienvenue à l'abbaye-prison de Clairvaux. France Culture et la Fabrique de l'histoire vous proposent une visite interactive dans 9 lieux et 43 thématiques, du monde monastique du 12e siècle à l'univers carcéral du début du 20e siècle, des hôtels-Dieu du 15e siècle aux maisons de discipline du 18e siècle.

Découvrez Le cloître et la prison en cliquant ici

Le cloître et la prison confronte et interroge de manière inédite les continuités et ruptures dans l’usage des espaces de l’enfermement, entre enfermement choisi des moines et enfermement subi des prisonniers. C'est une plate-forme conçue spécifiquement pour le web, mêlant cartes, vidéos, témoignages et documents rares pour mieux découvrir un lieu unique en France. Il est le fruit du travail d'historiens - Falk Bretschneider, Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat et Elisabeth Lusset - associés à la société de production Lumento.

Partant du cas de Clairvaux, abbaye durant sept siècles, devenue prison sous Napoléon -et qui cessera de l'être en 2022, ce webdocumentaire retrace et analyse l’histoire européenne des enfermements en confrontant et comparant diverses institutions (monastères, prisons, hôpitaux, maisons de discipline, etc.),

Le cloître et la prison réinscrit les débats contemporains sur l’enfermement dans le temps long de l’Histoire et les met en perspective. Il invite à s’interroger sur l’efficacité spirituelle et pénale des dispositifs d’enfermement.

Ce voyage dans l’espace et dans le temps, du Moyen Âge jusqu’au 20e siècle, se déroule en vidéos, photographies, sons, textes et archives méconnues

La bande-annonce