Le fromage, pilier de la gastronomie française : une invention préhistorique ?

Previously | La légende raconte que l'invention du fromage remonterait à la Préhistoire. On la devrait à la rencontre entre le lait et la présure, présente dans les outres d'origine animale. D'après une autre légende, le roquefort aurait été inventé par un berger étourdi. Quelles réalités derrière le folklore ?

Mais qui a inventé le fromage, sans lequel le patrimoine de la France serait sacrément amputé ? Nous nous sommes posé la question en cette journée nationale du fromage. La légende, relayée aujourd'hui par l'encyclopédie libre Wikipédia notamment, raconte que sa découverte remonterait à la Préhistoire : "Son invention est sans doute liée à la pratique du transport de lait dans des vessies faites de panses de ruminants, sources de présure", peut-on y lire. Car c'est la présure, extraite de l'estomac des ruminants et constituée d'enzymes actives, qui permet au lait de coaguler.

Le fromage serait donc une découverte inattendue, faite par sérendipité (fait de trouver quelque chose involontairement)... à moins que l'histoire soit trop belle pour être vraie. En tout cas, Stengel Kilien, auteur gastronomique français, à l'origine d'un _Traité du fromage (_2015), la nuance : "D'un point de vue scientifique, on n'a rien. Comme pour la tarte tatin [une tarte que les sœurs Tatin auraient fait tomber, selon la légende, NDR] !"

Selon lui, les archéologues disposent effectivement d'assez peu d'informations précises au sujet de l'invention du fromage, et les glanent au compte-gouttes, au fur et à mesure de leurs fouilles. Et même si effectivement, les traces des premières faisselles (attention, le terme est contemporain) remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ, l'homme n'avait sans doute pas encore pour objectif de "faire du fromage", au sens où on l'entend aujourd'hui :

Les outres étaient utilisées pour stocker du lait, mais on voit qu'il y avait un besoin de déplacer le produit, qui n'était alors pas le fromage, mais le lait. On a aussi retrouvé des récipients en terre cuite du néolithique, avec des produits fermentés à l'intérieur.

• Crédits : Peinture datant du IVe millénaire av. J.-C

Et le fromage prit forme, à l'Antiquité

En fait, le terme "fromage" remonte au XIIIe siècle seulement. Un mot tout droit issu du latin "forma", qui signifiait "faisselle". Le Littré précise qu'il vient "du bas-latin formaticum, dérivé de formare, former : ce à quoi on a donné une forme, le fromage se faisant dans des formes d'osier." Côté grec, "formos" désignait le récipient en osier servant à confectionner la faisselle dans l'Antiquité. Car pour le coup, il existe des preuves que la production fromagère était répandue en Europe, dès cette époque-là. Pline l’Ancien consacra d'ailleurs une partie de son Histoire naturelle, publiée en 77, à la description des fromages qu'appréciaient les Romains du premier Empire, et dont voici un extrait :

Le fromage le plus estimé à Rome, où l'on juge en présence l'une à l'autre les productions de tous les pays, est, parmi les fromages des provinces, celui qui provient de la contrée de Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan.

Mais il y précise également que le fromage doit être mangé frais, car il se conserve très peu de temps.

• Crédits : Wikipédia

Enfin, en France tout particulièrement, la notion de forme est assez déterminante lorsqu'on parle de fromage, souligne Stengel Kilien. A cet égard, impossible de ne pas évoquer l'invention de l'ingénieur Ridel à la fin du XIXe siècle : à cette époque, la France s'équipe en infrastructures ferroviaires et maritimes. Les producteurs de fromage y voient l'occasion d'exporter leurs produits, mais comment les stocker ? Grâce à une petite boîte en bois de peuplier inventée par Ridel, qui servira d'abord à emballer... le Camembert. Ce fromage mis au point en 1791 par une fermière de Camembert, en Normandie, s'installera aux côtés de la baguette et du béret dans l'imagerie populaire internationale rattachée à la France.

Et puisqu'on parle du camembert, nous ne pouvons que vous convier à cette balade radiophonique dans la ville normande qui a donné son nom à ce fromage. Elle était diffusée dans l'émission "Fréquence Buissonnière" sur France Culture en 1991. Depuis la mise au point de la formule du célèbre fromage, qui était alors au lait cru, jusqu'aux débats autour de la pasteurisation motivée par la peur des bactéries :

Écouter Écouter Balade à Camembert qui fête le 200ème anniversaire du fromage qui porte son nom (Fréquence Buissonnière, 14/12/1991) Balade à Camembert qui fête le 200ème anniversaire du fromage qui porte son nom (Fréquence Buissonnière, 14/12/1991)

Et le roquefort dans tout ça ? Inventé par un berger courant le guilledou ?

Enfin, impossible de boucler cet article sans déconstruire la fameuse légende concernant l'invention du roquefort (une leçon qui vaut bien un fromage, sans doute...). Là aussi, l'encyclopédie Wikipédia s'en fait l'écho, invoquant à nouveau la sérendipité :

Un berger de jadis, préférant courir les femmes plutôt que de s'occuper de ses brebis, aurait, en partant à la poursuite d'une belle, oublié dans une grotte son casse-croûte composé de pain et de caillé de brebis. N'ayant pu retrouver celle qu'il cherchait, il retourna dans la grotte quelque temps plus tard et retrouva son morceau de pain : le Penicillium roqueforti avait fait son œuvre, transformant le fromage en roquefort.

Problème : il faut du pain à mie pour pouvoir produire du roquefort, note Stengel Kilien. Et en France, il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'un boulanger parisien l'invente en introduisant de la levure de bière dans sa pâte afin d'accélérer la fermentation.

Et ce, même s'il était déjà fait mention d'un "fromage de Roquefort" dans les archives de l'Abbatiale Sainte-Foy de Conques, vers 1070, sous le règne de Philippe Ier. S'y trouve en effet un acte "par lequel Frotard de Cornus, donnant à ce monastère ses alleus des Enfruts, de las Menudes, de Malpoiol et de Nègra-Boissière, déclare, entre autres revenus dépendant de ces terres, deux fromages qui doivent lui être payés annuellement par chacune des Caves de Roquefort."

Pour Stengel Kilien, toutes ces légendes autour du fromage nourrissent joliment nos imaginaires. Il évoque aussi celle du reblochon qui viendrait de "re-blocher", signifiant "traire une deuxième fois" : car la tradition veut qu'au XVIe siècle, les fermiers savoyards tiraient à nouveau du lait en douce une fois la nuit tombée, puisque le premier tirage de la journée était destiné au propriétaire (les abbayes, bien souvent). Mais il souligne que ces joyeux récits sont surtout là pour masquer la froide réalité économique autour du fromage (vente et transport), raison pour laquelle les historiens s'en méfient... Mais inutile d'en faire tout un fromage.