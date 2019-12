Le gaz lacrymogène : des tranchées de la Première Guerre mondiale à un usage "civil"

En 1914, les premières émanations de gaz lacrymogène s'élèvent dans les tranchées. Plus d'un siècle après, ce gaz n'a eu de cesse d'être perfectionné et est devenu l'instrument de contrôle des foules privilégié des forces de l'ordre.

Depuis l'émergence du mouvement des gilets jaunes, les volutes de fumée blanche sont devenues une signature systématique des manifestations contre la politique du gouvernement, obligeant les participants à se replier pour ne pas finir le visage constellé de larmes, toussant sans discontinuer. La grenade lacrymogène, ou gaz CS, est devenue emblématique des forces de l'ordre et elle porte désormais avec elle la charge symbolique, au même titre que le lanceur LBD 40, des violences policières régulièrement dénoncées ces derniers mois.

En août 2017, le ministère de l'Intérieur avait lancé un appel d'offre de 22 millions d'euros pour se ré-équiper de grenades lacrymogènes. Depuis, ces dernières ont été utilisées sans discontinuer lors des manifestations, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, contre des gilets jaunes (7 940 grenades lancées en l'espace d'une journée en décembre 2018), contre la Manif pour Tous ou plus récemment encore, en juin dernier, lors des opérations pacifiques de blocage d'Extinction Rebellion, au point de faire perdre connaissance au commandant CRS en charge de l'évacuation des militants écologistes...

La grenade lacrymogène a perdu son caractère exceptionnel et est dorénavant parfaitement intégrée au modus operandi des forces de l'ordre. Mais depuis quand, au juste, s'est-elle à ce point inscrite dans le paysage ? Dans son livre Petite Histoire du gaz lacrymogène (éditions Libertalia), la chercheuse en sciences sociales de la Bournemouth University au Royaume-Uni, Anna Feigenbaum, dresse un historique extrêmement précis de la façon dont le gaz lacrymogène est devenu un outil de contrôle des foules indispensable aux autorités.

La France, mère patrie du gaz lacrymogène

S'il faut attendre la Première Guerre mondiale pour voir apparaître des armes chimiques produites à une échelle industrielle, ces dernières n'ont pas attendu des conflits de cet ordre pour exister. Dans Petite Histoire du gaz lacrymogène, Anna Feigenbaum raconte ainsi qu'on retrouve les premières formes de vaporisateurs de gaz poivre dès le Japon féodal, "lorsque les samouraïs l'utilisaient, sous le nom de metsubushi, pour lutter contre les brigands. Des extraits de piment étaient versés dans des sacs en papier de riz et projetés vers les yeux de l'adversaire, provoquant une cécité temporaire".

On retrouve des techniques de guerre équivalentes chez les guerriers chinois, qui faisaient frire des piments en grande quantité sur les champs de bataille pour dégager une fumée irritante, ou encore, au XVe siècle, chez la tribu amérindienne des Tainos qui lançait sur les envahisseurs espagnols des calebasses emplies de cendres et de piments forts écrasés en guise de grenades...

C'est cependant en France, peu avant la Première Guerre mondiale qu'apparaissent les premières velléités de création de gaz ayant un effet lacrymogène. Il s'agit alors d'affronter les criminel barricadés : après les pillages de banques et meurtres orchestrés par la "bande à Bonnot", leur meneur, Jules Bonnot, doit être délogé de la maison où il s'était réfugié à la mitrailleuse et aux explosifs. Le préfet de police Lépine décide alors de créer, en 1912, une commission spéciale chargée d'inventer des moyens permettant de débusquer les malfaiteurs tout en limitant les dégâts. "C’était bien à la maîtrise des foules et de la rue que songeait le novateur Lépine, qui avait été confronté à nombre de manifestations ouvrières et d’émeutes sur les boulevards parisiens - comme celle du 1er juillet 1910, à l’occasion de l’exécution du cordonnier tueur de flics Liabeuf", avance l'historien français de l'anarchisme Julius Van Daal en préface de l'ouvrage d'Anna Feigenbaum.

• Crédits : British military

Le premier gaz lacrymogène, l'étherbromacétique, connu pour ses propriétés irritantes, est testé par la préfecture de police de Paris avec succès dès 1913, puis récupéré par l'armée française aux débuts de la Première Guerre mondiale. Les soldats français s'arment de cartouches suffocantes et de grenades à main pour arroser l'armée allemande de gaz lacrymogène... et débutent par là même la première guerre chimique moderne. Un an plus tard, les soldats allemands répliqueront à Ypres en libérant 180 tonnes de chlore sur les lignes alliées, dans une attaque qui fait plus de 1 000 morts et que raconte le lieutenant Jules-Henri Guntzeberg, commandant de la 2e compagnie du 73e régiment d'infanterie territoriale devant une commission d’enquête :

Le nuage s’avançait vers nous, poussé par le vent. Presque aussitôt, nous avons été littéralement suffoqués […] et nous avons ressenti les malaises suivants : picotements très violents à la gorge et aux yeux, battements aux tempes, gêne respiratoire et toux irrésistible. [...] J’ai vu, à ce moment, plusieurs de nos hommes tomber, quelques-uns se relever, reprendre la marche, retomber, et, de chute en chute, arriver enfin à la seconde ligne, en arrière du canal, où nous nous sommes arrêtés. Là, les soldats se sont affalés et n’ont cessé de tousser et de vomir.

L'attaque d'Ypres entre dans l'histoire comme le premier gazage de masse et marque dans un même temps le début d'une surenchère qui va mener à l'industrialisation des armes chimiques. En Allemagne, le chimiste Fritz Haber (prix Nobel de chimie de 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac !) aura ainsi jusqu'à 2 000 employés sous ses ordres dans l'unique but de créer des armements chimiques, tandis que la France militarise les services de chimie, de pathologie et de physiologie de ses seize plus prestigieuses facultés de médecine. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale se transforment en terrains d'essai d'armes chimiques créées à la volée... tout ceci en réponse aux premiers tirs de gaz lacrymogènes.

• Crédits : Bettmann - Getty

Le gaz lacrymogène aux Etats-Unis : un "gaz de guerre pour temps de paix"

Au sortir de la première Guerre mondiale, on laisse, en France, le gaz lacrymogène de côté. "Quand on crée la gendarmerie mobile entre 1921 à 1926 (qui a peu ou prou les mêmes fonctions que les CRS de nos jours, avec lesquels elle travaille conjointement sous l’appellation d'Unité de force mobile, ndlr), c'est une force spécialisée professionnelle dédiée au maintien de l'ordre. Elle ne fait que ça, rappelle Jean-Marc Berlière, historien spécialiste de la police française et chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CNRS).

La gendarmerie mobile met au point un répertoire "d'action" : toujours laisser une porte de sortie aux manifestants ; gérer les flux ; ne pas empêcher les gens de manifester, mais proportionner les ripostes à l'attitude des manifestants ; éviter tout contact, tout corps à corps ; agresser les sens, mais pas les corps, d'où des charges où il s'arrêtent brutalement... Mais ils n'ont pas la panoplie qui permettrait de maintenir des manifestants extrêmement déterminés, voire des émeutiers à distance — il faut voir ce qu'il s'est passé en février 34, [lors de l'affaire Stavisky]. On connait les gaz, mais on ne les utilise pas pour des raisons psychologiques faciles à comprendre.

Les exactions commises à l'encontre des "poilus" ont rendu les armes chimiques intolérables à la population française comme à l'armée. La production de gaz lacrymogène s'exporte donc de l'autre côté de l'Atlantique pour se poursuivre aux Etats-Unis, dès 1917, dans le but d'une application "civile", raconte Anna Feigenbaum :

On différencia davantage les gaz toxiques et les nouveaux gaz inventés pendant le conflit mondial. Ce distinguo sémantique continua d'être opératoire dans les conventions du droit de la guerre relatives aux gaz de combats. Il pouvait servir à légitimer la prohibition de certaines armes ou l'autorisation de certaines autres. Ce mode de raisonnement permit au gaz lacrymogène de suivre une trajectoire juridique différente (non sans de nombreuses contestations) que d'autres agents toxiques.

Les années 1920 deviennent l'âge d'or du gaz lacrymogène, ou gaz CN, du nom du composé utilisé, le chloroacétophénone : d'une arme de guerre, il est dorénavant un "attribut bénin de la répression des foules". Amos Fries, général de l'armée des Etats-Unis, se fait le chantre des armes chimiques. Il assure la communication, vantant les mérites de ce gaz idéal pour le contrôle des foules et allant jusqu'à organiser des démonstrations lorsque nécessaire. En 1921, il convie ainsi la presse à assister à ses effets : un bataillon de policiers est chargé de ramener six hommes armés de 150 grenades lacrymogènes... sans succès. L’événement permettra aux dirigeants de la police d'assurer au New York Times que cette démonstration prouve "la précieuse utilité du gaz lacrymogène dans le travail de police".

Peu à peu, le gaz lacrymogène devient l'instrument idéal pour briser les protestations politiques. En 1932, la Bonus Army, un groupe d'anciens combattants, réclame les suppléments de soldes qui auraient dû leur être versées depuis la fin de la guerre. Ils campent par milliers devant le Capitole, siège du congrès. Le conflit s'envenime : pour déloger les récalcitrants, le campement est assailli de gaz lacrymogènes, puis incendié. Un enfant en bas-âge, Bernard Myer, meurt sous les effets du gaz, et une femme enceinte perd son enfant. L'armée nie toute causalité, mais les anciens combattants en tirent une balade ironique ,"No Undue Violence" :

"Nous n'avons pas usé de violences excessive" , qu'ils disent...

Alors bébé Myer, ferme-la !

Même si ce n'est pas très clair

Pour ta petite cervelle

Tu as été gazé avec les meilleurs intentions

• Crédits : Ullstein bild Dtl. - Getty

L'arrivée de la grande dépression et des revendications sociales généralise l'utilisation des gaz lacrymogènes aux Etats-Unis, alors que les industriels vantent l'efficacité de leurs nouvelles techniques anti-émeutes. Ce complexe militaro-industriel fait de cette arme à "faible létalité" un des fleurons de son industrie : "L'austérité et l'injustice qui alimentaient le mécontentement tombaient donc à pic et offraient un motif tout trouvé au développement et à la vente d'armes destinées à être utilisées contres des civils", relate Anna Feigenbaum. Les industries de gaz lacrymogène, la compagnie Lake Erie Chemical en tête, deviennent indissociables de la répression des manifestations, et commencent à vendre leurs produits à l'international, en Argentine, en Bolivie ou encore à Cuba.

• Crédits : Hulton-Deutsch Collection - Getty

Un gaz perfectionné par les britanniques : le gaz CS

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armes chimiques ne seront pas employées lors des affrontements. Mais les gaz lacrymogènes prennent leur essor dès la sortie de la guerre. En France, ils sont utilisés dès 1947, lors des grèves insurrectionnelles initiés par les ouvriers de la régie Renault de Boulogne-Billancourt, nationalisée par le gouvernement, qui voient leur ration quotidienne de pain passer de 300 à 250 grammes. Le mouvement prend rapidement de l'ampleur et comptera au plus fort 3 millions de grévistes.

Les heurts ont été extrêmement violents avec de nombreux tués. Plein de grévistes, notamment les mineurs du Nord mais surtout ceux du Massif central, ont des armes qu'ils ont gardé de la résistance, des parachutages britanniques et autres. Et donc on assiste à de vrais combats aux fusils mitrailleurs, etc. Et c'est la première fois qu'on utilise les gaz lacrymogènes. C'est très rudimentaire. Ce sont de grosses ampoules en verre, qui se cassent bien sûr, et d'ailleurs qui se cassent des fois bien avant qu'on les utilise ! Très vite, la technique a progressé : en 1948, les CRS utilisent des grenades lacrymogènes. Jean-Marc Berlière, historien spécialiste de la police française

C'est au début des années 50, que le gaz lacrymogène tel qu'on le connaît aujourd'hui est inventé à Porton Down, dans le sud-ouest de l'Angleterre retrace Anna Feigenbaum dans Petite Histoire du gaz lacrymogène :

[Dans] la principale installation militaire britannique vouée à la recherche et à l'expérimentation, les produits lacrymogènes étaient mis à l'essai secrètement, dans des conditions simulant les climats tropicaux et arides des colonies, afin de tester les meilleures manières de les stocker.

Le gaz lacrymogène s'est généralisé et les nouvelles grenades mises au point sont massivement utilisées afin de mater les soulèvements dans les colonies du Commonwealth. La France suivra l'exemple britannique en Algérie au cours des années 50. Les Etats-Unis, de leur côté, l'emploient massivement au Vietnam comme à domicile, sur les opposants à la guerre.

• Crédits : Universal History Archive/Universal Images Group - Getty

Inventé dès 1928 par les chimistes américains Ben Corson et Roger Stoughton, le gaz CS (2-Chlorobenzylidène malonitrile) est synthétisé pour un usage militaire dès le début des années 50, puis commercialisé dans une version "moderne" en 1965 par le Royaume-Uni. Il est mis sur le marché avec l'assurance que "la supériorité du CS est due à ses effets irritants plus prononcés et plus variés". Le gaz CS est en effet jugé moins toxique et 10 fois plus puissant que son prédécesseur, le gaz CN.

Ce nouveau gaz devient rapidement la nouvelle arme chimique non létale privilégiée par les forces de l'ordre, et est encore celle qui est la plus utilisée de nos jours. En France, on découvre cette nouvelle version des gaz lacrymogènes lors des grèves de mai 1968 explique Jean-Marc Berlière :

C'est surtout 68 qui a entraîné des modifications considérables, d'aucuns diraient des progrès, dans la panoplie des forces de l'ordre. Si vous regardez les images de 68, vous voyez des flics urbains à Paris notamment, qui chargent en imperméables, cravatés. Ils ont à peine des lunettes de motards pour se protéger les yeux, etc. Ils n'ont pas de bouclier, ils prennent des couvercles de poubelles. A partir de 68, il y a une vraie réflexion sur les véhicules, la protection des véhicules, sur les boucliers, sur les barrages mobiles avec des barrières métalliques et tout ce qui peut maintenir les manifestants à distance.

Les manifestants confrontés à ces nouveaux gaz lacrymogène pour la première fois apprennent rapidement, de leur côté, à s'en protéger. Au point qu'un an plus tard, lors de la bataille du Bogside en Irlande du Nord, opposant la population catholique à la police royale, ce sont des étudiants français de passage dans la région qui expliquent aux habitants qu'il faut se rincer les yeux avec de l'eau et se couvrir le visage de mouchoirs imbibés de vinaigre pour se prémunir des effets du gaz...

Depuis, le gaz CS n'a eu de cesse de se répandre : il est utilisé contre les étudiants en Corée du Sud, par Israël contre les Palestiniens lors de la première Intifada, au cours du Printemps arabe, pendant le mouvement Occupy Wall Street, lors du mouvement des gilets jaunes ou encore, beaucoup plus récemment au Venezuela, au Caire, au Chili et à Hong Kong, où 88 % de la population aurait été exposée aux gaz lacrymogènes...

Et rien ne laisse présager que la situation va aller decrescendo. Au contraire, la tendance risque plutôt d'être à la hausse : les projections sur les ventes du marché des armes non létales, à l'échelle du monde, prédisent d'ici à 2025 une croissance du marché de 8,3 %, pour un total avoisinant les 10 milliards d'euros.

L'historien spécialiste de la police française Jean-Marc Berlière tient cependant à temporiser les actions des forces de l'ordre en France :

Je sais bien que les historiens sont des empêcheurs de tourner en rond, parce qu'on dit toujours le contraire de ce que les gens pensent : la violence n'a cessé de diminuer depuis un siècle et demi. Ce qui a changé, c'est la médiatisation. Il n'y a jamais eu - même en tenant compte du Bataclan - aussi peu de meurtres et d'assassinats par an en France. On doit être à 300 et quelques homicides (845 homicides en 2018, ndlr) pour toute la France, c'est-à-dire 68 millions d'habitants. Il y en avait 300 à Paris pour 300.000 habitants sous Louis XIV et je ne vous parle pas du XIXe siècle, etc. Il y a incontestablement une modération tendancielle de la violence, y compris dans le maintien de l'ordre. Pour vous situer les choses, et c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier, mais au moment de la guerre d'Algérie, on tue, on tire encore à balles réelles. Depuis 68, il y a une modération tendancielle, même si les gens ont l'impression du contraire.Parce que quelle que soit l'époque où vous vivez, vous pensez toujours que jamais la sécurité n'a été aussi forte, etc. En fait, ce qui a changé, ce sont nos sensibilités.

Une arme chimique légale ?

Reste que, compte-tenu d'une utilisation toujours plus massive des gaz lacrymogènes, la question de la légalité des moyens employés par les forces de l'ordre est régulièrement remise sur le tapis. L'usage de ces gaz interroge d'autant plus que si ces derniers sont interdits en temps de guerre, ils bénéficient d'un régime d'exception pour un usage "civil".

La Convention sur l'Interdiction des armes chimiques, ratifiée depuis 1993 par 193 pays, indique dans son article I (5) que "chaque Etat partie s’engage à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre", ces agents de lutte antiémeute étant, selon son article II (7) "tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessée l’exposition".

En réalité, les Etats membres sont autorisés à utiliser ces outils à "des fins de maintien de l'ordre" à condition de déclarer "le type d'agents antiémeutes qu'ils possèdent". Cette contradiction s'explique notamment par le fait qu'il est impossible pour un soldat, en temps de guerre, de distinguer les différents types d'armes chimiques susceptibles d'être employés. "L’agent CS aurait été utilisé par les forces américaines au Viêt-Nam pour obliger les combattants ennemis à quitter leur abri afin de pouvoir ensuite les abattre ou les bombarder au moyen d’obus ou de bombes explosifs et incendiaires", rapporte ainsi Samuel Longuet dans Les Agents de lutte antiémeute, des armes chimiques hors du tabou ?.

Surtout, explique Anna Feigenbaum, le développement des gaz lacrymogènes s'est inscrit dans la répression de conflits intérieurs, qu'ils s'agisse de conflits sociaux ou coloniaux. Ces conflits, contrairement à des conflits armés, ne poursuivent (en théorie) pas d'objectif létal. Mais aux yeux de la chercheuse, "le statut juridique du gaz lacrymogène, dans le cadre du droit international et de la régulation du commerce mondial, demeure opaque. Comme c'est le cas de nombreux autres produits toxiques, le gaz lacrymogène doit être clairement et systématiquement régulé, et toutes les ventes doivent être portées à la connaissance du public".